Sean Frutos, el ex-cantante de Second, anuncia su carrera en solitario y su primer single, 'Lo volvería a hacer'

Sean Frutos inicia su carrera en solitario tras más de 25 años como cantante de Second. El artista murciano ha anunciado su nueva etapa musical dos años después de la disolución de la banda en diciembre de 2023, cuando el grupo ofreció tres conciertos de despedida en el Teatro Circo de Murcia.

A través de un vídeo publicado en Instagram, Sean Frutos confirmó que el próximo 13 de marzo lanzará su primer single en solitario, titulado Lo volvería a hacer, marcando así el inicio oficial de su proyecto individual tras el final de Second.

Lo volvería a hacer, el primer single de Sean Frutos en solitario

El cantante reconoció la incertidumbre que supone este regreso: “Después de tanto tiempo uno no sabe si vais a estar ahí y si os va a seguir interesando lo que quiero contaros y comprobar que sí me ha emocionado mucho”. Con estas palabras, Sean Frutos agradeció la respuesta del público tras anunciar su vuelta a la música.

Sobre Lo volvería a hacer, el nuevo single de Sean Frutos, el artista explicó que se trata de una canción con varios mensajes, entre ellos la importancia de no arrepentirse del pasado y mirar hacia adelante con perspectiva. También subraya el valor del tiempo y la distancia para entender qué personas permanecen cuando ya no hay intereses de por medio.

En esta nueva etapa, Sean Frutos ha trabajado en la producción con una persona “que creo que os va a gustar que esté aquí”, además de contar con otros músicos amigos que han participado grabando instrumentos. Además, adelantó que publicará más canciones durante 2024, consolidando su proyecto tras el final de Second.

Posible concierto y nuevas canciones tras el final de Second

Otro de los puntos clave del anuncio es su intención de volver a los escenarios. Sean Frutos expresó su deseo de recuperar la experiencia del directo y la conexión con el público, y aseguró que hará “todo lo posible” para organizar un concierto a final de año, donde combinaría canciones de su etapa en Second con sus nuevos temas en solitario.

En sus primeras declaraciones sobre la desaparición del grupo, el artista afirmó: “No tenía ningún plan cuando Second se disolvió”. Sin embargo, sí tenía claro que no publicaría música sin convicción: solo grabaría nuevas canciones si las melodías y las historias surgían de manera natural.

Noticias relacionadas

“Para mí Second era lo más grande, mis compañeros y yo conseguimos cosas muy bonitas”, señaló Sean Frutos, quien ahora afronta esta nueva etapa mirando al futuro con una visión nostálgica pero también positiva del pasado. Con el lanzamiento de Lo volvería a hacer, el cantante abre un nuevo capítulo en la música indie española tras el cierre de una de las bandas más representativas de Murcia.