Antonio Romera, 'Chipi': "No somos conscientes de la labor social que cumplen los bares"

El gaditano Antonio Romera, Chipi, llega este viernes al Teatro Romea con su primera obra teatral, El bar nuestro de cada día, un monólogo cómico y musical con el que reivindica «la labor social» de los bares porque «hasta para los muertos son importantes» y del humor porque «es tan necesario como la comida».

«Es como el regalo del principiante», bromea en una entrevista este músico de Algeciras que ha compuesto canciones con artistas como Jorge Drexler y escrito para Pasión Vega, Silvia Pérez Cruz, Tomás de Perrate o La Pegatina. Amante de teatralizar un poco sus conciertos, ahora ha construido su primera obra de teatro apoyándose en canciones que también le sirven para contar una historia.

Con ella el pasado 2025 ha ganado tres premios Lorca (Mejor Espectáculo de Teatro, Intérprete Masculino y Autoría Musical) y el de Mejor Espectáculo de Feria de Artes Escénicas de Palma del Río 2024. «Al Malandro le queda mucha vida», dice mientras cuenta que ya tiene actuaciones programadas para todo el 2026.

Un peculiar velatorio que celebra la vida

Con el teatro transformado en una taberna, Antonio Romera Chipi, camarero de El bar nuestro de cada día, se ve obligado a cumplir la última voluntad del difunto Malandro, un asiduo cliente que ha preferido dejar una fiesta pagada en el bar a un entierro convencional de tanatorio.

La propuesta parte de «vivencias propias» del artista, en las que las despedidas de alguno de sus amigos «siempre terminaban en un bar». A partir de esa realidad, Chipi ha construido una ceremonia pagana para Malandro convirtiendo el velorio, tal como le pidió el difunto, en una fiesta para celebrar su vida en vez de llorar su muerte.

Durante el espectáculo, entre anécdotas y canciones, va desgranando su vida y su historia, con sus luces y sus sombras. Un personaje peculiar que con su paso por la vida deja un legado de sabiduría cotidiana que a los presentes servirá de aprendizaje vital.

El Malandro, protagonista ausente, es «un poco de lo que nosotros somos, la persona que nos gustaría ser pero no nos atrevemos, que tiene claro que a la vida hemos venido a disfrutar y que lo único que tenemos que producir es felicidad», explica. «Es lo que todos pensamos que hay que hacer pero no podemos hacer por imposiciones sociales», cuenta.

El público, convertido en parroquianos del bar, es también partícipe de esta fiesta sanadora que a través de la música, la palabra y el humor, reconcilia con la muerte e invita a disfrutar la vida.

Más allá de la anécdota teatral, Chipi ha querido «poner en valor la figura de los bares» como espacios fundamentales en la vida cotidiana. «No somos conscientes de la labor social que cumplen, son un lugar de reunión que palía la soledad no deseada, de cohesión social... últimamente se contemplan como un comercio y no como un servicio público», reflexiona.

El artista gaditano critica la creciente mercantilización de estos espacios y añade que no entiende que se hagan «barbaridades» como «echar a la gente de una terraza porque hace media hora se ha tomado un café, es como si una farmacia sólo atendiera dependiendo de lo que te doliera», ironiza.

Esta reivindicación de los bares como espacios de encuentro y no solo como negocios atraviesa toda la obra, donde el establecimiento regentado por el personaje de Chipi funciona como ese lugar de refugio, conversación y vida comunitaria que el artista defiende.

Del cartel de José Manuel Soto al ‘Bob Dylan de Algeciras’

Chipi, al que alguien llamó con humor el «Bob Dylan de Algeciras», cuenta que desde pequeño le ha gustado «la ficción para suplir la realidad» y que su subida a los escenarios fue algo progresivo. Su trayectoria como compositor para otros artistas le ha permitido desarrollar una versatilidad que ahora vuelca en su propia obra teatral.

«Una vez estaba en la calle pegando carteles de José Manuel Soto y me habló desde el cartel. Me dijo: ‘chico, estás en el lado equivocado’ y entendí que tenía que pasarme al cartel», bromea sobre su decisión de dedicarse a la creación artística.

El humor como necesidad vital

Reivindica el humor porque en él encuentra «mucha belleza» y porque le emociona «una sonrisa en la boca» y sentir «las cosquillitas y el bienestar que provoca una carcajada». «El humor no puede ser un capricho, es necesario, como comer, como hacer pis», insiste.

Sin embargo, establece una distinción fundamental: «Igual que hay comidas dañinas y comidas que alimentan, hay humor dañino y humor que alimenta, que es el que a mí me gusta». Esta concepción del humor como herramienta que debe nutrir y no herir atraviesa El bar nuestro de cada día, donde la risa funciona como mecanismo de sanación ante la pérdida.