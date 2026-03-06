Estos son los conciertos en sala este fin de semana en la Región de Murcia

Embusteros, energía y emoción

Embusteros son conocidos por sus directos potentes y sus letras cargadas de energía y emoción. Han plasmado su rock alternativo de toques electrónicos en varios discos y en canciones como Cielo de color y Nos despedimos. La formación cordobesa, consolidada como una de las referencias del indie rock nacional, viene para presentar su más reciente álbum, Vértigo.

El pasado octubre lanzaron Vértigo, su quinto disco, producido por Manuel Colmenero —Vetusta Morla, Shinova, Miss Caffeina...—, alcanzando una sonoridad más compacta y madura: combina la fuerza de sus raíces rockeras con matices electrónicos cuidadosamente integrados, dando lugar a una gran riqueza expresiva. Canciones como Llévame a bailar ponen de relieve la búsqueda de nuevas sonoridades sin perder la identidad que caracteriza al grupo.

¿Cuándo? Viernes 6, 28:30 horas ¿Dónde? Garaje Beat Club, Murcia ¿Precio? 15 euros

San Tosielo, se aconseja calentar antes del show

El proyecto San Tosielo nace de la unión de Pavlo También y Blurred Mirror, dos artistas tinerfeños establecidos en Madrid, cuya finalidad es hacer saltar al público con un indie/bedroom pop fresco y enérgico.

Inspirados por High School Musical, crearon un proyecto para vivir del cuento de manera apasionada, con el único objetivo de algún día compartir cancha con Troy Bolton. Los sintes ochenteros y las guitarras estilo Mac DeMarco son indispensables en sus producciones, además de una estética sonora que roza el lo-fi de grupos como Boy Pablo o Dayglow, con estribillos hasta en la sopa. El público baila y se divierte en sus conciertos, y como adelantan los videoclips, el humor es importante en el proyecto.

El álbum Siento tanto (2023) fue la carta de presentación del dúo, con colaboraciones de Abhir Hathi (Navaja), Choclock (RIP Cupido) o del grupo Mentira (27).

Un concierto de San Tosielo es, más que un evento, un ritual donde el público es parte esencial. El duo dúonseja calentar antes del show y llevar ropa deportiva.

¿Cuándo? Viernes 6, 22:00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? 20 euros

Heavy Metal Espectros, dieciséis ediciones de metal

Este finde (6 y 7 de marzo), la Sala Spectrum de Murcia acoge la 16.ª edición del festival anual de Heavy Metal Club Espectros, una de las citas clásicas del metal underground nacional: 10 bandas que abarcan estilos como thrash, heavy, crossover, speed, power y hard rock.

El viernes 6 encabezan el cartel los legendarios Iron Savior, acompañados por Nurcry, Aasymar y Evanora. El sábado 7 será el turno de Injector, Umbra, Peace After Pain, White Coast Rebels, Kickin Kidneys y el debut de Alanizör.

¿Cuándo? Viernes 6 y sábado 7, 20:00 horas ¿Dónde? Sala Spectrum, Murcia ¿Precio? 20euros. Bono dos días 35€ (incluye 2 cervezas)

Neverland Bari, sintes atmosféricos y una dosis de distorsión

Neverland Bari vuelve a la carretera con el Impulso Tour, que arranca este viernes en Albacete y recorrerá salas españolas emblemáticas. La gira comparte nombre con el disco que publicarán en 2026, y supone efectivamente un impulso en la trayectoria de esta banda indie rock que debutó con el single Acero inolvidable (2022) y ganó el concurso nacional Último Acorde.

Tras su autoproducido primer álbum, Zona cero (2023), cargado de guitarrazos poderosos, sintetizadores envolventes y letras cuidadas, no han cesado de girar por España, actuando en salas míticas y festivales destacados, llenando espacios como La Sala del Movistar Arena. Ahora se encuentran grabando el segundo álbum, esta vez de estudio. En 2025 publicaron algunos singles, antesala de una gran gira en 2026. Con su sonido de guitarras enérgicas, sintes atmosféricos y una gran dosis de distorsión, ofrecen emoción e intensidad.

