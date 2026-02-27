Morgan y Ángel Stanich protagonizan los conciertos en salas del fin de semana en Murcia

Las salas de conciertos de Murcia vuelven a latir con fuerza este fin de semana con una programación que recorre buena parte del mapa sonoro actual. Del pop de autor al rock alternativo, del heavy metal al dark synth pop, pasando por la canción política y las nuevas voces del indie, la ciudad ofrece una agenda intensa para los amantes del directo.

Morgan aterriza en la Sala Mamba con su 'Hotel Tour 2026', mientras Nacho Vegas lleva al Teatro Romea su nuevo repertorio cargado de filo social. Ángel Stanich recala en la REM con su esperada gira, y el circuito más alternativo se reparte entre propuestas emergentes como Delacueva y Les Blondes. El sábado, el metal de Dünedain tomará el Garaje Beat Club y la electrónica oscura de Bella Eterna encenderá La Yesería.

Morgan continúan presentando su último disco, 'Hotel Morgan'

Morgan continúan presentando su último disco, Hotel Morgan, por todo el país, y de nuevo los tenemos por aquí tras haber pasado por el Cartagena Jazz. La gira Hotel Tour 2026 no es solo una sucesión de conciertos: es una invitación a entrar en un universo propio, íntimo y elegante, donde cada canción funciona como una habitación distinta y cada noche se convierte en una experiencia compartida. Tras consolidarse como una de las bandas más respetadas y queridas del panorama nacional, Morgan afrontan este 2026 con la continuación de su exitoso Hotel Tour con la naturalidad de quien ha encontrado su lenguaje, y con la ambición de seguir explorándolo.

Desde sus inicios, el grupo ha sabido construir una identidad reconocible al primer acorde, mezcla de sensibilidad soul, pulso rock y una forma muy personal de entender el pop de autor. En directo, esa personalidad se amplifica. No hay artificio ni exceso: hay verdad, emoción y una conexión con el público que se percibe desde el primer minuto. El Hotel Tour 2026 recoge todo ese bagaje y lo presenta en un formato cuidado, cercano y profundamente humano: una nueva oportunidad para recorrer su discografía, pero también para nuevas lecturas, matices y silencios. Canciones que el público ya siente como propias conviven con interpretaciones que crecen noche tras noche, demostrando que Morgan es una banda viva, en constante evolución.

Durante este nuevo barrido por salas muestran su vertiente más eléctrica. En un ambiente más distendido, varían el repertorio, con temas más enérgicos tanto actuales como de su discografía anterior ('North' (2016), 'Air' (2018) y 'The River and the Stone' (2021)–, e incluso intercalan pequeñas jam sessions, dando toque único y especial a cada una de sus veladas; una cita ineludible tanto para quienes ya han vivido un concierto de la banda, como para quienes aún no lo han hecho, ya que Morgan se han convertido en una de las propuestas nacionales más sólidas y honestas.

Sábado 28. Sala Mamba. Murcia. 22:00 horas. 30€

El cantautor asturiano Nacho Vegas. / LP/DLP / Nora Navarro

Nacho Vegas vuelve a mostrar filo político y aborda temas sociales

El asturiano Nacho Vegas, está de vuelta con Vidas semipreciosas (Oso Polita, 26), su noveno álbum de estudio, donde retoma la potencia de la canción popular para hacer frente al retorno de la ultraderecha. Heredero de Cohen, Smog ,Townes Van Zandt o Woody Guthrie desde una geografía y una sensibilidad propias, en sus canciones se cruzan bares, santos caídos, adicciones, objetos triviales..., piezas de un relato para sobrevivir a sus fantasmas, porque también encuentra las bases de la canción popular. De ahí 'El don de la ternura' (a partir de un poema de Raymond Carver), tema medular de su anterior álbum, 'Mundos inmóviles derrumbándose' (2023). Ahora parte de un verso de la estadounidense Mary Oliver para referirse al asombro como virtud ante momentos quizá nimios, pero bellos gracias al lenguaje. La capacidad de asombrarnos nos mantiene vivos. "Tenemos que procurar no vivir anestesiados ante las cosas que suceden".

Como cantautor que ha vivido intensamente los bajos fondos y ha sucumbido ante las tentaciones de la oscuridad y la noche, Nacho habla de la música como salvadora de ante horrores de los que ha logrado salir ayudado también de su compromiso ético y las virtudes que forjadas en el camino. Ahora, en plena gira promocional de 'Piedras semipreciosas' (título evocador de la impureza, lo común y lo imperfecto), vuelve a mostrar filo político y aborda temas sociales. Su mirada sobre la condición humana brilla en las letras de esas canciones imperfectas, desiguales, pero de una belleza incuestionable. Parten de la primera persona del singular con eco hacia el plural, dedicadas a su madre, a las propias canciones, a lo colectivo, al asombro..., tendiendo puentes entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo poético y lo político, con pluma afilada y una instrumentación que alterna delicadeza y energía, apoyada en una banda sólida. Así, Nacho Vegas se entrega al asombro y a una búsqueda de la belleza mediante lo imperfecto y lo cotidiano, los afectos y las heridas.

Viernes, 27 de febrero. Teatro Romea. Murcia. 20 horas. 27 euros (anticipada) / 30 euros

Ángel Stanich visita la sala REM dentro de esta 'Gira (aún) sin nombre' / L.O.

