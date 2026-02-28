Airin.wav: “Entre el eco, la reverb y la distorsión de las guitarras se encuentra todo lo que no he sabido expresar con palabras”

Airin.wav es el proyecto musical de la murciana Irene Hernández, que ha estudiado producción musical en Madrid y regresa a Murcia para anunciar su nueva identidad. En su primer EP, La caja de Pandora, la nostalgia, el dolor y la disconformidad tomaban forma a través de su delicada voz. Audaz y tierna, entre florituras de optimismo y miedo, superó las 180.000 reproducciones. Actualmente presenta su nuevo EP, No sé cómo explicarlo, cargado de simbolismo, melancolía y serenidad, que la reafirma dentro del indie pop nacional más íntimo y sofisticado.

Airin.wav lanzó hace unos días Niña de mar, un single íntimo con guitarras empapadas de reverb y sintetizadores, cierre emocional de No sé cómo explicarlo. Finjo fue el primer single de ese segundo EP, y dio un giro electrizante con Quiero ser. Tras explorar la autenticidad y las conexiones que trascienden el tiempo en anteriores lanzamientos, aquí se sitúa en su territorio más vulnerable.

En el plano sonoro apuesta por una producción contenida y envolvente: texturas suaves, silencios medidos y una interpretación vocal cercana sostienen una emoción frágil, pero sin dramatización excesiva. La sensibilidad y la coherencia estética son prioritarias, consolidándola como una sólida voz emergente del pop alternativo español. Ahora estrena sus canciones nuevas en Microsonidos. Comparten cartel el dúo JAJU x Psipaudelica, que presentarán su próximo álbum Éter.

¿Cómo estás? Pasaste de Irene a Airin.wav. ¿Qué representa ese ‘.wav’ en tu identidad? ¿Sientes que tu música es un archivo de audio crudo, sin compresión? ¿Cómo surge el formato?

Estoy agradecida por poder ocupar este espacio. Cuando me decidí a subir videos cantando a internet, quise buscar un nombre que no fuese muy evidente. En mitad de una clase de sonido en la que nos explicaban los diferentes formatos de audio, me gustó lo que significaba que un audio fuese ‘.wav’. Me quedé con eso sin darme cuenta de que mi subconsciente ya me estaba dando señales sobre lo que iba a significar Airin.wav. A día de hoy, representa que el proyecto es un formato de alta calidad y universal. No necesitas ningún software especial para poder reproducirlo.

El proyecto nace en Murcia (2020) y se desarrolla en Madrid. ¿Por qué? ¿Se hace necesario ‘huir’ a Madrid para que te hagan caso? ¿La música era un sueño? ¿Hay algo a lo que te esté costando adaptarte?

No creo que por irte fuera te hagan más caso. Al final, la base de todo es la comunidad, y allí donde empieces a crearla es donde se desarrollará principalmente tu proyecto, pero sí que creo que muchas veces necesitamos un impulso para hacer lo que tanto tiempo llevamos soñando. Yo soñaba con tener una carrera musical, y el hecho de irme a vivir fuera y salir de mi zona de confort fue lo que hizo que me lo tomara en serio, tuviese claro mi objetivo y me moviese para poder desarrollarlo y conseguirlo. El cambio fue igual de grande que la ciudad de Madrid; todo va muy rápido y hay demasiadas cosas pasando a la vez. Adaptarte a eso siempre te lleva tiempo, y más viniendo de un sitio en el que todo está a 5 minutos, pero al final lo terminas haciendo por pura supervivencia, supongo.

Tu nuevo trabajo se titula No sé cómo explicarlo. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué quieres transmitir, y con qué quieres que se quede la gente? Si las palabras no alcanzan, ¿qué sonidos o paisajes sonoros usaste para rellenar esos huecos donde el lenguaje falla?

No saber cómo explicar lo que me pasa, pero sentir la necesidad de sacarlo para que no corrompa más lo que ya soy, me ha llevado a buscar, en otra realidad, la manera de hacerlo. Esa otra realidad es la música. Me he preguntado muchas veces si yo era así porque mi ADN venía así escrito, o si fue el instinto de supervivencia quien me hizo ser así. Aunque todavía no creo tener la respuesta, algo tengo claro, y es que el entorno tiene un papel protagonista que siempre afecta a quien se encuentra dentro de él. El proyecto lo creé como una necesidad de reflexión íntima y de búsqueda identitaria, de querer comprenderme en relación con el mundo que me rodea, desde la vulnerabilidad, la confusión y la honestidad. Entre el eco, la reverb y la distorsión de las guitarras se encuentra todo lo que no he sabido expresar con palabras.

