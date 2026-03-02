López Miras recibe al equipo de Sorda tras sus tres Goya: "Sois orgullo de Región"

La Región de Murcia celebra este lunes lo que Barcelona confirmó el sábado. Fernando López Miras recibió en el Palacio de San Esteban a Eva Libertad y Nuria Muñoz, directora y productora de Sorda, la película murciana que se alzó con tres Goyas en la 40ª edición de los galardones del cine español: Mejor Dirección Novel, Mejor Actriz Revelación —para Miriam Garlo, hermana de la directora y primera intérprete sorda en ganar un Goya— y Mejor Actor de Reparto para Álvaro Cervantes.

"Sois orgullo de Región", les dijo el presidente nada más recibirlas. "Este éxito es vuestro y, si nos lo permitís, un poco también de toda la Región de Murcia, que ha vibrado con vosotras, se ha alegrado, ha disfrutado y lo va a seguir haciendo."

Más que una película

López Miras no se limitó al elogio protocolario. En su intervención subrayó la dimensión humana y social del filme: "Sorda es más que una magnífica película: es una historia de sinceridad, de una realidad ante la que debemos abrir no solo los oídos, sino también los ojos y el corazón". Y añadió que la obra ha sabido trasladar que "ningún ser humano es invisible. No debe serlo, y todos debemos contribuir a ello".

El presidente destacó también el carácter profundamente murciano del proyecto: "No solo las escenas de la película transcurren en nuestra Región, sino que lo que contáis es también lo que piensa la Región de Murcia." Una afirmación que va más allá del orgullo territorial y conecta con el fondo de una historia que habla de empatía, de escucha y de las barreras invisibles que separan a las personas.

Siete nominaciones, tres premios y una historia que no para

Sorda llegó a los Goya como la quinta producción más nominada de la edición, con candidaturas en siete categorías: Mejor Película, Mejor Dirección Novel, Mejor Guion Adaptado, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz Revelación, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Sonido.

Tres de ellas se convirtieron en estatuilla, un resultado que consolida un recorrido iniciado en la Berlinale, donde la película ganó el Premio del Público, y continuado en el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro, el Premio ODA a la Mejor Ficción y el Premio Forqué al Cine en Educación y Valores.

Rodada íntegramente en la Región durante seis semanas en el verano de 2024, Sorda es el resultado de un proyecto que comenzó como un cortometraje en 2021 y que ha acumulado más de 60 premios y 110 selecciones en festivales de todo el mundo.

López Miras se mostró convencido de que el equipo ya piensa en nuevos proyectos: "No se van a detener aquí. Volveremos a colaborar con vosotras. Contad con la Región de Murcia."

Noticias relacionadas

Murcia también triunfó en los cortos

La noche del sábado en Barcelona deparó otro motivo de celebración para la Región: el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción fue para Ángulo muerto, protagonizado por los murcianos Carlos Santos y Eva Llorach. Un doble reconocimiento que convierte a la Región de Murcia en uno de los territorios más destacados de esta 40ª edición de los premios más importantes del cine español.