El Festival de Málaga entona su particular 'No' a la guerra

El actor malagueño Salva Reina fue el encargado de conducir la ceremonia del clausura de la pasada edición del Festival de Málaga. Así que regresó a las tablas del Teatro Cervantes para pasarle el testigo a la presentadora de la inauguración de la actual convocatoria del certamen, la actriz Kira Miró, su pareja sentimental. Y con la curiosa malagueñización de la canario comenzó la gala de apertura del vigésimo noveno Festival, que apostó por ofrecer luz en un mundo cada vez más negro, como la que se abre paso en la oscuridad de una sala de cine para proyectar nuestros sueños y ambiciones en una pantalla en blanco.

"Por el poder que me otorga Chiquito de la Calzada, Antonio Banderas, Dani Rovira, El Cautivo, la Virgen del Carmen, el espeto y el campero, te nombro miembro de la Real Venerable Hermandad de los Malaguitas Adoptivos", proclamó Reina, imponiéndole a Miró nada más y nada menos que una bufanda del Málaga C.F. "de cuando estuvo en la Champions". Un pequeño examen de malaguitismo, para comprobar si la intérprete conocía las expresiones boqueronísimas chorraera, aliquindoi o muerde er rollo finalizó el prólogo de la inauguración.

Después, claro, llegó la franja más seria, sin pasarse, amena, la de la exposición de los contenidos principales de la recién inaugurada edición del certamen. Pero antes Kira Miró, en nombre de la organización del Festival, manifestó su oposición a las guerras que están en estos momentos activas en todo el planeta. "La cultura tiene que posicionarse ante la guerra. Nuestro 'no' más profundo a lo que hoy vivimos en Gaza, Ucrania, Golfo Pérsico y en cualquier lugar donde estén el dolor y la herida", expresó. Y se sumó la presidenta del jurado, la directora Jaione Camborda: "El cine sirve para vislumbrar algo de luz en este mundo tan embrutecido".

Marca registrada

La gala enfatizó, dentro de la abultada agenda del certamen, su personalidad, su marca registrada, el apoyo decidido a los realizadores debutantes y, en especial, a las creadoras. En este sentido, destacó los nombres de dos mujeres de rompe y rasga, defensoras y practicantes de la libertad personal, como Rossy de Palma y Victoria Vera, Premio Málaga y Biznaga Ciudad del Paraíso, respectivamente, de este año.

Un emotivo vídeo en que el resto de homenajeados (Alauda Ruiz de Azúa, Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga; Francisco Lombardi, Premio Retrospectiva, y Manuela Ocón, Premio Ricardo Franco) compartieron con los asistentes sus razones para amar el cine y su importancia en su vida pero también en el mundo. Porque, como finalizó Miró, "el cine no termina cuando se encienden las luces", sus historias y personas son algo que nos mueven, conmueven y transforman. "Si os encarta nos vemos luego, en el cine", invitó, en perfecto malaguita, Kira Miró antes de retirarse del escenario del Cervantes.

La ceremonia contó con las actuaciones musicales de Las Sanguijuelas del Guadarrama, Las Migas (una sentida versión del 'Mediterráneo' de Serrat) y Lia Kali.