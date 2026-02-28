K-Pop, Juego de Tronos y videojuegos: Así es el Winter Freak tiene lugar este fin de semana en Torre Pacheco

Ser friki está de moda y así lo demuestra el entusiasmo de gran parte de la población por festividades ligadas al mundo del entretenimiento y la cultura popular. En este sentido, Torre Pacheco y la Región de Murcia serán sede de 'cosplayers', seguidores del manga y aficionados a los videojuegos en la undécima edición de la Winter Freak que se celebra durante todo este fin de semana en el recinto Ifepa.

El tercer puesto de Cosplay por parejas de la pasada edición del GICOF 2025 estará como jurado en el Winter Freak

En el recinto estarán presentes destacados artistas de doblaje como Javier Balas - la voz de Naruto y de Brock en Pokémon - y Eduardo Bosch -John Snow en Juego de Tronos-. También estarán presentes otros destacados miembros del sector como Lourdes Montes, Blanca Hualde y Claudia Canela, que han doblado al castellano la exitosa película 'Las guerreras K-Pop'.

El 'cosplay', como suele ser habitual en esta clase de reuniones, se queda una importante parte del protagonismo y es que participarán, como jurado, Alisyuon y Eothen Cosplay, ganadores del concurso por parejas de la décima edición del Winter Freak y tercer lugar en representación de España del GICOF 2025. Se trata de una de las competiciones más importantes de cosplay a nivel internacional.

El horario es sábado de 10:00 a 21:00 horas y domingo de 10:00 a 19:00 horas

Asimismo, la competición por parejas en el Ifepa constituye la vía oficial para clasificarse al GICOF 2026 que tendrá lugar en Corea del Sur. También estará presente Carla Coagula, artista drag encargada de presentar todos los concursos del salón.

Un grupo de personas visita los puestos del Winter Freak. / IFEPA

Actividades

El Winter Freak presume de tener una buena lista de actividades vinculadas a la cultura asiática y al fenómeno del K-Pop: exhibiciones de baile, música, cultura japonesa tradicional y recorridos inmersivos.

En total, informan que habrá 200 actividades ininterrumpidas que combinan escenario principal, zonas temáticas, talleres, concursos, espacios comerciales y encuentros con invitados del sector.

Hay una zona de juego libre destinada al 'gaming'

A todo esto se suma una zona comercial con tiendas especializadas en manga, anime, videojuegos, cine y cultura pop, además del Artist Alley La Isla, espacio dedicado a ilustradores y artesanos con creaciones originales.

El área de videojuegos tendrá una zona de juego libre y torneos organizados en distintas plataformas. Por otro lado, más de 1.000 metros cuadrados, según indican, estarán dedicados a juegos de mesa y rol moderados por grupos especializados.

Autoridades y declaraciones

En la inauguración estuvieron presentes el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, y el director general de Ifepa, Antonio Miras. Durante el acto mencionaron que esperan superar la cifra de 14.000 visitantes alcanzada por la pasada edición.

De igual manera, está organizado por Universo Freak y la Institución Ferial. De acuerdo con los organizadores, Winter Freak está considerado como uno de los 5 eventos del manga más importantes a nivel nacional. El evento cuenta con el patrocinio de la Dirección General de Juventud y del propio ICA, respaldo que subraya su relevancia dentro de la oferta cultural y juvenil de la Región.

En el ámbito de la creación de contenido estará presente La Cocina del Pirata, que mostrará su vertiente más vinculada al manga y el anime a través de su proyecto El Camarote del Pirata, reforzando el vínculo entre comunidad digital y evento presencial.