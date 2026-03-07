Los amigos de los animales: "Esto es porno instrumental para frikis de la tecnología musical como nosotros"

El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia le encargó a Emilio Cortés y los suyos la composición de una banda sonora original para acompañar la proyección de Nosferatu con sonido cuadrafónico, con el que tenían previsto clausurar su edición de 2020. Finalmente, debido a la pandemia, el estreno de esta pieza tuvo que retrasarse hasta 2021, pero LADLA –con cinco músicos, quince instrumentos y un equipo cuadrafónico de sonido– no solo presentó su propuesta en casa; también hicieron dos llenos en la Filmoteca Nacional de Madrid y en el Drácula Film Festival de Brașov (Rumanía). Ambas sesiones se grabaron para la posterior edición de un doble álbum de vinilo que se presenta ahora, en el acto de clausura de la Edición XV del Festival Sombra, cerrando el círculo que comenzó hace 4 años. Emilio Cortés, que además dirige el Acuario de la Universidad, nos pone al tanto de sus aventuras.

Para este disco grabasteis el directo de conciertos como el de Brașov (Transilvania) en el Drácula Festival. ¿Cómo influyó el genius loci (espíritu del lugar) en la interpretación? ¿Hubo algún momento ‘sobrenatural’ durante la grabación?

Para el disco hemos seleccionado los 13 temas base sobre los que se construye la banda sonora compuesta para Nosferatu (Murnau, 1922). Se han escogido a partir de las grabaciones de los directos de la gira. Uno de ellos fue el concierto en Brașov, del que tenemos un recuerdo muy especial. El lugar, evidentemente, era inspirador. Estábamos en la tierra de los vampiros y también de los osos; te recomendaban que no te quedases solo en ningún parque cercano al bosque por la noche, por si acaso. Lo más complejo fue la logística. Solo pudimos llevarnos algunos efectos y sintes pequeños; lo demás hubo que alquilarlo todo allí, con lo incómodo que es tocar con instrumentos ajenos y sin prácticamente ensayar. Aun en esa situación, fuimos capaces de concentrarnos al máximo y hacer un buen concierto que nos agradecieron con un aplauso en pie de 15 minutos. El momento sobrenatural no lo vivimos tocando; más bien fue llegar vivos a Brașov después de un viaje de varias horas por las carreteras más complicadas de los Cárpatos, con un conductor que parecía el mismo Nosferatu salido del infierno.Hay que agradecer al festival Sombra, organizador principal de los eventos, y a Javier García (otro amigo de los animales ya, que sufrió a mi lado en los asientos delanteros la carretera infernal carpatiana) su gestión para llevarnos a Brasov.

El expresionismo alemán juega con las sombras y la distorsión. ¿Cómo se traduce ese lenguaje visual de 1922 a vuestro lenguaje sonoro actual?

El expresionismo alemán buscaba la transmisión de emociones intensas, y ese ha sido básicamente nuestro objetivo al componer. El reto principal estaba en crear una atmósfera musical capaz de transmitir la intensidad visual de la cinta y ser capaces de encauzarla hacia el público. Realmente, Nosferatu es una historia doble de amor puro, salvaje, tóxico, cargado de violencia, melancolía y destrucción, y tanto si ves el show en directo como si escuchas el disco con los temas independientes de la película, puedes notar esa carga emocional. También es verdad que en ese sentido la música de los Amigos de los Animales tiene un toque expresionista de por sí.

Presentar un directo en sonido cuadrafónico es un desafío técnico y una declaración de intenciones. ¿Por qué elegir este formato? ¿Buscabais que el espectador/oyente se sintiera ‘dentro’ del castillo del Conde?

Evidentemente, hicimos los directos en sonido cuadrafónico con la intención de meter al público en la película. También se trataba de hacer algo diferente que nos motivase aún más y que sirviera como contrapunto a esa película de cine mudo; de ahí también el uso de un equipo muy potente, tanto que en el segundo pase que hicimos, la primera vez que se representó, metimos tanta cera que un lateral de la PA se cayó de las vibraciones. Menos mal que César Verdú, que estaba en el público, lo volvió a levantar en cero coma. El resultado fue el esperado; la gente nos ha comentado en diferentes ocasiones que ver de nuevo la película de esta manera era para ellos una nueva experiencia en la que todo cambiaba con respecto a la original. Realmente parece ser muy impactante. Digo ‘parece’ porque nosotros no oímos bien el cuadrafónico desde el escenario, y nos encantaría estar entre el público, pero no podemos, claro. Para la clausura lo haremos en estéreo, porque el Teatro Circo es complejo para el cuadrafónico, pero será igual de intenso que en las anteriores ocasiones.

Habláis de un ‘viaje sonoro hipnótico’. ¿Cómo se gestiona la intensidad para mantener al público en trance durante todo el espectáculo sin romper el hechizo?

