Maldita Nerea, en Cartagena: un concierto acústico para volver al origen de sus canciones

Maldita Nerea, el grupo murciano liderado por Jorge Ruiz, ofrecerá en El Batel un espectáculo íntimo y luminoso dentro de su gira Origen: El Camino de las Canciones.

Con Origen, el grupo murciano pretende ofrecer una experiencia musical íntima y envolvente. Repasarán los momentos clave de su carrera y permitirá a los asistentes conocer la génesis de sus temas más emblemáticos: «Promete ser una inmersión en la esencia más pura de la banda, donde la música y las emociones se fusionan en un acto cargado de intimidad y cercanía». Se trata de un concierto acústico donde la improvisación y la participación del público serán protagonistas.

La andadura de Maldita Nerea comenzó en los 2000, y han sabido conectar con varias generaciones, convirtiéndose en una de las formaciones más queridas y respetadas del panorama nacional. Canciones como El secreto de las tortugas, No pide tanto, idiota, En el mundo genial de las cosas o Perdona si te llamo amor siguen resonando en los corazones de sus seguidores. Casi dos décadas después de la publicación de Origen, han querido homenajear de varias formas a El secreto de las tortugas. La primera, compartiendo una nueva versión del tema en colaboración con Melendi.

¿Cuándo? Sábado 7, 21:00 horas ¿Dónde? El Batel, Cartagena ¿Precio? Desde 25 euros

A Maldita Nerea les adoran sus fans, las famosas y numerosísimas tortugas. Con varios discos de platino en su haber y múltiples singles en lo más alto de las listas de radios, iTunes y Spotify, han recibido cuatro Premios 40 Principales y un premio Los Números 1 de Cadena 100. Han completado grandes aforos en más de 300 conciertos y agotado entradas en espacios emblemáticos como el Palacio de Deportes y el Palacio Vistalegre en Madrid. En este tiempo ruidoso en que nadie se detiene a escuchar, continúa firme su propuesta de pop elaborado y honesto. Responsables de himnos musicales para varias generaciones, con cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, y una de las trayectorias más sólidas de la música española, demuestran su inagotable capacidad para reinventarse una y otra vez.