¿Cuándo? Sábado 7, 22:00 horas ¿Dónde? Sala Musik, Murcia ¿Precio? 19,80 euros

Pole. / L.O.

Pole., nostalgia sonora y recomposición

Pole. (con un punto final) es el alias artístico de Andrés López Lancha. El artista toledano ha publicado Punto Cero, su tercer álbum, que ha funcionado como cierre y, al mismo tiempo, como punto de partida. Mirando hacia atrás para entender el origen y volver a tomar impulso, dibujan una carretera emocional que avanza entre la nostalgia sonora y la necesidad de recomposición personal.

El disco puso fin a una etapa que se había ido construyendo single a single durante los últimos meses. Punto cero es un ejercicio de introspección poco habitual en Pole., un relato coherente y honesto que ordena el ruido de una carrera acelerada. Es el resultado de un 2025 difícil, con parones obligados y un proceso personal de reajuste.

Pole. ha utilizado Punto Cero —su mejor disco hasta la fecha— como una forma de recomponer piezas, que asume las heridas sin dramatizarlas, cuyo sonido remite a los códigos de sus inicios (el nombre artístico viene de Polémico, que es como Andrés se hacía llamar en sus inicios), pero sin caer en una nostalgia

¿Cuándo? Sábado 7, 21:00 horas ¿Dónde? Sala Mamba!, Murcia ¿Precio? 27,75 euros

Mafalda Cardenal, conquistando a la Generación Z

La cantante alicantina Mafalda Cardenal anda con las primeras fechas de Mis Notas de Voz Tour presentando su primer álbum. Recorrerá más de 25 ciudades españolas con los temas que ya se han convertido en himnos generacionales. Esta gira de salas es la culminación de un año extraordinario para Mafalda. Además del éxito de su álbum debut, durante el verano ya demostró su poder en directo, con una gira internacional que la llevó por varios puntos de Latinoamérica, y en festivales españoles de primer nivel. Ahora promete una experiencia única donde lo más personal se convierte en una celebración colectiva.

Mis Notas de Voz (2025), primer álbum de Mafalda Cardenal, incluía exitosos singles como En mi balcón, No estábamos juntos o Vete a la luna. Sus terapéuticas canciones ponen palabras y melodías a lo que muchos sienten cuando les rompen el corazón. Compuestas y producidas por la propia Mafalda, nacieron a partir de audios de WhatsApp grabados por la artista en la soledad de su habitación durante el periplo de dos años en Inglaterra, y han acabado resonando en toda una generación.

Mafalda Cardenal ha irrumpido en la escena musical conquistando a la Generación Z con su dulce voz y letras vivenciales. Con un estilo naif e inocente, auténtico y fresco, Mis notas de voz refleja su universo personal y lo trasciende a la vez.

¿Cuándo? Sábado 7, 22:00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? 21 euros

Mafalda Cardenal / L.O.

Lady Banana, en la cuarta dimensión

Lady Banana (Alba y Nerea) es un impresionante dúo zaragozano de rock que durante un año impactó con su espectacular directo en las calles de Londres. En su segundo álbum, 4D (Subterfuge, 2025), consolidan el rock stoner marca de la casa, fusionándolo con rap, electrónica o música urbana, y, como ya hicieron con Bipolar, vuelven a jugar con dualidades; en este caso, el espacio-tiempo, la cuarta dimensión.

4D tiene colaboraciones de Sho-Hai (Violadores del verso) y Marina (Repion), y versiones de Delito”(Nathy Peluso) y Gethsemane (del musical Jesucristo Superstar), metáfora del sacrificio de una generación a la que se le prometió un futuro prometedor si se esforzaba, pero al llegar a la meta se encontró con un tablero amañado.