La dinámica es muy importante, y crearla en conjunción con lo que pasa en la película llega a ser un arte; por eso una historia de este tipo requiere para los músicos mantener un estado de atención constante durante los ciento y pico minutos de película-canción (en directo va todo unido, y los 13 temas principales se conectan por nexos, como si fuera una única pieza). Esto supone un esfuerzo físico importante por nuestra parte. También el tipo de composición ayuda a conseguir esa hipnosis. Durante la representación hay muchos mantras que te predisponen a conseguir ese foco necesario para estar dentro de la acción. Todo ello sin dejar de incorporar diversidad sónica por medio de distintos instrumentos capaces de hacerte mantener la atención. Al final es el conjunto de circunstancias lo que consigue crear el hechizo. Una parte importante es que, al tratarse de cine mudo, tienes la suerte de no tener que dejar espacio para diálogos que pudieran cortar toda la atención sobre el conjunto.

Publicar un registro en directo de estas características es un hito. ¿Qué joyas ocultas o matices del directo vamos a encontrar en este vinilo que no se percibirían en una grabación de estudio estándar?

Lo primero que nos llamó la atención es la identidad propia de los temas fuera de la película; son canciones que por sí solas son muy arriesgadas, pero funcionan. Para nuestros oídos, el disco suena tremendo. Esto es especialmente importante al tratarse de canciones grabadas en directo en los conciertos y una de ellas en ensayo, sin ningún tipo de retoque posterior, a excepción de la mezcla y masterización. Las canciones parecen estar más vivas; se recoge la intensidad del momento con las emociones de todos al unísono. Lo veo una experiencia de lo más positiva. Podríamos haber grabado los temas en estudio por separado, algo que no descarto hacer con alguno de ellos, pero este disco es un disco en directo. Ya tenemos los test pressings del vinilo, y en dos días llega la tirada de 200 que hemos hecho, en vinilo negro y en vinilo sangre, como no podía ser de otra manera.

Los Amigos de los Animales han mutado con el tiempo. ¿En qué punto se encuentra el proyecto ahora mismo al enfrentarse a un clásico de la magnitud de Nosferatu? ¿Cómo fue la experiencia de la gira?

Los Amigos de los Animales siempre están en continua mutación, buscando nuevas experiencias que pongan a prueba sus capacidades. Ahora Nosferatu ha entrado en una fase nueva con el lanzamiento del vinilo doble. Hay previsión de moverlo un poco y llevarlo a Madrid, Hamburgo y posiblemente volver de nuevo a Transilvania para cerrar el ciclo. La gira fue estupenda; al final los Amigos de los Animales somos un grupo de buenos amigos de toda la vida, por lo que salir de gira es irte con tus amigos a tocar a sitios míticos, como la Filmoteca Nacional (Doré) o Transilvania, y disfrutar del viaje y los ratos juntos, además de los momentos clave de los conciertos y postconciertos. Qué más puedes pedir.

¿Este trabajo con Nosferatu os ha abierto puertas a futuras obras? ¿Hay creaciones más recientes? ¿Qué caminos musicales habéis tomado?

La banda es pura efervescencia creativa. En este tiempo, desde que terminamos la gira Nosferatu hasta ahora, comenzamos con la experiencia de sonificación de datos del Mar Menor, que deriva de una microrresidencia que hice con Eduardo Balanza y Pedro Guirao en el Espacio Cuartel de Artillería. El experimento consiste en la representación de la banda sonora del Mar Menor desde sus primeras crisis de eutrofización en 2016 hasta el momento actual. Es una obra que se actualiza a cada momento, porque para cada representación se incluyen datos nuevos generados en la base histórica de datos del Mar Menor de la CARM y se recompone todo. Es un proceso consistente en la transformación de datos numéricos en datos musicales, componiendo una canción a modo de secuencia, transmitiendo sensaciones diferentes según evoluciona el estado de la laguna. El show incluye una explicación previa sobre lo que se va a ver en modo gráficas y videos, y en la presentación de la secuencia con la banda tocando encima para reforzar el estímulo. Todo esto no significa que hayamos abandonado la vía tradicional de hacer canciones, por supuesto.

Sin desvelar todos los secretos, ¿qué instrumentos extraños habéis convocado para recrear el ambiente de los Cárpatos en esta ocasión?

Esto es porno instrumental para frikis de la tecnología musical como nosotros. Llevamos una impresionante diversidad de sintes, desde Melotrones y Moog analógicos antiguos hasta sintes digitales de última generación para generar ambientes, pasando por guitarras con diferentes afinaciones, bajos, pedales de efectos mil y la batería de Alex con sus efectos también, que nos ayudan en la creación de ambientes únicos.

¿En qué os vais a centrar a partir de ahora? ¿Tenéis previsto seguir con Nosferatu”

Seguimos con Nosferatu un tiempo, la sonificación de datos también en nuevos caminos, y comenzamos a grabar disco nuevo de LADLA en dos semanas. Hay muchos temas nuevos y tenemos que moverlos, ya que nuestros tiempos son siempre diferentes a los de otras bandas, a pesar de lo cual seguro que estará listo antes de fin de año.