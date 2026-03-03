Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marta Sánchez y Samanta Vallejo-Nájera, entre las invitadas a la presentación de la nueva colección del diseñador Javier Mármol

El creador dará a conocer 'Tesis' el próximo lunes en el claustro de la facultad de Derecho de la Universidad de Murcia

Un desfile del diseñador murciano Javier Mármol, en una imagen de archivo

L.O.

El diseñador murciano Javier Mármol presentará su nueva colección, Tesis, el próximo lunes, a las ocho de la tarde, en el Claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Impulsado por el propio creador y en colaboración con el Servicio de Cultura de la UMU, el desfile combina moda, música y creación artística en un espacio emblemático, reflejando una visión contemporánea y conceptual.

La música estará a cargo del guitarrista Gregorio Mármol, la Banda de Música Ciudad de Murcia, dirigida por Ángel Quereda, y la Coral de la Universidad de Murcia, reforzando el carácter interdisciplinar del evento.

Según apunta la organización, entre los asistentes se esperan personalidades del ámbito social, político y empresarial, así como figuras del arte y la moda, incluyendo Marta Sánchez, Samanta Vallejo-Nágera, y las modelos Laura Sánchez y Nuria March.

Con Tesis, Javier Mármol consolida su trayectoria como uno de los diseñadores más innovadores de la Región de Murcia, apostando por eventos que integran talento local, cultura y moda.

