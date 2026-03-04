Caravaca celebra del 10 al 13 de marzo la XII edición de su Festival de Guitarra con cuatro conciertos gratuitos

Caravaca de la Cruz celebra del 10 al 13 de marzo la XII edición de su Festival de Guitarra, un evento cultural que volverá a reunir en la ciudad a destacados intérpretes de este instrumento y que combinará conciertos abiertos al público con actividades formativas dirigidas al alumnado.

El festival está organizado por el Consistorio, a través del Conservatorio de Música ‘Leandro Martínez Romero’, y contará con cuatro conciertos de acceso gratuito que tendrán como escenario la ermita de San Sebastián y, como cierre, el paseo de La Corredera.

El concejal de Educación, José Fernández Tudela, ha presentado la programación junto al director del conservatorio, Raúl Bartomeu, y el profesor de Guitarra y coordinador del festival, Erick Tinoco.

Durante su intervención, el concejal ha destacado que el festival “combina formación dirigida al alumnado del Conservatorio con cultura abierta a todo el pueblo, de la mano de auténticos maestros de la guitarra”. Fernández Tudela ha subrayado además que “se trata de una cita que ya cuenta con un público fiel que cada año completa el aforo de los conciertos, todos ellos de acceso gratuito”.

Por su parte, el director del conservatorio, Raúl Bartomeu, puso el acento en el papel que desempeña el centro en la vida cultural del municipio y de toda la Comarca del Noroeste. “El Conservatorio de Caravaca desarrolla una labor que va mucho más allá de su función pedagógica, impulsando proyectos artísticos, de internacionalización o de inclusión que permiten proyectar el trabajo que se realiza en las aulas”, ha señalado, recordando que el pasado año se organizaron más de cuarenta actividades fuera del centro.

El profesor de guitarra y coordinador del festival, Erick Tinoco, ha destacado el alto nivel artístico de los intérpretes invitados y la oportunidad que supone para el alumnado poder compartir espacio con ellos. Entre los participantes se encuentra el guitarrista Ramón Sánchez Soriano, uno de los alumnos más destacados formados en el Conservatorio de Caravaca, “que actualmente cuenta con una importante proyección nacional e internacional”, ha apuntado.

Programación

La programación de conciertos comenzará el martes, 10 de marzo, con el recital del guitarrista Cecilio Perera. El miércoles 11 actuará Ramón Sánchez y el jueves 12 será el turno de Paola Requena. Estos tres primeros recitales serán las 20.00 horas. El festival se clausurará el viernes 13, a las 19.30 horas, con un cuarteto de flamenco formado por José Antonio Sánchez Aarnoutse (guitarra), José Antonio Chacón (voz), Jesús Gea Marcos (contrabajo) y Alejandro Solano (percusión).

El festival refuerza su carácter formativo con la celebración de clases magistrales de guitarra en el Conservatorio

De forma paralela, el festival refuerza su carácter formativo con la celebración de clases magistrales de guitarra en el Conservatorio. Cecilio Perera impartirá sesiones los días 11 y 12 de marzo, mientras que el viernes 13 estarán a cargo de Marco Smaili y Paola Requena.

El Festival de Guitarra ‘Ciudad de Caravaca’ surgió en 2011 como el primer evento cultural de la Región de Murcia dedicado íntegramente a la guitarra española. A lo largo de sus ediciones anteriores han participado destacados intérpretes como Cecilio Perera, Roberto Aussel, Anders Clemens, Miguel Trápaga, Mabel Millán o José Antonio Sánchez Aarnoutse, junto a jóvenes talentos como Jesús Ortega, Ramón Sánchez o María Bastida.

Formación

Presentación de la programación / Enrique Soler

Además del atractivo musical y cultural de los conciertos, el festival mantiene una firme apuesta por la formación de nuevos músicos a través de las clases magistrales que se celebran durante toda la semana en el conservatorio. La variedad de estilos y formatos presentes en la programación aporta dinamismo a la propuesta y la convierte en un importante reclamo cultural para el público.

Toda la información detallada del festival puede consultarse en la página web del Conservatorio de Música ‘Leandro Martínez Romero’