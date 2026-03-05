Galerías, artistas murcianos y la Fundación Mediterráneo representan a la Región en ARCOmadrid

La Región de Murcia desembarca en ARCOmadrid 2026 con una representación que abarca desde galerías hasta artistas emergentes, pasando por un de las colecciones institucional del arte español contemporáneo. Del 4 al 8 de marzo, IFEMA acoge la participación de Artnueve y T20, respaldadas por el ICA; la obra de Fito Conesa, Nico Munera y Tatiana Abellán; las publicaciones del Cendeac; y el debut nacional de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo, que reúne más de 200 obras de cuatro décadas de creación.

Fundación Mediterráneo: 200 obras de cuatro décadas

La Fundación Mediterráneo presenta su colección en el encuentro Colecciones que trascienden el 7 de marzo a las 12:15 horas (Sala 45, Pabellón 9). La directora Carmen Morales intervendrá junto a representantes de Fundación la Caixa, Fundos, Abanca y Fundación Ibercaja.

Algunas de las muestras de la colección Arte Contemporáneo Fundación Mediterráneo. / L. O.

La colección, integrada por más de 200 piezas de 125 creadores, ofrece un recorrido por el arte español desde la Transición hasta comienzos del siglo XXI, con figuras como Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Juan Muñoz o Cristina Iglesias. Actualmente, está depositada en el MACA de Alicante.

Fito Conesa: diario manuscrito e IA

El cartagenero Fito Conesa presenta Still-Life (secret diary + wallpaper) con House of Chappaz. La obra parte de un diario manuscrito sobre Derek Jarman traducido mediante inteligencia artificial y convertido en wallpaper.

'Still-Life (secret diary + wallpaper)' de Fito Conesa junto a House of Chappaz. / L. O.

Artnueve, T20 y Cendeac

Artnueve participa en el stand 9A21 con 'Cierta opacidad compartida', presentando obra de Manuel M. Romero, Javier Pividal, Sergio Porlán, Pablo Capitán del Río, Ana Martínez y Víctor Ortuño.

El stand 9A21, pabellón 9 donde se encuentran las muestras de Artnueve. / L. O.

El Cendeac presenta en ArtsLibris tres publicaciones: Teresa Margolles. La sutura imposible (Tatiana Abellán), Contra-narrativas: Visualidades algorítmicas y La noche americana (Carolina Parra, Nacho Ruiz, Francisco Jarauta).

Noticias relacionadas

El director general del ICA, Manuel Cebrián, visitó los espacios de Artnueve —con obras de Javier Pividal y Sergio Porlán— y de T20, que representa a FOD, Sonia Navarro y Miguel Fructuoso. "Apoyamos a nuestras galerías y artistas para que sigan creciendo y desarrollándose en el mayor encuentro de arte contemporáneo que se celebra en España", afirmó Cebrián.