Bloc Party y Lori Meyers, entre los nuevos confirmados del Warm Up 2026

El festival Warm Up, que se celebrará en La Fica de Murcia los días 1 y 2 de mayo, anuncia nuevas incorporaciones a su cartel: Bloc Party, Lori Meyers, Midnight Generation, Ojete Calor, Repion, Akriila, Flash Show, Blackpanda, Hiadren, Meritxell de Soto, Panasoma y PatataOnStereo.

Se suman al cartel ya confirmado hasta ahora y conformado por: The Kooks, Ultraligera, Ginebras, Cora Novoa, Drea, Fades, Firmado Carlota, Juguete, Piem, Pogo DJs, Fatboy Slim, Guitarricadelafuente y Rusowsky, entre otros.

Bloc Party es una banda británica formada en Londres en 1999, liderada por Kele Okereke. Se hicieron referentes del post-punk revival y el indie rock de los 2000.

Lori Meyers es un grupo español originario de Loja (Granada), formado en 1998. Son una de las bandas más sólidas del indie español.

Midnight Generation se trata de un proyecto mexicano más reciente (originarios de Chihuahua), que mezcla funk, disco, synthpop y estética retro ochentera.

Los últimos abonos están a punto de agotarse y a partir de este lunes suben de precio. Se pueden adquirir en https://warmupfestival.es/abonos/