Gabriel Maldonado, director del Festival Flamenco de Lo Ferro: Impulsar la cultura con el flamenco

Se acaba de presentar el programa del 46º Festival de Flamenco de lo Ferro y viene con dos novedades: se convierte en el de mayor dotación económica del mundo de esta disciplina y estrena nuevo director. He aprovechado para mantener un encuentro con Gabriel Maldonado Rufete, maestro, periodista y enamorado del flamenco, en el famoso caserío de Roldán que es la peña flamenca Melón de Oro. Hasta ahora, Gabriel venía haciendo una destacada y apasionada labor como responsable de prensa y de la programación cultural del festival, pero el equipo que preside Mariano Escudero lo acaba de nombrar para la tarea de dirección, siguiendo la estela de Paco Aparicio. "El listón lo tengo alto, desde luego, pero entro con muchas ideas, entusiasmo y ganas", me dice. Desde luego, en estos últimos años ha demostrado que capacidad de trabajo tiene de sobra y amor a la cultura y al flamenco también. Rebosa ganas y le bulle la cabeza con propuestas y proyectos.

Me gusta, ya lo sabéis, empezar con un acercamiento a las raíces del personaje, a su infancia y antecedentes. Su infancia la pasó en Almería, de donde es su padre, que casó con una mujer de Almoradí, en la Vega Baja del Segura. Como a tantos otros, le gustaban, de adolescente, los cantautores Serrat y Carlos Cano, que le fueron derivando a la copla y, así, poco a poco, al flamenco. De pequeño ya había tenido algún acercamiento a las sevillanas y antes de cumplir los treinta ya estaba enganchado a Camarón: "Se puede decir que salí del armario musical, parece que me había dado un poco de vergüenza no seguir otros estilos más populares entre los jóvenes de mi generación, pero ya fui a por todas con lo jondo". Se trasladó a Molina de Segura por motivos laborales de sus padres y pronto se acercó a este rincón del municipio de Torre Pacheco: "Primero vine a la actuación de Marina Heredia y después me inscribí, en 2008, en el I Congreso Nacional de Flamenco y Medios de Comunicación".

Gabriel estudió Magisterio y Periodismo en la Universidad de Murcia y, en la actualidad, ejerce de maestro de Educación Física y también de Plástica. Inició un conocido blog llamado Al aire y al compás y antes de conseguir la plaza llegó a trabajar de comercial de unos grandes almacenes. Hizo algún máster universitario, como el de análisis e investigación del Flamenco en Jerez, por la Universidad de Granada y fue en el año 2013 cuando Paco Aparicio lo contrató para encargarse de la prensa de Lo Ferro. Dio algunas charlas para maestros sobre flamenco y educación y elaboró un proyecto, en este sentido, pionero en el tema: "El flamenco como recurso didáctico en Educación Física. Ritmos", publicado por la consejería de Educación. También publicó la novela infantil Un encuentro muy flamenco. Fue cofundador y coordinador de la Semana Flamenca de Alhama de Murcia y todo eso le ha ido formando para llevar últimamente la agenda cultural de Lo Ferro. "Lo Ferro es mucho más que un festival y un encuentro flamenco, tiene que ser un encuentro y un escaparate cultural. Uno de nuestros objetivos tiene que ser sacar aún más el festival fuera de nuestra Región, sobre todo a nivel mediático nacional". ¿El próximo objetivo? "Pasar del Interés Turístico Regional al de Interés Nacional. Tenemos que conseguirlo", me dice convencido, y me cuenta algo de su trabajo para conseguir más impacto en los medios.

Esta próxima edición va a girar en torno a Fosforito, un cantaor como la copa de un pino, que nos ha dejado recientemente y que siempre fue amigo imprescindible para Lo Ferro: "Se van a hacer dos galas en su homenaje, con nueve grandes artistas muy cercanos al maestro: artistas de la talla de El Pele, El Niño SebeJesús Méndez con Antonio CarriónSandra CarrascoDavid de ArahalEzequiel Benítez o Paco Cepero". Está muy entusiasmado con el programa, con las galas, con la actuación del Ballet de Lo Ferro y con que este año el premio pase de doce a diecisiete mil euros: "Será el festival flamenco más dotado del mundo. Hemos de agradecer el esfuerzo de la Peña, del Ayuntamiento, del ICA y de todos los patrocinadores, empezando por Comercial Roldán, una empresa familiar sin cuyo apoyo no habría sido posible llevar a cabo esta bendita locura de nuestro fundador Sebastián Escudero, al que siempre apoyó toda su familia. Nadie en su sano juicio se hubiera imaginado que en un caserío de una pedanía de un pueblo agrícola se podría conseguir un festival con la proyección y la importancia que Lo Ferro tiene en todo el mundo flamenco".

El cartel de esta edición es obra del artista alhameño Diego Valero, fue presentado en Fitur y es una expresiva obra con un contundente color negro que rinde homenaje a la mujer flamenca, tomando como referencia a la Tía Anica, la Piriñaca. Para la programación paralela, Maldonado está preparando una exposición artística en el Centro Cultural Sebastián Escudero y algunas mesas redondas, conferencias y presentaciones de libros. La conversación nos lleva por otros derroteros que siempre convergen en la cultura, que es su pasión, además del contacto con la naturaleza, el senderismo y el deporte en general. En la pandemia empezó a pintar y asiste a clases en el taller de José Manuel Peñalver. En fin, que disfruto esta conversación con una persona tan inquieta: "Reconozco que me ilusiona estar siempre activo, diseñar y poner en práctica nuevos proyectos, nuevos retos. Tal vez soy un poco atrevido, fíjate que hasta me dio por aprender a tocar el cajón flamenco en La Unión y ahí estoy, haciendo mis pinitos".

Noticias relacionadas

Descubro que le gusta investigar en archivos: "Otra de mis pasiones es la historia, las tradiciones, me gusta escribir y he colaborado en revistas y en capítulos de varios libros". Ha puesto en marcha la edición de Melón, una revista cultural del Festival de Lo Ferro. "En general soy una persona sensible a lo que pasa a mi alrededor, como el flamenco, que es una manera de expresar dolor, alegría, amor y lucha ante lo que nos rodea". Y me cuenta su preocupación por el medio ambiente y que con 18 años condujo desde Almería, sin el conocimiento de sus padres, para venir a ver los vertidos y el desastre de la Bahía de Portmán.