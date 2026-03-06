El ritmo latino abre el Murcia Jazz festival con un sexteto potente

El Murcia Jazz Festival celebra su sexta edición del 6 al 22 de marzo, contando con destacados artistas nacionales e internacionales: el cantante y compositor estadounidense John Grant, el dúo integrado por Leo Sidran & Leonor Watling o el saxofonista estadounidense Steve Coleman; en total, son ocho los conciertos programados en teatros y auditorios municipales, así como en espacios como el Jazzazza Jazz Club, finalizando la programación con una matinal de swing en la Pérgola de San Basilio de Murcia.

El saxofonista y compositor Bobby Martínez (nacido en Filadelfia en el seno de una familia cubana exiliada en Estados Unidos) abre con su Sextet esta nueva edición del Murcia Jazz. Presenta su último disco, Primeros 7 segundos (Gaztelupeko Hotsak / Errabal Jazz, 2025), donde ha colaborado con grandes figuras internacionales para consolidar un repertorio de jazz latino y fusión fresco y fluido. Se trata de un trabajo de composición colectiva en el que participaron todos los miembros de la banda (excepto el batería), lo que sugiere un enfoque colaborativo en la creación de las nueve pistas.

Martínez ha colaborado frecuentemente con músicos cubanos de jazz latino y jazz-fusión residentes en Madrid (Manuel Machado, Moisés Porro). La formación más reciente que acompaña el proyecto suele incluir a Carlos Rossi (trompeta), Nacho Fernández (guitarra) y Javier Callén (contrabajo), además de los mencionados.

Bobby Martínez formó parte de la Miami Sound Machine junto a Gloria Estefan, y ha participado en bandas como Paragon, Secret Society y Willy Chirino. También colaboró con Celia Cruz, Joe Williams, Richie Cole, Paquito D’Rivera, Pat Metheny, Paco de Lucía, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Miguel Ríos, Ana Belén, Manuel Machado, Moisés Porro o el pianista Pepe Rivero.

¿Cuándo? Viernes 6, 20.00h ¿Dónde? Teatro Bernal, El Palmar ¿Precio? 7 euros

En Nueva York perfeccionó su técnica con el saxofonista y clarinetista Eddie Daniels, y más adelante se consolidó como figura clave del latin jazz, aportando visibilidad a este género junto a su primo, el trompetista Jerry González. En 1998 se trasladó a España, donde se integró rápidamente en la escena jazzística madrileña, colaborando con músicos como Perico Sambeat, Bob Sands y Germán Kucich. En Madrid inició una intensa labor pedagógica, impartiendo clases en instituciones como la Escuela de Música Creativa y la Universidad Alfonso X el Sabio.

Es reconocido por su estilo personal, enérgico y sofisticado, con una mezcla de swing y ritmos latinos que lo han convertido en un referente para nuevas generaciones de músicos. Su influencia se extiende tanto en el ámbito interpretativo como en el pedagógico, y su aportación al jazz y a la música latina es ampliamente valorada en Europa y América. Primeros siete segundos (para algunos psicólogos es el tiempo en que tardamos en formarnos una primera impresión al conocer a alguien) consolida su visión del jazz latino con una propuesta basada en la composición compartida y la fluidez rítmica, manteniendo su arraigo en la escena española.

El sexteto ofrece una mezcla de jazz moderno, ritmos afrocubanos, bop y funk, resultando un sonido de jazz americano donde los vientos suenan dinámicos y la sección rítmica empuja con fuerza.

Ana Pereira

El festival también llevará a Ana Pereira Cuarteto al Jazzazza Jazz Club el sábado 7 (22 horas, 15/25 €). El local de Algezares acogerá la presentación de Baila la lluvia (Sedajazz Records, 2024), el disco debut de esta artista, en el que reinventa el bolero. Con una voz delicada y elegante, acompañada de sofisticados arreglos musicales, el directo de la alicantina es una experiencia íntima y envolvente.