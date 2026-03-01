'Sorda' grita inclusión como película murciana más laureada en los Goya

'Sorda' es el cine que toda España ha entendido perfectamente. Toda, aunque no supiera lengua de signos. Tanto, que según dijo Eva Libertad, su directora, cuando recogió el segundo Goya por la mejor dirección novel, ha removido la percepción sobre la discapacidad. "Personas sordas que cuentan que en su entorno algo ha cambiado, hay más empatía y deseo de conectar". Y esa conexión con toda «la diversidad humana» convierte a Sorda en la cinta murciana más laureada en los premios del cine español con el de mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y a mejor actriz revelación en Miriam Garlo. La primera persona sorda nominada a un Goya por su interpretación. Uno más que obtuvo el documental del también murciano Luis López Carrasco 'El año del descubrimiento', que alzó dos ‘cabezones’; a mejor documental y montaje en 2021.

Garlo, quien también es hermana de la directora, recibió una bandada de aplausos silenciosos de los más de 30.000 asistentes en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona, ciudad que acogía los premios 26 años después y en el que se desenvolvieron el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini como presentadores. En la ciudad de las hermanas, sus padres vivieron junto a familiares, amigos y vecinos los reconocimientos en la pantalla grande del Museo del Enclave de la Muralla de Molina de Segura, donde el Ayuntamiento dio un pase ‘de cine’ que ya quedará grabado en la memoria cinematográfica del municipio.

Miriam Garlo es la primera persona sorda en recibir un Goya, el de mejor actriz revelación, de manos de la Academia del Cine española / EUROPA PRESS

La actriz revelación de 2026 dedicó el premio "a todas las personas discapacitadas, especialmente a la comunidad sorda". Y, sobre todo, a las mujeres sordas. "Sin comunicación somos muebles, no hay respeto, y sin respeto somos un fracaso como sociedad", reivindicó con un discurso que se merecía romper la nueva regla de ‘discursos cortos, por favor’ de la gala.

Álvaro Cervantes hacía resonar por primera vez el nombre de 'Sorda' por su papel como actor de reparto, quien acostumbraba a protagonizar las historias. Pero ha sido su interpretación de Héctor el que le ha dado el Goya y por eso, la "mitad del premio" se lo ofreció a la actriz Miriam Garlo —a quien no le hizo ninguna falta— y a todas las personas con discapacidad: "Me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo en buenas intenciones".

Además, los actores murcianos Eva Llorach y Carlos Santos que dan vida a los protagonistas del corto 'Ángulo Muerto' también estuvieron de enhorabuena con esta película premiada en su categoría.

El largometraje de Sorda partía entre las favoritas con siete nominaciones de las que obtiene casi la mitad. 'Los Domingos', de Aláuda Ruiz de Arzúa ganó el Goya más codiciado, el de mejor película. Cinco ‘cabezones’ en total de los 13 a los que optaba, entre ellos mejor guión original, actriz de reparto, actriz protagonista y mejor dirección.

Los padres, familia y amigos de Eva Libertad y Miriam Garlo celebran sus triunfos en los Goya en el MUDEM / L.O

'Sirât' se lleva una maleta de seis Goya —a la dirección de arte, producción, fotografía, montaje, música original y sonido— directos a los Oscars, donde la creación de Oliver Laxe está nominada a mejor ‘film’ internacional y a mejor sonido. Precisamente, el equipo de los efectos sonoros es el primero íntegramente formado por mujeres que recibe el reconocimiento español y es nominado a los estadounidenses. 'Maspalomas' y 'La Cena' habían colocado las expectativas altas con nueve y ocho nominaciones. La primera solo recoge José Ramón Soroiz a mejor actor protagonista y 'La Cena' se queda con dos: vestuario y guión adaptado.

Los premios ya asignados reconocieron con el Goya de Honor al director y escritor Gonzalo Suárez (Oviedo, 1935) y a Susan Sharandon por la carrera internacional. La actriz, despedida por su agencia de representación por su apoyo abierto a Palestina, denunció que "las listas negras han vuelto a Hollywood". Y sin embargo, alentó a la esperanza contra la censura, la violencia y la crueldad, como pisaba el acelerador en 'Thelma&Luis', directa hacia el horizonte infinito de su carrera y de la vida: "El futuro es una sucesión infinita de presentes y eso es, per se, una maravillosa victoria".