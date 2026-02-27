Falleciemiento
Muere a los 62 años Bobby J. Brown, actor de 'The Wire', en un trágico incendio
El intérprete falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un fuego en un granero
Carlos Merenciano
El actor Bobby J. Brown, conocido por su papel en 'The Wire', ha fallecido a los 62 años tras un incendio accidental en un granero. La noticia ha sido adelantada por el medio estadounidense TMZ, que ha detallado las circunstancias del suceso.
Según ha informado el citado medio, Brown murió el pasado martes por inhalación de humo, lo que hace pensar a la familia que no sufrió las graves quemaduras provocadas por el fuego. La oficina del médico forense jefe de Maryland confirmó a TMZ que la causa oficial de la muerte fue “lesión térmica difusa e inhalación de humo”, y que se ha determinado como accidente.
De acuerdo con la información, el incendio se originó después de que el actor entrara en el granero para arrancar un vehículo con pinzas. Minutos más tarde, pidió un extintor a un familiar, pero cuando lograron llegar al lugar, el edificio ya estaba envuelto en llamas. Su esposa sufrió quemaduras graves al intentar rescatarlo.
Además de su participación en ‘The Wire’, Brown tuvo papeles destacados en series como ‘Law & Order: SVU’ y ‘We Own This City’. Su representante, Albert Bramante, declaró a TMZ: "Estoy disgustado y triste. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a su arte y fue un placer trabajar con él". La familia prepara ahora un servicio funeral para despedir al actor, que era testigo de Jehová.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio revela por qué el Mar Menor resistió durante años al exceso de nitratos
- Crisis en Vox: Abascal se plantea quitarle la Presidencia a Antelo en la Región de Murcia
- Despedida una trabajadora del Ikea de Murcia por pagar compras de su hermana con su descuento de empleada
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- Sesenta años de la pérdida de la fragata Ariete
- Despedido de su empresa en Molina de Segura por intentar cerrar una puerta de hierro de tres toneladas con una carretilla elevadora y unas palas
- Crisis en Vox: dimite en bloque la dirección regional para hacer caer a Antelo
- Abascal fulmina a Antelo con la dimisión en bloque de todo el comité regional de Vox