Cuando compongo, soy Irene; cuando me subo a un escenario soy completamente Airin.wav

Todo lo que escribes es un poco autobiográfico, ¿no? ¿Cómo funciona eso de convertir lo íntimo en universal?

La verdad es que a veces me encantaría decir que no soy yo la que está detrás de las letras para no tener que enfrentarme a preguntas que no me apetece responder [ríe], pero no deja de ser un medio por el que canalizo todo lo que llevo dentro. Hubo algún tiempo en el que pensaba que estaba sola en este mundo y que nadie me entendía, pero cuando creces te das cuenta de que todos pasamos por lo mismo. No todos por igual en todo, porque las experiencias y los contextos son diferentes, pero al final del día los sentimientos son los mismos, y eso es lo que hace que lo íntimo sea universal. Estoy segura de que no soy la única que alguna vez ha sentido ser la pieza que no encaja.

Niña de mar es el cierre emocional de tu próximo EP, No sé cómo explicarlo. ¿Cuándo la escribiste? ¿Cómo eres tú escribiendo? ¿Te pones en una tarde y un tema como este sale solo, o te tiras tu tiempo escribiendo?

Escribí Niña de mar hace un año. Ese día tenía muy dentro algo especial que necesitaba sacar. Mi productor, Talvs, se puso a probar sintes y sonidos, sacamos una armonía y la canción empezó a salir sola. Hay canciones que parece que una ya tiene compuestas desde antes de pronunciarlas, y ese día, en cuestión de 3 horas, la teníamos prácticamente terminada. Por supuesto, no siempre es así. ¡Ojalá! Hay veces que estás el mismo tiempo para sacar solo un verso, y luego lo mismo ni terminas esa canción, porque no te convence. Por lo general, suelo tener algo escrito que me lleva a conectar con una melodía, y otras veces acudo a una carpeta que tengo con una recopilación de acordes que suenan superchulos, y tarareo por encima hasta encontrar algo que me haga conectar.

Siempre mencionas la nostalgia, la rabia y la sensualidad. ¿Cómo logras que convivan estos tres sentimientos sin que uno anule al otro en una misma canción?

Creo que la única canción en la que están las tres conviviendo al mismo tiempo es Te tengo. También ayuda a que convivan las tres el hecho de que haya una segunda persona cantando desde otra perspectiva. En el proyecto en general voy alternando según el momento. Escribiendo, utilizo las palabras para expresarme de una forma que, luego, al grabar las voces, el audio se interpreta de otra manera, que a su vez, cantando sobre el escenario, me muevo y se percibe de otra que termina complementando al universo de cada canción.

Alicia en el País de las Maravillas es una referencia literaria que suele aparecer en tu imaginario. ¿Te sientes un poco como Alicia cayendo por el agujero al navegar por la industria musical actual?

No lo había pensado así, pero me parece una buena metáfora. Todo es muy bonito, y no entiendes muy bien las intenciones de la gente. Parece que hay algo que todos saben menos tú, y siempre hay una letra pequeña. Creo que para todo hay unas reglas. Entrar en la industria sin conocerlas te puede llevar a muchas desilusiones, pero una vez las conoces, aprendes a jugar. Por suerte, y también por probabilidad, terminas encontrando a gente increíble con la que conectas y hace que el camino sea más agradable y merezca la pena.

¿Cómo hiciste Finjo? Me ha sorprendido mucho. Vivimos en la era de las apariencias y las redes sociales. ¿Qué es lo que más te cuesta dejar de fingir en tu día a día? ¿Qué historia guarda detrás ?

Más veces de las que me gustaría he sentido ser la pieza que no encajaba, y este último año me vi en muchísimos nuevos escenarios que requerían de conocer gente nueva y presentarme. Finjo habla sobre un nuevo lugar al que pertenecer y el miedo a la aceptación social. No fue mi mejor año, y eso me llevó a fingir que sabía quién era y que lo tenía todo bajo control, cuando nada de eso era real. Yo creo que lo que más finge Airin.wav es que es una persona superpaciente.

Con Quiero ser diste un giro electrizante. ¿Qué lo motivó? ¿Qué perseguías? ¿Crees que has encontrado hoy en día el género en el que más cómoda te sientes?

Buscaba algo con lo que tener muchas ganas de gritar y saltar cada vez que la escuchara. Aunque no haya ningún grito tal cual en la producción, sí que siento que, si yo fuese parte del público, gritaría muy fuerte con esta canción en un concierto. Lo bueno de identificarse con el indie-pop como género es que el abanico de posibilidades es muy grande. Entre sintes retro, mucha reverb en la voz y distorsión en las guitarras, es donde más Airin.wav me siento.

Déjate amar es una frase que suena a rendición y a invitación a la vez. ¿Es un mensaje para alguien externo o una nota mental para ti misma?