Influidas por otros dúos de la historia del rock foráneo y estatal (The White Stripes, Cala Vento, Bala, Camionero, The Inspector Cluzo, Niña Coyote eta Chico Tornado...), Lady Banana vuelven a demostrar con 4D que se puede hacer el rock más contundente y demoledor con tan solo una guitarra y una batería. ¡Distorsión, decibelios y finales explosivos!

¿Cuándo? Sábado 7, 22:00 horas ¿Dónde? Sala Musik, Murcia ¿Precio? 19,80 euros

Alec López, un sonido propio

El joven músico murciano Alec López es uno de los artistas más prometedores del panorama nacional. Con apenas dos años de trayectoria ha firmado un recorrido meteórico: Mejor Artista Emergente en los VII Premios de la Música de la Región de Murcia, finalista en el Festival Estrenarte 2023 y Segundo Premio en el Certamen Musical G-9 Universidades y en CreaMurcia Pop Rock 2024. Tras conquistar a la crítica con su primer EP, Butterfly (2024), y convertirse en una de las grandes promesas del pop-rock nacional, regresó a finales de año con una propuesta más cruda, directa y sin etiquetas: un rock visceral con ADN urbano y pulso punk que sacude desde el primer segundo.

FVCKSTAR es un tema explosivo que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. «Nos metimos al estudio a disfrutar, desfasar y dejarnos llevar», confiesa Alec sobre la grabación en Icónita Lab. Y esa energía desbordante se siente en el nuevo single: minuto y medio de pura adrenalina, guitarras afiladas y una letra sarcástica que dinamita la figura del clásico rockstar. Entre versos que ridiculizan la pose y la impostura —«Odio a mi cuñado, que parece un Playmobil —¿Por qué no, en vez de hablar, va y se busca un puto hobby?» —Alec deja claro que su música es más actitud que adorno.

¿Cuándo? Viernes 6, 22:00 horas ¿Dónde? Sala Musik, Murcia ¿Precio? Desde 8 euros

Caballo Prieto Azabache: no tocan rancheras

Que el nombre no te lleve a confusión. Caballo Prieto Azabache no toca rancheras ni nada parecido. Más bien tiran por el postpunk de los ochenta, por los sonidos fríos de New Order mezclados con una vitalidad que tal vez recuerda a Devo.

Discretos, pero genuinos, Caballo Prieto Azabache (el nombre del grupo proviene del título de una antigua canción mexicana) mezcla post-punk, new wave y un pop canalla muy ligado al pulso de Madrid, donde residen, como prueba su álbum debut, Nº1 (2023), que les ha granjeado muchas alegrías.

Tras fichar por El Volcán Música, publicaron la canción Alfama en formato digital, adelanto de su primer EP, Madrid, agosto, 40° (2019). Tras un par de cambios en la formación, llegó el single digital Postas (2020), como carta de presentación de su primer álbum.

¿Cuándo? Viernes 6, 21:00 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio?Desde 10 euros

VACIØ y Hard Love, doble ración de rock murciano

Los murcianos VACIØ son una veterana banda cuyas influencias van del metal al pop, fundada en 2003 por el cantante, guitarrista y compositor murciano Carlos García, que se ha ido haciendo hueco en el mundo del rock, habiendo compartido escenario con grandes nombres estatales e internacionales. Vuelven cuatro años después de El juego de las máscaras (con el que recorrieron salas y festivales de toda España), y entregan Inocuo, sexto disco de estudio, su álbum más variado, con melodías pegadizas como seña de identidad.

Les acompañarán los murcianos Hard Love, que celebran su X.º aniversario presentando su reciente álbum Ilusión, estrenado en el festival Rock Imperium. Tras el anterior (Pasión), siguen practicando un elegante hard&heavy melódico con pinceladas de AOR; alternarán con clásicos desde su fundación. Toda una reivindicación de la buena salud del rock en Murcia en un evento que une veteranía, frescura y pasión por el directo. Dos bandas y una única misión: que el volumen no baje ni un segundo.