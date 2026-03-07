Caroline Munro conquista la Filmoteca de Murcia: una leyenda en el Festival Sombra

La actriz británica, icono del cine fantástico de los años setenta y ochenta, recogió el Premio Sombra de Leyenda antes de la proyección de El viaje fantástico de Simbad, la película de 1973 en la que interpretó a Margiana junto a John Philip Law. Este reconocimiento es el que reserva el Festival Sombra a figuras cuya trayectoria han marcado el género más allá de modas y coyunturas, y que Munro recibió ante un público que unas horas antes ya había llenado la Sala B del mismo edificio para escucharla en un encuentro matinal que resultó ser una de las mejores sorpresas de la edición.

La carrera de Caroline Munro

Hay estrellas que llegan a los festivales con distancia y hay estrellas que llegan como Caroline Munro: sonriendo desde la puerta y dispuestas a contar todo. El encuentro de la mañana, con entrada libre, congregó a fans de distintas generaciones que siguieron con atención los recuerdos de una carrera que arranca en 1966 y que la llevó a los carteles de Hammer Films, de Hammer Films al universo Bond y del universo Bond a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del fantástico europeo.

Fue la primera chica Bond en morir a manos del espía británico

Munro es chica Bond, la primera en ser asesinada por el espía británico, pero sobre todo es una actriz ampliamente reconocida por su paso por Hammer Films, cuando el estudio británico era la fábrica de sueños del género de ciencia ficción y terror gótico en Europa. Trabajó con directores como míticos como Gordon Hessler, Luigi Cozzi o Jess Franco, y hace unos años añadió un nuevo capítulo a su carrera presentando The Cellar Club, su propio programa de terror en televisión británica. Una trayectoria digna de ser homenajeada.

Bragas estilo Bridget Jones

Uno de los momentos que arrancó carcajadas, en su encuentro con los fans a mediodía, llegó cuando un asistente preguntó por su experiencia con Jess Franco en Faceless, conocida en España como Los depredadores de la noche. Munro contó que un periodista americano le había advertido antes del rodaje: "Cuidado con los ángulos de cámara de Franco, busca mucho la carne de las actrices". Llegó al set preparada con doble ropa interior, por si acaso, con unas bragas que definió como estilo Bridget Jones. Lo que no sabía era que Franco había instruido en privado al actor para que la atacase con fuerza y que la escena pareciera completamente real, todo esto sin avisarla a ella. «Vino este chico grande, muy fuerte, y no sabía muy bien que estaba pasando», recordó.

La escena se rodó en una sola toma. Franco gritó bravo. El actor acabó con lágrimas pidiéndole perdón. «Fue un gran director. Consiguió lo que quería y lo que quería era bueno», concluyó con una elegancia que cerró el asunto mejor que cualquier crítica.

Premio Sombra de Leyenda

Pocas horas después, a las siete de la tarde, la misma Filmoteca que por la mañana la había acogido en un tono más familiar, la recibió como lo que es: una leyenda. Tras recoger el galardón Sombra de Leyenda, reconocimiento que el festival reserva a figuras cuya trayectoria ha marcado el género más allá de modas y coyunturas, Munro presentó El viaje fantástico de Simbad ante un lleno absoluto. La película de Gordon Hessler, rodada en 1973, no solo es la historia del célebre marino es también la historia de Margiana, interpretada por Munro, la esclava que porta el ojo mágico.

El público que por la mañana había escuchado cómo nació ese personaje lo vio por la noche cobrar vida en pantalla.