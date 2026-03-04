Eva Llorach recibirá el sábado el primer Premio Francisco Rabal en la Filmoteca Regional

La actriz Eva Llorach recibirá este sábado 7 de marzo, en la Filmoteca de la Región de Murcia Francisco Rabal, el primer Premio Francisco Rabal de la Cultura, creado por la Consejería de Cultura con motivo del centenario del nacimiento del actor aguileño. La gala incluirá la proyección del documental Francisco por Paco y contará con la intervención de la actriz Victoria Abril, compañera del intérprete en películas como La hora bruja o Padre Nuestro.

El objetivo del premio es homenajear a Paco Rabal reconociendo cada año la trayectoria de figuras de la interpretación que encarnen su compromiso, autenticidad y pasión. El galardón tendrá carácter anual y se entregará en una fecha cercana al 8 de marzo, día del nacimiento del actor.

La actriz murciana, formada en la misma ESAD, logró un Goya en 2019 a la Mejor Actriz Revelación por Quién te cantará, de Carlos Vermut. En la película interpreta a Violeta, una fan entregada que ayuda a una cantante que ha perdido la memoria —papel que recayó en Najwa Nimri— a recuperar su identidad sobre el escenario. Recientemente, protagonizó junto a Carlos Santos el corto ganador del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción Ángulo Muerto.

Victoria Abril y el documental de Benito Rabal, ejes de la gala

La gala del sábado combinará la entrega del premio con un recorrido por la trayectoria del actor aguileño. La velada incluirá una muestra de las imágenes del archivo de la familia Rabal, recuperadas y digitalizadas por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, así como la proyección del documental Francisco por Paco, que será presentado por su director, Benito Rabal, hijo del actor.

El acto repasará en imágenes gran parte de la trayectoria cinematográfica de Rabal y contará con la intervención de la actriz Victoria Abril, quien compartió con el actor rodajes como La hora bruja, de Jaime de Armiñán, o ¡Átame!, de Pedro Almodóvar. La velada contará asimismo con la actuación de la cuadrilla de La Cuesta de Gos.

"Uno de los mejores intérpretes del siglo XX"

La consejera de Cultura, Carmen Conesa, ha indicado que "dentro de las acciones que hemos diseñado con el equipo de trabajo del centenario de Francisco Rabal está la creación de este galardón, que tendrá continuidad en el tiempo y que busca reconocer a profesionales que sean sucesores del talento de quien, sin duda, fue uno de los mejores intérpretes de la historia del cine y el teatro del siglo XX, además de un defensor y embajador de nuestra tierra".

El Premio Francisco Rabal se suma así a otras iniciativas desarrolladas a lo largo de 2025 para conmemorar el centenario del nacimiento del actor aguileño, nacido el 8 de marzo de 1926 y fallecido en 2001. Rabal desarrolló una carrera de más de cinco décadas en cine, teatro y televisión, trabajando con directores como Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar o Arturo Ripstein, entre otros.