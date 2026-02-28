Siete Goyas para dos hermanas: 'Sorda', la película murciana que puede hacer historia en Barcelona

Mientras el Auditori Forum CCIB de Barcelona acoge la 40ª edición de los Premios Goya, la Región de Murcia vivirá la gala de cine más importante del año con una expectación muy distinta a la de otras ediciones. Sorda, la ópera prima de la cineasta Eva Libertad, natural de Molina de Segura, llega a la ceremonia con siete nominaciones y una historia que va mucho más allá del séptimo arte: su protagonista es Miriam Garlo, hermana de la propia directora, primera actriz sorda en protagonizar un largometraje español.

Dos mujeres criadas en la Región de Murcia, y un debut que ha irrumpido con fuerza en la industria cinematográfica de este país, o por lo menos así lo dicen los premios.

De Berlín a Málaga: un recorrido sin frenos

La película tuvo su estreno mundial el 15 de febrero de 2025 en la Berlinale, dentro de la sección Panorama, donde fue la única película con dirección española presente en el festival y se llevó el Premio del Público. Desde Berlín, el recorrido no hizo más que crecer: en el Festival de Málaga arrasó con la Biznaga de Oro a Mejor Película Española, la Biznaga de Plata al Mejor Actor para Álvaro Cervantes —ex aequo con Mario Casas— y otra a la Mejor Actriz para Miriam Garlo —ex aequo con Ángela Fernández por La Furia—, más el Premio del Público y el Premio Feroz Puerta Oscura.

A eso se sumaron el Premio Forqué al Cine en Educación y Valores y el Premio ODA a la Mejor Ficción. En septiembre estuvo en la terna de películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 2026, lo que situó a la Región de Murcia en una conversación cinematográfica que habitualmente se desarrolla sin ella.

Una historia íntima y radicalmente murciana

El germen de Sorda es íntimo y 'made in' Murcia. Eva Libertad y su hermana Miriam Garlo comparten, no solo una vocación artística, sino también una experiencia vital que se convirtió en el núcleo del proyecto: las inquietudes, los miedos y las expectativas de una mujer sorda que se plantea ser madre en un mundo construido por y para oyentes.

De esas conversaciones surgió en 2021 el cortometraje Sorda, codirigido con Nuria Muñoz y rodado en la Región con el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura. Lo que nadie esperaba era la dimensión que alcanzaría: más de 110 festivales nacionales e internacionales y más de 60 premios, con selecciones en certámenes calificadores para los Oscar y los Goya.

El salto al largometraje fue una consecuencia natural, aunque exigente. Sorda se rodó íntegramente en la Región de Murcia durante seis semanas, entre junio y julio de 2024. Un rodaje de producción nacional con el territorio murciano como escenario y como alma. El resultado es una película que no pretende hacer pedagogía sobre la sordera ni reducir a su protagonista a su discapacidad, sino mostrar la complejidad de una mujer con toda su humanidad. Una historia sobre el amor, los miedos y la comunicación —o la falta de ella— que cualquier espectador, sea oyente o sordo, puede sentir como propia.

Una brecha que Sorda viene a cerrar

La comparación con Marlee Matlin, la actriz sorda que ganó el Oscar por Hijos de un dios menor en 1987, ha aparecido en varios medios especializados al hablar de la nominación de Miriam Garlo. No es una comparación gratuita: al igual que Matlin en su momento, Garlo ha conseguido que la industria mire de frente una realidad que el cine español había ignorado durante décadas.

El Informe ODA 2025 del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales, que analizó 102 películas y 79 temporadas de series estrenadas en 2024, revela que solo el 3,26% de los personajes en la ficción española tienen algún tipo de discapacidad, y que la mayoría de esos papeles siguen siendo interpretados por actores sin discapacidad.

Nuria Muñoz, productora murciana de Sorda, lo expresó con claridad al recoger el Premio ODA: "Se lo dedicamos a todas las personas sordas o con otras discapacidades que están intentando formar parte de la industria del cine, porque tienen el mismo derecho, y porque cuanta más diversidad haya delante y detrás de las cámaras, mejores serán los proyectos, más honestos, más humanos".

Siete nominaciones para una película murciana

Ahora llega la noche más importante. Sorda competirá por Mejor Película junto a La cena, Los domingos, Maspalomas y Sirât, situándose entre los cinco títulos más nominados de la edición. Eva Libertad opta al Goya a Mejor Dirección Novel y al de Mejor Guion Adaptado. Miriam Garlo compite a Mejor Actriz Revelación. Elena Irureta, a Mejor Actriz de Reparto. Álvaro Cervantes, a Mejor Actor de Reparto. Y el equipo de sonido formado por Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo completa un séptuplete de candidaturas que convierte a esta producción murciana en uno de los grandes fenómenos de la temporada, empatada en número de nominaciones con El cautivo de Alejandro Amenábar y Los Tigres de Alberto Rodríguez.

La gala: horario, presentadores y actuaciones

La gala, presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar, comenzará a las 21:00 horas y se podrá seguir en abierto por La 1 de TVE. La noche también tendrá un fuerte componente musical: Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina y Ángeles Toledano actuarán en directo, y la propia Rigoberta Bandini —cantante, compositora y actriz además de presentadora— se subirá al escenario en una ceremonia que ha apostado por el talento catalán en todos sus momentos musicales.

El Goya de Honor será para el cineasta Gonzalo Suárez, y el Goya Internacional para Susan Sarandon, la actriz ganadora del Oscar cuya carrera ha sido siempre un ejercicio de compromiso artístico y cinematográfico.