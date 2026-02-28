Premios Goya
La firma murciana de alta costura viste el cine inclusivo de 'Sorda' en la alfombra roja de los Goya
La directora molinense, Eva Libertad, elige una prenda diseñada por Gemma Pujalte y Carmen Ramil para, en el mejor de los casos, recoger alguno de los siete 'cabezones' a los que aspira su película
La moda murciana llega a Barcelona para desfilar por una de las alfombras rojas más glamurosas de España. La gala de los Premios Goya de cine hace desfilar unos 30.000 'looks' en este 40º edición que emboban a fotógrafos, cinéfilos y modistas de todo el país. Y ahora, también, a los murcianos.
La firma murciana de alta costura Ramil&Pujalte visten a la directora de 'Sorda', la molinense Eva Libertad. Con un vestido negro y cinturón gris, abrazado por unas flores trasparentes en sus hombros, podría lucirse en la recogida de siete premios Goya a la que su cinta está nominada: a mejor película, dirección novel, guion adaptado, actor de reparto, actriz de revelación —que levantaría su hermana Miriam Garlo—, mejor actriz de reparto y sonido.
Las diseñadoras Carmen Ramil y Gemma Pujalte, ambas murcianas, representan los retales más elevados de la tierra. En marzo de 2020 presentaron su colleción de moda, denominada 'Klint' en la 'Paris Fashino Week', uno de los lugares más exclusivos de la moda 'prêt-a-porter' en los lugares más emblemáticos de la ciudad del amor. Sin embargo, su propuesta cosía la moda, la artesanía y la emoción, lo que supuso un antes y un después en su carrera.
Las diseñadoras Carmen Ramil y Gemma Pujalte, ambas murcianas, representan los retales más elevados de la Región.
Aunque entre sus últimas pasarelas, destaca la del pasado año en Murcia Pasarela Mediterránea. Allí exhibieron sus obras maestras junto a otras nueve firmas, un evento donde se posiciona a la ciudad como un gran escaparate del sector.
El patronaje de Gemma Pujalte y Carmen Ramil coincidió en las aulas. Ramil es madrileña, pero se afincó en Murcia e imparte clases en el Máster de Diseño de Moda y Complementos en el centro de formación Intituto 42. Ha trabajado para grandes firmas internacionales como Loewe, Jesús del Pozo o Samsonite. Actualmente dirige su propia marca de moda y complementos.
La murciana Pujalte hizo la de 'irse a Madrid' después de estudiar Diseño de Moda en la Escuala de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. Trabajó codo con codo con Lorenzo Caprile. La experiencia la guio a la costura de autor y esta, a dirigir su propio espacio Studio19, en la pedanía de Santiago y Zaraíche (Murcia). En la academia transmite sus conocimientos para formar a nuevos diseñadores.
De esta manfera, Eva Libertad sigue apostando por su tierra. El proyecto audiovisual se rodó íntegramente en la comunidad durante seis semanas y ha contado con el apoyo de las administraciones y empresas audiovisuales de la Región.
