Marta Sánchez y Samanta Vallejo-Nájera, entre las invitadas a la presentación de la nueva colección del diseñador Javier Mármol

El diseñador murciano Javier Mármol presentará su nueva colección, Tesis, el próximo lunes, a las ocho de la tarde, en el Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Impulsado por el propio creador y en colaboración con el Servicio de Cultura de la UMU, el desfile combina moda, música y creación artística en un espacio emblemático, reflejando una visión contemporánea y conceptual.

La música estará a cargo del guitarrista Gregorio Mármol, la Banda de Música Ciudad de Murcia, dirigida por Ángel Quereda, y la Coral de la Universidad de Murcia, reforzando el carácter interdisciplinar del evento.

Según apunta la organización, entre los asistentes se esperan personalidades del ámbito social, político y empresarial, así como figuras del arte y la moda, incluyendo Marta Sánchez, Samanta Vallejo-Nágera, y las modelos Laura Sánchez y Nuria March.

Con Tesis, Javier Mármol consolida su trayectoria como uno de los diseñadores más innovadores de la Región de Murcia, apostando por eventos que integran talento local, cultura y moda.