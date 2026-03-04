Las galerías de España se asfixian por culpa del IVA cultural: "Que lo bajen ya o tendremos que irnos a la frontera de Portugal"

Las está asfixiando. El 21% de IVA al que se enfrentan las galerías de España es cruel. Está acorralándolas, quitándoles oportunidades en Europa. Allí lo han bajado considerablemente hasta alcanzar, entre otros, ojo, el 7% en Alemania y el 5% en Italia. Cifras que han incentivado el coleccionismo y que, en citas mundiales, como Arco, dejan en desventaja a los artistas patrios. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo que acoge Madrid hasta el 8 de marzo se ha convertido en el epicentro de las protestas. De los 211 proyectos que la conforman, el 34% parte con un hándicap: si quieren comprarles una pieza, tendrán que desembolsar una cantidad mayor por este impuesto. Lo que, en cierto modo, como han asegurado durante la protesta organizada en su inauguración, les resta oportunidades. "Es difícil competir así, pero no vamos a parar. Iremos a más. Tenemos que seguir presionando. Que lo bajen ya. De lo contrario, nos veremos obligados a abandonar España. No nos cuesta nada irnos a la frontera de Portugal", asegura Óscar López, de Espacio Mínimo. Su opinión es generalizada.

El revuelo ha traído consigo la primera reacción política: Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la bonificación del 100% del impuesto de Transmisiones a las obras adquiridas en galerías especializadas y marchantes. No obstante, la clave está en el IVA. Marta Cerveza explica los motivos: "Están gravando el arte como si fuera un artículo de lujo que compran cuatro personas y no es así. Nuestro país es conocido históricamente por sus artistas plásticos. Ahí están Goya, Velázquez, Picasso. Por lo que es absurdo tener un tributo tan alto. Nos está dañando. Su bajada atraería a entiedades y coleccionistas". El Ayuntamiento se hizo con dos piezas de la galería que lleva su nombre en 2022 para el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Y prosigue: "Se trata de una cantidad insignificante para el Estado y enorme para nosotros. Les saldría baratísimo hacerlo porque acercarían a miles de interesados a España".

Obra de Patrick Hamilton que acoge la galería Casado Santapau. / CEDIDA

Arco cerró 2025 con un balance positivo: recibió 95.000 visitantes y un incremento de las compras institucionales. El Ministerio de Cultura, por ejemplo, se hizo con 26 obras por 497.999 euros. Y, por su parte, el de Transición Ecológica desembolsó 188.000 por siete piezas. Aún así, tal y como explica Marco Kaubisch, de Casado Santapau, la situación debe seguir evolucionando: "Si uno de nuestros artistas tiene su obra disponible también en otra galería europea y un cliente quiere hacerse con ella, en la nuestra pagaría un 21%. En cambio, si es francesa, un 5,5%. La fiscalidad en España es muy agresiva en ciertos aspectos. Con la bajada del IVA conseguiríamos poner nuestro mercado en el mapa, mejorando su posición a nivel global".

Obra de Isabel Coixet que presenta la galería Max Estrella. / CEDIDA

En el Programa general participarán 175 galerías, de las que el 66% son extranjeras. De ellas, el 31% son de origen latinoamericano, lo que subraya el interés de Arco por difundir el patrimonio artístico de este continente. Entre los nombres destacados se hallan Alarcón Criado, Elvira González, Travesía Cuatro, Lia Rumma, Casas Riegner, Luciana Brito y Raquel Arnaud, entre otros. El resto de galerías hasta completar las 211 se repartirán en tres secciones comisariadas: Arco2045, Perfiles y Opening. En todas, la premisa es la misma. "Te cuesta más dinero comprarte la misma pieza aquí que en París. Y, dadas las cosas, a veces, compensa cogerse un avión. Estamos luchando por internacionalizar a nuestros artistas. No es un capricho", mantiene Inés Navarro que, desde Leandro Navarro, positiva, creo que la presión no caerá en saco roto. "Espero que se haga ya. Lo veo factible", añade esperanzada.

Fuera de juego

Unos pasos más adelante, en el pasillo que une los pabellones 7 y 9 que acogen Arco, expectante, aguarda Isabel Mignoni. La responsable de la galería Isabel González considera que el cambio impositivo impulsaría el consumo y, por tanto, claro, dinamizaría el sector: "Ahora mismo, las galerías nacionales estamos fuera de juego en cualquier feria. Llevamos años reclamándolo, pero no ha habido suerte. El ministro Ernest Urtasun aún no ha respondido a las diferentes cartas que le hemos hecho llegar". Un veredicto que comparte Elisa de Juan, de Max Estrella. La directora de ventas incluso va más allá: "Si formamos parte de un mercado común, deberían igualarnos al resto. El problema es evidente. Por ello, en vez de viajar más a Europa, lo hacemos a América. Allí, la realidad es otra".

Obra de Jorge Diezma que alberga la galería F2. / CEDIDA

Es tal el interés que despierta Arco que, a su alrededor, poco a poco, han ido surgiendo ferias satélites con propuestas alternativas que buscan seducir a otros públicos. Proyectos que suman y que, con el objetivo de reivindicar a artistas y galerías, se concentran durante una semana en la capital. Es el caso de CAN Art Fair Madrid y Forma Design Fair Madrid. Ninguna escapa tampoco de este yugo. "Somos el vehículo de transmisión de los artistas. Por lo que, si dejamos de existir, tendrán muy complicado seguir trabajando. Apoyamos la creación y nos gustaría que España también lo hiciera", sentencia Luis Monferrer, de Senda. Un ruego extendido que, pese a todo, por suerte, no les ha borrado la ilusión. Al menos, por ahora.