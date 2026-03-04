Conferencias, visitas guiadas y talleres infantiles: los museos regionales conmemoran el Día de la Mujer

Los museos de la Comunidad Autónoma conmemoran el Día Internacional de la Mujer con una programación que arranca mañana miércoles 4 de marzo y se extenderá hasta el día 14.

La oferta incluye conferencias, visitas comentadas y talleres infantiles en el Mubam, Museo Arqueológico, Muram y Museo Santa Clara, con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en la historia y el arte a lo largo de los siglos.

Cinco museos, diez actividades entre el 4 y el 14 de marzo

La programación se inicia este miércoles, a las 18.30 horas, en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam) con la visita guiada Icono y pincel: la doble presencia femenina, que se repetirá el viernes 6 de marzo a la misma hora.

El mismo miércoles, a las 20.00 horas, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico y Santa Clara (Asamac) ha programado la conferencia Diversidad femenina en la Edad Media, a cargo de la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Murcia María Martínez Martínez. Tendrá lugar en el Museo Arqueológico de Murcia, con entrada libre hasta completar aforo.

El Museo Regional de Arte Moderno (Muram) acogerá los miércoles 4 y 11 de marzo, a las 17.30 horas, el recorrido temático De musas a artistas, centrado en la evolución del papel de las mujeres en el arte: de ser representadas y mitificadas a convertirse en creadoras con voz propia y presencia activa en el sistema artístico.

El Museo Santa Clara celebrará el viernes 6 de marzo, a las 18.30 horas, la visita guiada La mujer en la corte islámica. Poder, cultura y representación en el arte, que analizará cómo vivieron y fueron representadas las mujeres en distintos contextos del período islámico y cuál fue su papel en la vida política, cultural y artística.

El Museo Arqueológico ofrecerá el sábado 7 de marzo, a las 12.00 horas, el recorrido temático La mujer en la Prehistoria e Historia Antigua, mostrando cómo vivieron, trabajaron y participaron las mujeres en las primeras etapas de la humanidad.

Talleres infantiles: Inés Salzillo y la Edad Antigua

Los museos regionales han preparado también talleres infantiles. El Museo de Bellas Artes dedica su actividad del sábado 7 de marzo a la figura de Inés Salzillo, hermana de Francisco Salzillo y colaboradora esencial en el taller familiar.

El Muram organizará la yincana familiar Ellas cuentan los días 7 y 14 de marzo, a las 18.00 horas. El domingo 8 de marzo, el Museo Arqueológico impartirá el taller Las mujeres en la Edad Antigua.

Para participar en todas las actividades, excepto en la conferencia, será necesaria inscripción previa a través del teléfono de cada museo. La programación completa puede consultarse en www.museosregiondemurcia.es y en las redes sociales de los museos regionales.

"Los museos también conservan relatos"

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha señalado que "los museos no solo conservan piezas, también relatos, y, durante demasiado tiempo, parte de esos relatos han silenciado o relegado el protagonismo de las mujeres. Con esta programación queremos contribuir a ofrecer una mirada más completa, más justa y más fiel de nuestra historia".

Sánchez ha destacado además que "desde el Gobierno regional trabajamos para que nuestros museos sean espacios de reflexión, de conocimiento y también de compromiso con los valores de igualdad, poniendo en valor el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en todos los periodos históricos".

"El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para seguir avanzando en una cultura que reconozca el talento, el esfuerzo y la aportación histórica de tantas mujeres que forman parte de nuestro patrimonio común", ha concluido el director general.