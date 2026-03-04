La Fundación Cajamurcia lanza la convocatoria de proyectos de creación artística 2027

La Fundación Cajamurcia ha lanzado este miércoles la Convocatoria de proyectos de creación artística 2027 con el objetivo de brindar una plataforma de difusión a los artistas murcianos para la exhibición de sus trabajos en el Centro Cultural Las Claras. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 8 de mayo a las 15.00 horas y se seleccionarán al menos dos proyectos para su exposición durante 2027, cada uno con una dotación de 5.000 euros.

Tercera edición de una convocatoria abierta al talento local

Podrán presentar sus proyectos, individualmente o de forma colectiva, artistas nacidos o residentes en la Región de Murcia mayores de 18 años que no hayan sido seleccionados con anterioridad en esta convocatoria. La resolución se hará pública antes del 31 de julio de 2026 a través de la página web y las redes sociales de la Fundación Cajamurcia, además de notificarse personalmente a los seleccionados.

Los proyectos deben ser originales y no haber sido mostrados anteriormente en la Región. Tal y como recogen las bases de la convocatoria, la temática, técnica y dimensiones de las obras son libres, sin más restricciones que las limitaciones propias del espacio expositivo. Toda la información técnica está disponible en la web de la Fundación Cajamurcia.

Un comité de expertos designado por la Fundación será el encargado de seleccionar los proyectos entre todas las propuestas recibidas, valorando aspectos como la calidad, originalidad y adecuación al espacio.

Además de ser expuestas, las obras formarán parte de un catálogo editado especialmente para la muestra. Los artistas también participarán de forma activa en la iniciativa mediante visitas guiadas, conferencias o encuentros relacionados con la exposición.

"Un espacio expositivo renovado, donde la huella del pasado permanece integrada en su arquitectura a través de los restos arqueológicos que forman parte del propio edificio, generando un diálogo singular entre creación contemporánea e historia", señala el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea.