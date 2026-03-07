Los Amigos de Los Animales: “Esto es porno instrumental para frikis de la tecnología musical como nosotros”

El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia le encargó a Emilio Cortes y los suyos la composición de una banda sonora original para acompañar la proyección de Nosferatu con sonido cuadrafónico, con el que tenían previsto clausurar su edición de 2020. Finalmente, debido a la pandemia, el estreno de esta pieza tuvo que retrasarse hasta 2021, pero LADLA –con cinco músicos, quince instrumentos y un equipo cuadrafónico de sonido– no solo presentó su propuesta en casa; también hicieron dos llenos en la Filmoteca Nacional de Madrid y en el Drácula Film Festival de Brașov (Rumanía). Ambas sesiones se grabaron para la posterior edición de un doble álbum de vinilo que se presenta ahora, en el acto de clausura de la Edición XV del Festival Sombra, cerrando el círculo que comenzó hace 4 años. Emilio Cortés, que además dirige el Acuario de la Universidad, nos pone al tanto de sus aventuras.

Para este disco grabasteis el directo de conciertos como el de Brașov (Transilvania) en el Drácula Festival. ¿Cómo influyó el genius loci (espíritu del lugar) en la interpretación? ¿Hubo algún momento 'sobrenatural' durante la grabación?

Para el disco hemos seleccionado los 13 temas base sobre los que se construye la banda sonora compuesta para Nosferatu (Murnau, 1922). Se han escogido a partir de las grabaciones de los directos de la gira. Uno de ellos fue el concierto en Brașov, del que tenemos un recuerdo muy especial.

El lugar, evidentemente, era inspirador. Estábamos en la tierra de los vampiros y también de los osos; te recomendaban que no te quedases solo en ningún parque cercano al bosque por la noche, por si acaso.

Lo más complejo fue la logística. Solo pudimos llevarnos algunos efectos y sintes pequeños; lo demás hubo que alquilarlo todo allí, con lo incómodo que es tocar con instrumentos ajenos y sin prácticamente ensayar. Aun en esa situación, fuimos capaces de concentrarnos al máximo y hacer un buen concierto que nos agradecieron con un aplauso en pie de 15 minutos.

El momento sobrenatural no lo vivimos tocando; más bien fue llegar vivos a Brașov después de un viaje de varias horas por las carreteras más complicadas de los Cárpatos, con un conductor que parecía el mismo Nosferatu salido del infierno.

Que te inviten a tocar 'Nosferatu' en directo en Transilvania es de las cosas más tremendas que te pueden pasar

Hay que agradecer al festival Sombra, organizador principal de los eventos, y a Javier García (otro amigo de los animales ya, que sufrió a mi lado en los asientos delanteros la carretera infernal carpatiana) su gestión para llevarnos a Brasov.

¿Utilizasteis algún equipo especial para la grabación? ¿Cuál fue vuestra sensación al pasar por el Drácula Festival de Rumanía?

El equipo de grabación en todos los conciertos fue el mismo equipo de calidad que llevábamos para el directo. La maestría de Antonio Eriatarka a los mandos de la mesa de sonido y grabando hizo el resto.

Si compones una banda sonora para el Nosferatu de Murnau, que te inviten a tocarla en directo en Transilvania durante la proyección de la película es de las cosas más tremendas que te pueden pasar. Viene a ser lo mismo que cuando invitan a un músico fan de los Beatles a tocar en La Caverna (Liverpool).

Casi un siglo después del estreno de Murnau, ¿qué nuevas capas de horror o de humanidad habéis encontrado en el personaje de Orlok para esta clausura?

Una de las cosas que tuvimos en cuenta en el proceso de composición fue identificar las sensaciones que transmitía cada uno de los personajes para poder plasmarlas en la música.

Si te fijas, hay motivos, en relación con los diferentes personajes, que se van repitiendo cuando estos aparecen en pantalla, aunque estén integrados en otro tema. Esto es especialmente evidente en la melancolía que transmite Hellen Hutter o el malestar y la tensión que transmite Orlock.

Después de haber escudriñado cada segundo de película, tanto durante el proceso de composición como en directo, buscando esas sensaciones para intentar ser su vehículo hacia el público, es difícil encontrar algo nuevo en los personajes, pero sí es cierto que cada directo que hacemos es distinto, fundamentalmente porque nos damos un margen poniendo en valor los nexos de improvisación musical que unen los temas.

Estos momentos de improvisación son únicos, y responden también a nuestro estado de concentración y físico en el momento del concierto.

El expresionismo alemán juega con las sombras y la distorsión. ¿Cómo se traduce ese lenguaje visual de 1922 a vuestro lenguaje sonoro actual?

El expresionismo alemán buscaba la transmisión de emociones intensas, y ese ha sido básicamente nuestro objetivo al componer. El reto principal estaba en crear una atmósfera musical capaz de transmitir la intensidad visual de la cinta y ser capaces de encauzarla hacia el público. Realmente, Nosferatu es una historia doble de amor puro, salvaje, tóxico, cargado de violencia, melancolía y destrucción, y tanto si ves el show en directo como si escuchas el disco con los temas independientes de la película, puedes notar esa carga emocional. También es verdad que en ese sentido la música de los Amigos de los Animales tiene un toque expresionista de por sí.