Es un mensaje que le mando a mi niña interior, y una nota mental que aparece, por suerte y por trabajo personal, cada vez menos veces al día. Habla sobre no ser tan dura con una misma. Aunque sientas que estás hecha pedazos, hay personas buenas que te quieren y te quieren ayudar. Mi pareja, mi familia y mis amigas en mi caso.

En tus temas hay un contraste constante entre lo orgánico (tu voz) y lo sintético. ¿Qué cadena de efectos sueles usar para procesar las voces y que se sientan como un instrumento más dentro de la mezcla? Como artista que firma con un formato de audio (.wav), ¿qué importancia le das a la fase final de la producción? ¿Buscas un sonido limpio y comercial o prefieres mantener cierta suciedad técnica que refuerce la nostalgia del EP?

Talvs, que es el productor con el que siempre trabajo, suele meter efectos tipo chorus, reverb, algún vocoder sutil…, y luego hace su magia José, que es el ingeniero de mezcla y máster. En cuanto al sonido, me gusta buscar el equilibrio. Me encantan los sonidos lo-fi, sucios, con ruido y viejos, pero siempre con una intención estética, y no porque se haya grabado mal. En mezcla no se hacen milagros, y lo que se haya grabado es con lo que se trabaja. Entonces sí, le doy mucha importancia a la fase final de producción para poder obtener un archivo final con cierta calidad.

Seguro que no soy la única que alguna vez ha sentido ser la pieza que no encaja

¿Cuál es tu flujo de trabajo principal? ¿Empiezas las maquetas desde el piano o la guitarra, o te sientas directamente frente al software a esculpir ondas de sonido hasta que aparece la melodía?

Por lo general, siempre parto de una guitarra o de un piano y alguna frase que me lleve a unas primeras notas; así surgieron Finjo, Mariposas y Quiero ser, pero en el caso de Niña de mar fue diferente. Es como si nos preguntáramos: «¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?». Pues en este caso fue en paralelo la elección de sonidos con la composición.

¿Qué buscas cuando escuchas música? ¿Alguna recomendación que te tenga en bucle últimamente?

Depende mucho del momento. Cuando voy en el coche, quiero conocerlas y poder cantarlas; si estoy trabajando, me ayuda a concentrarme no haberlas escuchado nunca antes, pero si estoy en un momento de bajón, me gusta ponerme alguna supertriste para llorar. Algo que escucho mucho últimamente es el último álbum de Ona Mafalda, Reset” Y si me tengo que quedar con una, me quedo con Harta.

Imagino que tendrás toda la libertad creativa. ¿En qué punto estás ahora en tu carrera? ¿Has hecho sacrificios para cumplir tu sueño?

Me encuentro en un punto en el que empiezo a conectar todos los puntos del mapa y la imagen se clarifica. Siento que cada vez voy teniendo unos cimientos más sólidos sobre los que seguir construyendo el proyecto. La palabra ‘sacrificio’ me parece que invita a pensar en algo muy grande que, en mi caso, por suerte, no ha sido nada extraordinario. Creo que lo más que he podido ‘sacrificar’ han sido horas de sueño y ahorros por sacar adelante el proyecto y poder dedicarme a lo que más me motiva.

Estás a punto de presentarte en Microsonidos. ¿Cómo trasladas esa intimidad de tus grabaciones al calor del directo? ¿Qué buscas que se lleve la gente después de verte en el escenario? ¿Prefieres que se vayan reflexionando o que se vayan habiendo soltado toda la ‘rabia’? ¿Cómo diluyes la personalidad de Irene con la de Airin.Wav cuando compones o te subes a un escenario?

En directo me gusta sentir que canto las canciones como si las acabase de componer. Tengo canciones que son para saltar y otras que son para llorar. Cuando el público consigue conectar con eso, me siento satisfecha, aunque bueno, si después de verme sobre el escenario se llevan un CD, también me quedo contentísima [ríe]. Cuando compongo, siento que soy más Irene; escribo desde mi intimidad y desde mis experiencias. Pero cuando me subo a un escenario, me siento completamente Airin.wav, con una verborrea que nadie me para. El punto medio entre las dos es la vulnerabilidad.

¿Y qué le depara 2026 a Airin.Wav?

Este 2026 me depara un año de creación, ya que tengo en mente poder sacar mi primer álbum. Quiero hacerlo bien, sin prisas, y sacar algo con lo que estar muy orgullosa. Y, como todo lo bueno, requerirá tiempo. En cuanto a conciertos, por el momento, hay alguna fecha más que está por salir. 2026 acaba de empezar, así que fingiré que soy superpaciente y me dejaré sorprender por todo lo que aún no sé que va a pasar