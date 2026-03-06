La muestra ‘El Prado en las calles’ se abre paso en el atrio del Convento de San Esteban de Cehegín

Las obras más significativas de la pinacoteca más importante de España se abren paso en el majestuoso atrio del Convento de San Esteban de Cehegín, en la muestra ''El Prado en las calles', un proyecto cultural de gran relevancia que ha convertido a este icónico espacio del municipio en una gran galería de arte al aire libre, acercando a vecinos y visitantes algunas de las obras más emblemáticas del Museo del Prado.

La muestra, promovida por el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, viaja por la comunidad murciana con el objetivo de impulsar el conocimiento y la identidad cultural del patrimonio histórico del país. En la inauguración participaban la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto al presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, la directora general de Juventud, Carmen María Muñoz y la coordinadora general de Educación del Museo del Prado, Ana Moreno.

Permite acercar el arte a todos los ciudadanos y convertir un espacio emblemático del municipio en un lugar de encuentro con la historia del arte Alicia del Amor — Alcaldesa de Cehegín

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado el orgullo que supone para Cehegín acoger una iniciativa cultural de esta magnitud, que "permite acercar el arte a todos los ciudadanos y convertir un espacio emblemático del municipio en un lugar de encuentro con la historia del arte universal", destacando que "esta actividad se celebra en el marco del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, una conmemoración histórica que está llenando Cehegín de cultura, tradición y actividades que ponen en valor la identidad y el patrimonio local".

Asimismo, ha agradecido la entrega y donación de catálogos procedentes del Museo Nacional del Prado, un gesto que contribuirá a seguir acercando el arte y el conocimiento a los vecinos y visitantes, además de servir como material educativo vinculado a la exposición.

50 Reproducciones

Descubre 'El Prado en las calles' que se puede disfrutar en Cehegín / Enrique Soler

El público podrá contemplar piezas representativas de diferentes escuelas artísticas

La exposición podrá visitarse hasta el 12 de abril y reúne 50 reproducciones a escala real de algunas de las obras más destacadas del Museo del Prado. A través de este recorrido, el público podrá contemplar piezas representativas de diferentes escuelas artísticas, como la española —con autores como Goya, El Greco o Sorolla—, la flamenca —con artistas como Rubens o Rembrandt—, la holandesa —con Durero o El Bosco— y la italiana, con figuras como Caravaggio, entre otros grandes maestros.