Presentar un directo en sonido cuadrafónico es un desafío técnico y una declaración de intenciones. ¿Por qué elegir este formato? ¿Buscabais que el espectador/oyente se sintiera 'dentro' del castillo del Conde?

Evidentemente, hicimos los directos en sonido cuadrafónico con la intención de meter al público en la película. También se trataba de hacer algo diferente que nos motivase aún más y que sirviera como contrapunto a esa película de cine mudo; de ahí también el uso de un equipo muy potente, tanto que en el segundo pase que hicimos, la primera vez que se representó, metimos tanta cera que un lateral de la PA se cayó de las vibraciones. Menos mal que César Verdú, que estaba en el público, lo volvió a levantar en cero coma.

Son ciento y pico minutos de película-canción, como si fuera una única pieza

El resultado fue el esperado; la gente nos ha comentado en diferentes ocasiones que ver de nuevo la película de esta manera era para ellos una nueva experiencia en la que todo cambiaba con respecto a la original. Realmente parece ser muy impactante. Digo 'parece' porque nosotros no oímos bien el cuadrafónico desde el escenario, y nos encantaría estar entre el público, pero no podemos, claro. Para la clausura lo haremos en estéreo, porque el Teatro Circo es complejo para el cuadrafónico, pero será igual de intenso que en las anteriores ocasiones.

¿Habéis pensado extender el sonido cuadrafónico a otros ámbitos, tal vez más crematísticos, como, por ejemplo, un tributo a Pink Floyd?

Realmente no somos muy de tributos, y tampoco crematísticos; solo tienes que ver a lo que al final nos dedicamos cada uno, aunque en la película sí dejamos ver nuestras influencias, y puedes identificar las mil fuentes que alimentan nuestro cerebro y nuestro corazón.

Ese es el mejor tributo que puedes hacer a los músicos que te han llegado al alma. El sonido cuadrafónico es un camino interesante, pero técnicamente no es sencillo. Al final, con los presupuestos que tenemos que manejar, tiendes a lo sencillo, aunque no descartamos nuevas aventuras propias en este formato.

Habláis de un 'viaje sonoro hipnótico'. ¿Cómo se gestiona la intensidad para mantener al público en trance durante todo el espectáculo sin romper el hechizo?

La dinámica es muy importante, y crearla en conjunción con lo que pasa en la película llega a ser un arte; por eso una historia de este tipo requiere para los músicos mantener un estado de atención constante durante los ciento y pico minutos de película-canción (en directo va todo unido, y los 13 temas principales se conectan por nexos, como si fuera una única pieza). Esto supone un esfuerzo físico importante por nuestra parte.

También el tipo de composición ayuda a conseguir esa hipnosis. Durante la representación hay muchos mantras que te predisponen a conseguir ese foco necesario para estar dentro de la acción. Todo ello sin dejar de incorporar diversidad sónica por medio de distintos instrumentos capaces de hacerte mantener la atención.

Al final es el conjunto de circunstancias lo que consigue crear el hechizo. Una parte importante es que, al tratarse de cine mudo, tienes la suerte de no tener que dejar espacio para diálogos que pudieran cortar toda la atención sobre el conjunto.

Publicar un registro en directo de estas características es un hito. ¿Qué joyas ocultas o matices del directo vamos a encontrar en este doble vinilo que no se percibirían en una grabación de estudio estándar?

Lo primero que nos llamó la atención es la identidad propia de los temas fuera de la película; son canciones que por sí solas son muy arriesgadas, pero funcionan. Para nuestros oídos, el disco suena tremendo. Esto es especialmente importante al tratarse de canciones grabadas en directo en los conciertos y una de ellas en ensayo, sin ningún tipo de retoque posterior, a excepción de la mezcla y masterización. Las canciones parecen estar más vivas; se recoge la intensidad del momento con las emociones de todos al unísono.

No estamos en las prisas musicales; estamos en el disfrute del momento y en la búsqueda de paz interior

Lo veo una experiencia de lo más positiva. Podríamos haber grabado los temas en estudio por separado, algo que no descarto hacer con alguno de ellos, pero este disco es un disco en directo. Ya tenemos los test pressings del vinilo, y en dos días llega la tirada de 200 que hemos hecho, en vinilo negro y en vinilo sangre, como no podía ser de otra manera.

Los Amigos de los Animales han mutado con el tiempo. ¿En qué punto se encuentra el proyecto ahora mismo al enfrentarse a un clásico de la magnitud de Nosferatu? ¿Cómo fue la experiencia de la gira?

Los Amigos de los Animales siempre están en continua mutación, buscando nuevas experiencias que pongan a prueba sus capacidades. Ahora Nosferatu ha entrado en una fase nueva con el lanzamiento del vinilo doble. Hay previsión de moverlo un poco y llevarlo a Madrid, Hamburgo y posiblemente volver de nuevo a Transilvania para cerrar el ciclo.

