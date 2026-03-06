El Teatro Circo vibró con el flamenco en una noche de los Premios Kairós de la Danza marcada por la emoción

El Teatro Circo de Murcia acogió anoche la IV edición de los Premios Kairós de la Danza, una cita que reunió a algunos de los nombres de la danza murciana en una noche que tuvo al flamenco como hilo conductor y a la emoción como protagonista involuntaria. Seis galardonados, actuaciones de alto voltaje y un mensaje claro: el talento vinculado a esta región no para de crecer.

La velada, presentada por Fran Sáez, arrancó con una declaración de intenciones. La coreógrafa Carla Prado abrió la gala con Habla de mí, cuenta de ellas, una pieza atravesada por la memoria y la reivindicación, inspirada en las cartas de su madre y concebida como homenaje a las mujeres víctimas de la represión. De puesta en escena limpia y profundamente emotiva, la coreografía desató el aplauso del teatro antes incluso de que se entregara el primer premio. El tono de la noche quedó fijado desde el primer minuto.

Seis premios, seis trayectorias

Los galardones fueron trazando el mapa actual del talento murciano disciplina a disciplina. El Kairós de Danza Contemporánea fue para Alicia Narejos, cuya reciente creación MAL, estrenada en el propio Teatro Circo, ha reforzado su línea de investigación escénica en torno a las estructuras sociales y la violencia. Una trayectoria marcada por la interdisciplinariedad y la reflexión a través del cuerpo que los Kairós reconocen con merecida justicia.

En Danza Clásica, el premio recayó en Pablo González Martínez, bailarín murciano con carrera internacional y actualmente integrante del Bayerisches Staatsballett de Múnich. Un intérprete que combina virtuosismo técnico y profundidad expresiva dentro del circuito europeo, y cuyo reconocimiento en casa llega cuando su nombre ya suena con autoridad fuera de ella.

El Kairós de Teatro Musical fue para Hugo Ruiz, actor, cantante y bailarín cartagenero con presencia consolidada en grandes producciones nacionales como Godspell, GypsyEl fantasma de la ópera o Billy Elliot. Su trabajo en Godspell bajo la dirección de Antonio Banderas, donde interpretó el papel de Judas y ejerció además como Director Residente, fue el detonante de un reconocimiento que llega en el mejor momento de su carrera.

Alejandro Mármol se llevó el Kairós de Danza Española en una categoría en la que competía también su hermana Marta Mármol, con quien compartió el escenario al recoger el galardón. Formado entre Murcia y Madrid, su evolución constante y su consolidación dentro del panorama profesional de la danza española justifican un premio que en su caso tiene también algo de historia familiar.

La noche reservó además un estreno: el nuevo Premio Talento Joven, cuya primera ganadora fue Claudia Hernández, una de las promesas más firmes de la nueva generación de bailarines murcianos. Al recoger el galardón, agradeció el apoyo de quienes "convierten el talento en constancia y la constancia en pasión". Una frase que, en su caso, no suena a tópico.

Maise Márquez y el Kairós de Flamenco

Uno de los premios más esperados de la noche fue también uno de los más celebrados. El Kairós de Flamenco recayó en Maise Márquez, bailaora murciana con recorrido en tablaos de Sevilla, Madrid y Málaga y en compañías de referencia como las de Rubén Olmo, Eva Yerbabuena o el Ballet Flamenco de Andalucía. Su trayectoria, construida con rigor y con un lenguaje propio profundamente arraigado, encontró anoche en el Teatro Circo el reconocimiento de su tierra. El flamenco como hilo conductor de la gala tenía en Márquez su cierre más lógico y su punto más alto.

Una gala que fue también un espectáculo

Entre premio y premio, la noche mantuvo el pulso artístico con actuaciones que demostraron que los Kairós no son solo una ceremonia de entrega de galardones. Cristina Cazorla aportó elegancia y depuración técnica con un solo de escuela bolera contemporánea de gran sutileza. Macarena Ramírez desplegó temperamento y madurez escénica en una propuesta donde la elegancia del gesto y el 'sentío' flamenco se combinaron con un lenguaje moderno y poético.

El momento de mayor intensidad llegó con Matías Campos, cuya actuación —de compás rotundo y expresividad creciente— fue un despliegue de energía, fuerza y virtuosismo que provocó aplausos repetidos y encarnó con precisión el espíritu del 'Quejío Kairós' que dio nombre a la edición. Las academias Mery Dance Academy y Murcia Dance Center completaron una noche que visibilizó también el trabajo formativo que impulsa a las nuevas generaciones sobre los escenarios.

Cuatro ediciones y una cita ya imprescindible

La creadora de los Premios Kairós, Carlota López, recordó el origen del proyecto y lo que ha llegado a significar: "Kairós se ha convertido en una cita importante para la danza en la región. Lo más valioso para mí ha sido ver cómo el sector vuelve a sentirse reconocido, orgulloso y parte de algo común." Una afirmación que la prolongada ovación con la que se cerró la gala no hizo más que confirmar.

La organización agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Murcia y la presencia del concejal Diego Avilés, la diputada Míriam Guardiola y la consejera Conchita Ruiz, así como el apoyo de las empresas patrocinadoras. Con cuatro ediciones a sus espaldas y una vocación clara de reconocer el talento murciano desde criterios de calidad y rigor profesional, los Premios Kairós han dejado de ser una promesa para convertirse en cita dentro del calendario cultural de la Región.