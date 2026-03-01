El aclamado discurso de la murciana Miriam Garlo en los Goya: "Sin comunicación somos muebles"

Fue uno de los momentos más destacados de la gala de los Goya. La actriz murciana recibió el premio a 'Mejor actriz revelación', uno de los tres galardones que fueron a parar a 'Sorda', y su discurso fue una oda a la inclusión que emocionó a muchos de los presentes en el Auditori Forum CCIB de Barcelona.

La intérprete ha dedicado el premio a la comunidad sorda y a la posibilidad de que el cine sea para todo el mundo: "Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. Viva el cine accesible".

"Sin comunicación somos muebles. Sin comunicación no hay respeto. Y sin respeto somos un fracaso cultural como sociedad", exclamaba la actriz

Al recibir el premio de manos de Ivana Baquero, ganadora en 2007; Nerea Camacho, que lo consiguió en 2009; y Marina Comas, que lo hizo en 2001, Garlo también ha dicho en su discurso que quería compartir el premio con su hermana y directora del filme, Eva Libertad, y su familia: «Gracias por ser mi hermana. Tu sensibilidad me protege. Gracias a nuestros padres porque nos han enseñado que el arte sea nuestra forma de vida».

Miriam Garlo competía por el galardón con Nora Hernández, por su interpretación en ‘La cena’, Blanca Soroa por ‘Los domingos’, Elvira Lara por ‘Los Tortuga’ y Llúcia Garcia por ‘Romería’.

‘Sorda’, la ópera primera de Eva Libertad, cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda, que va a tener un bebé con Héctor, interpretado por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, la llegada de la cual genera una crisis en la pareja.