La gira fue estupenda; al final los Amigos de los Animales somos un grupo de buenos amigos de toda la vida, por lo que salir de gira es irte con tus amigos a tocar a sitios míticos, como la Filmoteca Nacional (Doré) o Transilvania, y disfrutar del viaje y los ratos juntos, además de los momentos clave de los conciertos y postconciertos. Qué más puedes pedir.

Debe resultar compleja la movilización con el equipo que lleváis para el directo; se hace prácticamente inviable. ¿Habéis recibido ayuda de las instituciones? ¿Ha merecido la pena el esfuerzo?

Una de las cosas más obvias fue que, si quieres mover una gira en este formato, necesitas una logística brutal y es muy complejo. Al final, salir fuera toda la banda, con la cantidad de equipo que llevamos, es caro, y al ser una cosa tan novedosa, cuesta llevarlo a cabo.

De hecho, había una demanda enorme, pero los altos costes hicieron inviables citas como Canarias y otras varias del panorama nacional. Indiscutiblemente, en los sitios donde se ha hecho, nadie ha quedado indiferente. No nos planteamos pedir ayuda institucional para esto, aunque podría haber sido una vía de ampliar esa gira y llegar a más sitios.

La gente nos comentó que ver de nuevo la película de esta manera era para ellos una nueva experiencia

También creo que nuestra vida individual diaria nos limita a la hora de mover las cosas rápido y con efectividad. Pero lo aceptamos como parte de nuestra forma de ser como banda. No estamos ahora en las prisas y en las carreras musicales; estamos en el disfrute del momento y en la búsqueda de paz interior.

¿Este trabajo con Nosferatu os ha abierto puertas a futuras obras? ¿Hay creaciones más recientes? ¿Qué caminos musicales habéis tomado?

La banda es pura efervescencia creativa. En este tiempo, desde que terminamos la gira Nosferatu hasta ahora, comenzamos con la experiencia de sonificación de datos del Mar Menor, que deriva de una microrresidencia que hice con Eduardo Balanza y Pedro Guirao en el Espacio Cuartel de Artillería. El experimento consiste en la representación de la banda sonora del Mar Menor desde sus primeras crisis de eutrofización en 2016 hasta el momento actual.

Es una obra que se actualiza a cada momento, porque para cada representación se incluyen datos nuevos generados en la base histórica de datos del Mar Menor de la CARM y se recompone todo. Es un proceso consistente en la transformación de datos numéricos en datos musicales, componiendo una canción a modo de secuencia, transmitiendo sensaciones diferentes según evoluciona el estado de la laguna.

El show incluye una explicación previa sobre lo que se va a ver en modo gráficas y videos, y en la presentación de la secuencia con la banda tocando encima para reforzar el estímulo. Todo esto no significa que hayamos abandonado la vía tradicional de hacer canciones, por supuesto.

Clausurar el 15.º aniversario del Sombra añade un barniz de respeto al séptimo arte. ¿Cómo cambia vuestro directo cuando el entorno no es tan puramente cinematográfico?

La creación artística es un proceso que te envuelve y enriquece según incorpora diferentes disciplinas. No creo que nos cambie el directo más allá de que durante la película tenemos que estar sentados para que el público vea bien la pantalla. De todos modos, siempre hemos sido intensos en el escenario, y hay momentos en los que no podemos contenernos y nos levantamos.

Tengo entendido que la obra ha sufrido modificaciones, y que llegó a ampliarse la presencia de músicos en el escenario. ¿Qué despliegue lleváis en la actualidad?

Principalmente, en los comienzos no venía Carlota porque estaba de oposición, pero llevábamos un audio suyo pregrabado con su parte al piano, que reproducíamos en directo para que estuviese presente. Una vez terminada la oposición, se incorporó al grupo de nuevo, y toca en vivo sus pianos.

El despliegue actual es similar en volumen de equipo al de siempre, aunque en esta ocasión no hacemos el cuadrafónico por incompatibilidades con la sala, que harían muy complejo el show, pero hemos comprobado la intensidad que podemos hacer llegar en estéreo y es muy similar. De hecho, posiblemente se nos abra un camino nuevo en esa línea.

Sin desvelar todos los secretos, ¿qué instrumentos extraños habéis convocado para recrear el ambiente de los Cárpatos en esta ocasión?

Esto es porno instrumental para frikis de la tecnología musical como nosotros. Llevamos una impresionante diversidad de sintes, desde Melotrones y Moog analógicos antiguos hasta sintes digitales de última generación para generar ambientes, pasando por guitarras con diferentes afinaciones, bajos, pedales de efectos mil y la batería de Alex con sus efectos también, que nos ayudan en la creación de ambientes únicos.

¿En qué os vais a centrar a partir de ahora? ¿Tenéis previsto seguir con Nosferatu?

Seguimos con Nosferatu un tiempo, la sonificación de datos también en nuevos caminos, y comenzamos a grabar disco nuevo de LADLA en dos semanas. Hay muchos temas nuevos y tenemos que moverlos, ya que nuestros tiempos son siempre diferentes a los de otras bandas, a pesar de lo cual seguro que estará listo antes de fin de año.