Ítaca estrena Anticiclón, un nuevo ciclo musical con 14 conciertos hasta finales de mayo

La Cooperativa Ítaca ataca de nuevo y lanza Anticiclón, un ciclo musical que se celebrará del 27 de marzo al 30 de mayo con 12 fechas y 14 conciertos. El Hermano pequeño de Ciclogénesis, Anticiclón, comparte su formato íntimo, pero abre el foco hacia una programación más ecléctica para abarcar así distintos registros del pop contemporáneo.

El ciclo mantiene el aforo reducido y la escucha concentrada que han caracterizado al espacio, generando una relación directa entre artista y público en un contexto de proximidad poco habitual en los circuitos regionales. Artistas que habitualmente recorren salas nacionales e internacionales encuentran aquí un formato que prioriza la cercanía sobre la espectacularidad.

Del hip hop retro al hyperpop: un cartel sin límites estilísticos

Teo Lucadamo abrirá el 28 de marzo con El dilema del rapero blanco, un debut que recupera la estética minimalista del hip hop de los noventa sin renunciar a la sensibilidad pop actual. Su propuesta se aleja del trap dominante para reivindicar una producción sobria, casi artesanal, con el foco puesto en la narrativa.

En el extremo opuesto, Feral llegará desde Ámsterdam el 5 de abril con su fusión de electro-punk y guitarras afiladas. El dúo hispano-estadounidense combina bases contundentes con una actitud escénica que ha ganado tracción en el circuito europeo, construyendo directos explosivos que mezclan tensión electrónica y energía punk.

El 17 de abril actuará Candela Gómez, una de las voces emergentes del panorama alicantino. Su "pop roto" —así lo define ella misma— transita entre la intimidad acústica y la distorsión, utilizando la composición como un proceso de autocuración.

Rakky Ripper, prevista para el 24 de abril en colaboración con La Navaja Producciones, representa la vertiente más experimental del cartel. Pionera del hyperpop en España, la artista granadina ha construido un universo sonoro propio con producciones saturadas, voces procesadas y una estética que bebe tanto de la cultura de internet como del pop más mainstream. Tras su participación en el Benidorm Fest 2023 con Tracción, se ha convertido en una de las propuestas más singulares del pop digital estatal.

Lusillón presentará el 25 de abril su segundo trabajo, producido entre España y París. Frente a la saturación sonora que domina buena parte de la escena actual, apuesta por la contención y el minimalismo, por espacios vacíos que funcionan como parte de la composición.

Ataquemos, cita única desde Chile

Entre las fechas destacadas figura la del 22 de mayo con Ataquemos, alias del cantautor chileno Fabián Flores, en una cita única dentro de su gira internacional. Desde su debut en 2020 con Casi, ha construido una discografía que transita entre melancolía y experimentación, ampliando su alcance con trabajos como Vilo y No sé, amor, donde consolidó un sello sonoro propio que ha cautivado a la crítica y al público de la escena indie chilena.

Conexión con el circuito estatal y paridad

Dos fechas se integran en el programa Girando Por Salas (GPS) del INAEM, el circuito de música en directo que impulsa el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. W!SE actuará el 8 de mayo y Antía Muiño el 16 de mayo, ambos dentro de este programa que facilita la movilidad de artistas emergentes por las salas de todo el Estado.

Noticias relacionadas

El programa contará además con la colaboración de Heredera Podcast el 2 de abril, con actuaciones de Esmeralda y Aniquiladora. Como viene siendo habitual, el ciclo mantiene la paridad con un 50% de actuaciones con presencia femenina y equilibra artistas emergentes.