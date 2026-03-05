El Museo Ramón Gaya recibe una obra inédita de 1960 donada desde Estados Unidos

El Museo Ramón Gaya incorpora a su colección una obra inédita del pintor murciano realizada en Roma en 1960. La pieza llega gracias a la donación de Laura Sánchez Barbudo, hija del escritor y crítico literario Antonio Sánchez Barbudo, íntimo amigo de Ramón Gaya y figura destacada del exilio intelectual español.

Antonio Sánchez Barbudo fue cofundador de la revista Hora de España y participó en las Misiones Pedagógicas. Como poeta obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1938 por Entre dos fuegos.

Tras el estallido de la Guerra Civil, Sánchez Barbudo y Gaya compartieron el camino del exilio. En febrero de 1939 cruzaron a Francia, donde fueron internados en el campo de concentración de Saint-Cyprien. A finales de mayo embarcaron en el vapor Sinaia rumbo a México. En 1945, Sánchez Barbudo se trasladó a Estados Unidos, donde desarrolló su carrera académica como profesor de español.

La pieza artística

La obra donada es un delicado gouache que representa el Jardín de los Naranjos (Giardino degli Aranci), uno de los miradores más bellos de Roma. Desde esta terraza se contempla el río Tíber, su isla y el paisaje histórico de villas, jardines y templos.

Esta presentación forma parte del ciclo Inéditos iniciado en 2021, mediante el cual el Museo localiza, estudia y presenta las obras desconocidas del pintor. Cerca de medio centenar de pinturas inéditas han salido a la luz en los últimos años.