'Normal... o no', por Tania Herrero

Belleza, libertad, expresión, cuadro surrealista, plasticidad, fueron algunas de las expresiones que el público utilizó para definir la obra que acababan de ver en el coloquio posterior a la representación de la obra. Cuando una obra vibra el público se estremece.

'Norma', el último espectáculo de la Compañía Antonio Ruz, ocupó y reivindicó su espacio el pasado viernes 27 de febrero en el Teatro Circo de Murcia después de visitar el Mecart de les Flors en Barcelona, y ser candidata a mejor espectáculo en los próximos Premios Max. Cinco intérpretes de diferentes ámbitos colisionan en escena a través de y por un cortinaje coral que marca ese espacio que se ve y que no se ve, identitario de un armario, de un juego de escondite, de un mago que vehicula la ilusión óptica de cambiar de personaje en un microsegundo.

'Norma', el espectáculo de danza de la compañía Antonio Ruz / Juan Carlos Toledo

Todo y nada, un juego que eclosiona con el paisaje lumínico de Olga García que nos invita a un viaje de sombras y luces, donde todo se mece marcado por un diseño maravilloso que potencia aquello que quiere ser visto o contado desde diferentes puntos de vista.

Cinco cuerpos diferentes, cinco aromas de movimiento, cinco universos que atraviesan la realidad intentando ser gustados, vistosos, ‘likeados’, bicheados, visitados, incluidos y quizás buscados más allá de la pantalla que en estos momentos nos alinea en aquello que es ser normal. Encajar, poseer un ámbito social que te acoge y te ve tal cual eres, sin prejuicios porque son iguales que tú, seres que no encajan dentro de lo que la sociedad ha decidido que es normal.

Propuestos como mejor elenco dentro de los Premios Max, Begoña Quiñones muestra su versatilidad andrógina propiciando uno de los momentos más chocantes convirtiéndose en una cabra; Manuel Martín sale de su zona de confort pero sin perder la esencia de aquello que le recorre las venas; Carlos Carvento, con un 'clean look', muestra su personalidad a través de pinceladas de movimiento, pero sin llegar a la exageración que en algún momento dado podríamos pensar que iba a ocurrir por su trayectoria profesional; el actor Chelís Quinzá baila, se mueve, se gusta, se lo pasa bien, es grotesco y hace reír, un cuerpo no habitual en espectáculos de danza por lo no normativo de su frondosidad, una confrontación total con el ideal de la danza; y por último Alicia Narejos, bailarina nacida en Murcia que hace poco estrenó su primera obra larga en las tablas del Teatro Circo, muestra su plasticidad corporal e interpretativa fruto de su recorrido en escena. Posee un movimiento hipnótico y versátil, que amplificado con su apariencia la hacen única en escena.

'Norma', el último espectáculo de la Compañía Antonio Ruz, es candidata a mejor espectáculo en los próximos Premios Max

Antonio Ruz, también candidato por esta obra a mejor coreografía en los próximos Premios Max, realiza un salto con este nuevo espectáculo, quizás uno de los más personales y delicados por la temática que aborda. Nos transmite infinidad de sentimientos que contrastan con los prejuicios que cada espectador tiene, recibiéndola desde un prisma diferente.

Para finalizar habría que hablar del vestuario y la escenografía que, de la mano de Roberto Martínez, arropan la obra de forma magistral, creando imágenes de gran crítica social como es la que cierra el espectáculo protagonizado por Narejos, y del espacio sonoro creado por Aire.

Una obra que te remueve y te sorprende pensando en ella días después, premisa inequívoca de que Ruz y su equipo han hecho un excelente trabajo, con grandes metáforas e imágenes poéticas a la par de duras.

Sin duda, una buena apuesta por parte de la programación del Teatro Circo, que nos acerca obras de gran calidad y actuales en la sección de danza.