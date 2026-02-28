Eduardo Noriega inaugura el XV Festival Sombra en Murcia

Treinta años después de que Alejandro Amenábar pusiera patas arriba el cine español con una cámara de vídeo, un sótano y una tesis doctoral, Tesis sigue llenando salas. Lo demostró anoche la Filmoteca Regional de Murcia, donde se acogió el inaugural de la decimoquinta edición del Festival Sombra. Eduardo Noriega, uno de sus protagonistas y cara indisociable de aquel bombazo del 96, estuvo presente para recibir el premio Sombra de Leyenda y para comprobar en directo cómo una película que nació casi como un ejercicio de escuela sigue provocando el mismo efecto en el público que la descubre por primera vez.

El Festival Sombra reivindica el terror español

La elección de Tesis como título inaugural no es casual ni nostálgica. Es una declaración de intenciones. El Festival Sombra reivindica con este homenaje que el género fantástico y de terror en España tiene historia, referentes propios y un legado que merece ser celebrado con la misma seriedad con la que se celebra cualquier otra cinematografía. Y Noriega encarna buena parte de ese legado: tras Tesis llegaron Abre los ojos (Amenábar, 1997), El espinazo del diablo (Guillermo del Toro, 2001) y una carrera internacional que le ha llevado a trabajar con Álex de la Iglesia, Christophe Gans, Kim Jee-woon o Brad Anderson, entre otros. No es mal palmarés para alguien que empezó estudiando interpretación y acabó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del fantástico europeo.

18 películas, 20 cortometrajes y una veintena de invitados

La gala inaugural, que arrancó a las 21.30 horas, fue también el pistoletazo de salida de una edición especialmente ambiciosa. El Festival Sombra cumple quince años con un programa que incluye 18 películas, 20 cortometrajes, seis charlas y una veintena de invitados repartidos por distintos espacios de Murcia hasta el próximo 7 de marzo.

Mads Mikkelsen, Caroline Munro y acción española

Lo que viene no tiene mala pinta. En la Sección Oficial competirán títulos como Luger (Bruno Martín), que presentarán su protagonista Mario Mayo y el propio director, Mother's Baby (Johanna Moder) o Gaua, del director vasco Paul Urkijo Alijo, que también estará presente. Fuera de competición, el festival trae la premiere nacional de El último vikingo (Anders Thomas Jensen), protagonizada por Mads Mikkelsen, y el esperado pre-estreno de Redux, Redux (Kevin McManus, Matthew McManus). Otro de los grandes reclamos internacionales de esta edición es Caroline Munro, actriz, cantante y mito del cine fantástico, conocida sobre todo por su papel de chica Bond en 007: La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977), que también recogerá el Sombra de Leyenda y participará en un encuentro con fans.

El cierre, el sábado 7 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, promete ser tan singular como la propia historia del festival. El grupo murciano Los Amigos de los Animales interpretará en directo la banda sonora que grabaron para Nosferatu (F.W. Murnau, 1922), un trabajo que nació de una peregrinación a Transilvania y que ahora llega al escenario para cerrar una edición que, al menos en su primera noche, ya ha dejado claro que está a la altura de sus quince años.