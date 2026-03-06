Iseo & Dodosound: "Entendemos cómo funciona la industria, pero no vamos a dar volantazos para encajar en tendencias"

Tras casi dos años de gira internacional con su cuarto álbum (En la tormenta), y apenas unas semanas después de terminarla, el dúo navarro Iseo and Dodosound (Leire Villanueva y Alberto Iriarte) acaba de publicar su quinto álbum de estudio, Volando (Twin Cats Records), que invita a fluir, a mirar el mundo desde otra altura, bañado en electrónica y ritmos jamaicanos, compuesto en carretera, entre aeropuertos y escenarios, están de nuevo inmersos en plena gira de presentación.

Antes de subirse al escenario, hablamos con Leire y Alberto sobre su nuevo disco y la evolución en este tiempo hasta conseguir la fusión que tanto les caracteriza, entre reggae, electrónica, hip hop y dub, con la que están colgando el cartel de entradas agotadas en la mayor parte de salas.

Decís que Volando nació tras casi dos años de gira internacional. ¿Cómo se compone entre aeropuertos, pruebas de sonido y hoteles? ¿Qué parte de ese viaje está metida en las canciones? ¿Ha cambiado vuestra forma de hacer canciones? ¿Ahora tenéis más medios o seguís grabando con lo básico?

Suena casi pretencioso, pero la verdad es que este disco lo hemos compuesto entre Jamaica, Brooklyn y Huesca. Cuando giras tanto, la vida se vuelve muy esencial, y eso se cuela en la música: la sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio, pero sentirte en casa en muchos lugares. Tenemos más medios que antes, sí, pero seguimos trabajando desde lo básico. Lo que ha cambiado puede que sea la mirada, que crece y evoluciona con el paso del tiempo, pero el método de escribir las canciones ha sido prácticamente el mismo para este disco que para nuestras primeras canciones. El poder de una buena canción no está en los medios, sino en la idea.

¿Cómo se reparte el trabajo creativo entre vosotros? ¿Qué aporta cada uno y cómo os influís durante el proceso?

No tenemos un reparto rígido, pero sí roles naturales. Para nosotros, componer es un trenzado indivisible entre los dos, tanto en las letras como en las instrumentales. Escribimos letras juntos, componemos la música juntos, no concebimos ese proceso creativo de otra manera. Llevamos trabajando así desde los inicios, y a estas alturas podemos decir que, más que la influencia, la confianza del uno en el otro es total.

Lleváis una década mezclando electrónica y raíces jamaicanas. ¿Cómo nació vuestro sonido?¿Siguen los ritmos jamaicanos como idea troncal? ¿Habéis añadido nuevas capas?

Nuestro sonido nació de forma muy orgánica; cada uno venía de escenas diferentes. Cat Platoon, nuestro primer disco, reflejó ese punto de encuentro de nuestros bagajes (Dodo venía del hip hop, la electrónica, el reggae) y Leire había compuesto sus primeras canciones con la guitarra, en un tono soul, más orgánico. El pulso jamaicano sigue siendo una columna vertebral en nuestra música, pero en Volando sentimos que seguimos evolucionando, como lo han hecho el resto de nuestros discos: sin cambios bruscos y con paso firme.

¿Os situáis al margen de las convenciones que exige la industria?

Intentamos no vivir pendientes de ellas. Entendemos cómo funciona la industria, pero no queremos dar volantazos para encajar en tendencias. Preferimos ser coherentes con nuestro camino, aunque eso implique ir más despacio. Así ha sido desde el principio, y así es hasta el día de hoy.

¿Cuándo? Viernes 6, 22.30h ¿Dónde? Sala Mamba!, Murcia ¿Precio? Desde 29 €

¿Qué representa Volando en este momento de vuestra carrera? ¿Es una liberación, una huida o una nueva perspectiva?

Es más una perspectiva que una huida. Este disco está directamente ligado con el concepto del anterior, En la tormenta. La composición de estas nuevas canciones nos pilló en un momento más sereno, más tranquilo, y sentimos que era hora de desplegar las alas y disfrutar del paisaje después del vendaval.

Habéis incluido una versión de Porque te vas. ¿Cómo encaja en vuestro universo y cómo fue el reto de llevarla al dub y al reggae?

Es una canción con una melancolía muy profunda, y nos apetecía revisitarla desde nuestro lenguaje sin traicionarla. El reto fue respetar su esencia y trabajar el espacio y el silencio desde nuestra perspectiva. Llevamos versionando grandes temas muchos años, y en esta ocasión le ha tocado a Perales con Jeanette.

Extranjero parece especialmente pertinente hoy. ¿Parte de una historia real o de una sensación compartida?

Parte de un caso concreto: parte de nuestras dos familias emigraron a Argentina y, como tantos otros, nunca más volvieron. Pero esta canción también retrata una sensación colectiva. Vivimos un momento de mucha polarización, y queríamos hablar de esa fragilidad de quien se siente fuera de lugar, de esa criminalización del migrante que tanto le interesa a la extrema derecha y que tan peligrosa es a nivel social.

Siendo vuestro quinto disco, ¿sentís que habéis llegado al destino que imaginasteis cuando empezasteis con Cat Platoon?

La verdad es que cuando empezamos no imaginábamos un destino concreto, solo queríamos hacer canciones. No sentimos que hayamos llegado a ningún objetivo, sino que seguimos en movimiento tantos años más tarde, y eso es toda una fortuna.

En este disco volvéis al reggae y al ska con un pulso actual. ¿Cómo hacéis que suenen tan Iseo & Dodosound en 2026?

Agradecemos este cumplido, porque puede que sea lo mejor que se le puede decir a un artista, ¿no? Que suena a sí mismo. No nos aproximamos a estos sonidos como algo retro, sino como géneros vivos con los que podemos jugar y encontrar lugares comunes en nuestras canciones. Y si suenan a nosotros o no, es algo que realmente le corresponderá al público valorarlo.

Saudade Amore ¿cómo traducís ese sentimiento al universo sonoro de la banda?

La nostalgia es una emoción íntima, más susurrada que dramática. Sinceramente, esta fue una canción bastante ‘experimental’ para lo que llevamos tiempo haciendo, pero nos gustó el resultado, y sentimos que no podía haber mejor cierre para este disco.

El misterio de Un pañuelo: ¿qué simboliza en la narrativa del disco?

Este tema te invita a bailar, a despojarte de la mirada ajena, incluso de tus propios prejuicios, y a dejarte llevar por el ritmo y la libertad de movimiento, de pensamiento. Es una canción divertida y que en los conciertos está siendo una pasada, pero al mismo tiempo tiene una letra más profunda de lo que puede parecer en la primera escucha.

The Mousehunters: ¿Cómo ha sido el proceso con vuestra sección de vientos en este álbum?

Con ellos hay ya una conexión muy natural. Creemos que a lo largo de los discos puede verse también una evolución natural en el sonido y crecimiento de nuestra sección de vientos, y en este disco quisimos que tuvieran presencia tanto melódica como rítmica. Cuando entran los Mousehunters, cambian la energía de la canción, sube a otro nivel.

¿Hay novedades en los directos? ¿Qué formato vais a llevar al escenario?

Sí, la verdad es que hemos renovado bastante el show en esta gira. Seguimos siendo ocho en escena, pero hemos replanteado dinámicas, transiciones y momentos más íntimos o diferentes. Queremos que incluso quien nos haya visto muchas veces sienta que esta gira es distinta.