Miguel Bergasa retrata cuatro décadas de vida menonita en Paraguay

La primera bienal de fotografía FotoFest Cartagena continúa acercando al público del municipio a realidades alejadas del Mediterráneo. El artista Miguel Bergasa presenta Menonitas, un trabajo documental que recoge sus viajes a Paraguay desde 1983, adentrándose en una comunidad cristiana que lleva cuatro siglos preservando su forma de vida al margen del progreso. La muestra, compuesta por imágenes en blanco y negro, se puede visitar gratuitamente hasta el 13 de marzo en el Palacio Pedreño, sede de la Fundación Cajamurcia.

"El proyecto surge en mi primera visita a América, en diciembre de 1983, concretamente a Paraguay. Uno de los días que paseaba por Asunción, vi a estas personas y me surgió la curiosidad de saber quiénes eran", ha explicado Bergasa, quien regresó en 1985 "e intenté enterarme más de quiénes eran las personas de esta comunidad que no tenían nada que ver con el entorno social de Paraguay".

Una comunidad anclada en el tiempo

Con este trabajo, que lleva desarrollando más de cuatro décadas, el fotógrafo ha querido capturar a "una comunidad anclada en el tiempo, que busca mantener sus tres normas: su idioma (similar al alemán), su religión y el no servicio militar. Para ello buscan países que les acojan y ellos producen la tierra en sitios que son estériles o selváticos".

Me los encontré en Paraguay y lo que quise es documentar esa forma de vida

El origen de los menonitas se remonta a 1525, cuando Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, "lo cual lleva a interpretaciones diferentes a lo que hasta entonces se les había inculcado", según ha detallado el artista.

Una fotografía de la comunidad menonita de Paraguay / Miguel Bergasa

"Yo me los encontré en Paraguay y lo que quise es documentar esa forma de vida. Cómo, después de 500 años, se mantienen en una burbuja. Como todo, la clave está en la educación. Si tú doctrinas a una gente y no le das más opciones, mantienes eso", ha subrayado Bergasa.

La muestra es fruto de las cinco ocasiones en las que el fotógrafo ha visitado la colonia para comprobar si seguían anclados en el tiempo: 1988, 2003, 2011, 2017 y 2019. En la última visita, el cambio empezaba a gestarse. Familias habían decidido abandonar la tradición y aceptar el progreso.

De la España cotidiana a Latinoamérica

Miguel Bergasa se interesó por la fotografía a comienzos de la década de 1970. Perfeccionó sus habilidades en la Agrupación Fotográfica de Navarra y, tras instalarse en Madrid, se integró en la comunidad fotográfica de la ciudad.

Sus intereses pivotan entre dos temáticas: la necesidad de capturar momentos de la España cotidiana que ya se han desvanecido y su pasión por la cultura latinoamericana. Desde 1983 ha visitado Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Cuba, Chile, Uruguay, Panamá y México, realizando diversos reportajes fotográficos: los pilotos de aviones carniceros en Bolivia o las noches de difuntos en México, entre otros. Colabora con revistas y coordina documentales para televisión.

Noticias relacionadas

Una de las fotografías de la exposición 'Menonitas' del FotoFest Cartagena. / Miguel Bergasa

Respecto a su participación en la bienal, Bergasa ha agradecido la oportunidad: "Es una forma de que los fotógrafos tengamos la posibilidad de mostrar nuestros trabajos. Cuando me llamaron hace seis meses para participar aquí, me pareció interesante", señaló.