Ángel Stanich trae amor

Ángel Stanich vuelve a la acción con la Gira (aún) sin nombre. Tras su último álbum, 'Polvo de Battiato' (2021), y un año de retiro espiritual, llega su esperado cuarto álbum. El imprevisible artista lanzó una nana radiactiva, 'Os traigo amor', como primer adelanto -intencionadamente retro y ochentero-, inspirado en aquel episodio de los Simpsons en que el sr Burns plutonizado levita por el bosque, y en una experiencia escolar del propio Stanich tras visitar la central nuclear de Santa María de Garoña (Nuclenor), con accidente de bus incluido. Se trata de una canción directa y contagiosa, con influencias de Fleetwood Mac, Al Stewart, The War On Drugs, My Morning Jacket, Dire Straits.., con estribillo saltarín y coros letales ("¡y de plutonio!"), que recuerdan la mortífera ironía con que Frank Zappa combinaba pop tontorrón con vitriolo lírico. "Entre el realismo mágico y la ciencia ficción" (Stanich dixit), pero entrando, a través de su brillante trampantojo, al debate abierto sobre la dependencia energética y las tensiones geopolíticas, con una postura beligerantemente pacifista... Todo ello con el habitual imaginario surrealista.

El nuevo álbum de Stanich, 'Por la hierba', es un éxito comercial que le consolida, posicionando este cuarto trabajo entre lo más vendido del país en su primera semana. Definido como su particular 'Nebraska', es un viaje de terapia de choque que combina letras confesionales, sofisticada producción electrónica y aires de film-noir nuevaolero. Ofrece '8 poemas de introspección y una canción inesperada', e incluye 'Carretera o trueno' (una extensa road movie sonora con cameos de Abraham Boba y Anni B Sweet), la bomba de 'Poquita fe' o el tributo caribeño de 'Una bachata nueva'.

Hace doce años, el primer disco de Stanich, 'Camino ácido', trajo un soplo de aire fresco que oxigenó la escena: revitalizó el folk-rock con originalidad, garbo, un poco de excentricidad..., y durante mucho tiempo no quiso dar entrevistas. Le fue bien sin la ayuda de los medios, y creció lo suficiente con sus siguientes discos como para dejar de ser una agradable singularidad y convertirse en un referente.

Ángel Stanich recala en la sala REM dentro de esta 'Gira (aún) sin nombre' que le está llevando por salas de conciertos y festivales de España.

Viernes 27 . Sala Rem. Murcia. 21horas. 28 euros

Delacueva presenta en la Yesería los temas de su nuevo disco, ‘No Me Llames Artista’ / Vanilla Bloom

Delacueva, no le llames artista

Delacueva es el alter ego del compositor Manuel de la Cueva (Zaragoza, 1994). Su proyecto se articula alrededor de un pop de guitarras directo y melódico, con canciones de estribillos persistentes y letras marcadas por un humor ácido, el deseo y una irreverencia calculada. En 2025 despegó con sus canciones pop frescas, rebosantes de melodías chiclosas y letras con sello inconfundible. Reivindica una forma de componer en la que no se toma demasiado en serio a sí mismo, pero sí a la música. Su carrera previa incluye haber representado a España en la Expo Universal de Dubái 2022, y los reconocimientos en los Premios de la Música Aragonesa como Mejor Disco y Mejor Banda. La marca de Delacueva se define como una ingeniosa explosión de actitud insolente y descaro.

Para Delacuve, la música pertenece a los escenarios y al directo, por eso realizó una gira en primavera 2024 en la que estrenó todas sus canciones inéditas antes de publicarlas. Ahora está inmerso en la gira de conciertos del circuito Girando Por Salas #GPS16, presentando las canciones de 'No me llames artista' (2025).

Grasias (el proyecto personal de la guitarrista del grupo Ginebras, Sandra Sabater) y Delacueva han lanzado la reinterpretación del single ''Me pareció ver un lindo gatito'', incluido en 'No me llames artista'. Delacueva vive un momento artístico pletórico.

Viernes 27. 21 horas. La Yesería. Murcia. 12 euros.

El dúo cordobés Les Blondes / L.O.

Les Blondes, gasolina y perfume

El dúo cordobés Les Blondes, de espíritu combativo y enérgico, viene con una propuesta sin complejos, valiente, equilibrada, rica en matices y sin fisuras. Presentan en Microsonidos su primer LP, 'Agua Regia', que deja claras sus credenciales como banda de rock alternativo. Parten del concepto "menos es más", que sintetiza la esencia minimalista en el mundo artístico, empezando por la formación: dos componentes, y siguiendo por una base instrumental sólida, sin artificios ni fórmulas gastadas.

El agua regia es una disolución química altamente agresiva, capaz de oxidar y corroer metales nobles como el oro. Les Blondes juegan con esta metáfora para hablar de su hostilidad como generación al tener que hacer frente a la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y las afecciones de la salud mental. La carta de presentación fue 'Mal ejemplo', cuya letra se aleja de tópicos innecesarios para plantar cara al sentimiento de culpa tras una ruptura y aprender de los errores. La melodía e interpretación de la voz acompaña el mensaje, mostrando también esa dicotomía con partes violentas y otras más relajadas, y un sonido muy potente y directo, inspirado por bandas indie-rock como Arctic Monkeys o Nothing But Thieves.

Les Blondes hablan de cosas incómodas, de una generación que se considera que lo tiene todo y no debería quejarse de nada. No imponen moralejas. En cada concierto se despeinarán, arrojarán todo lo que les corroe, y el lunes volverán a su trabajo habitual. Se defienden con sonidos densos e intensos en una atmósfera retroiluminada que huele a gasolina y perfume, comandados por Gomichín (voz, guitarra y 16 pedales), escoltado por Charly a la batería y a los coros y ráfagas de fogonazos orquestados en la retaguardia.

En cada directo, con su distinguido y atronador elenco instrumental, Les Blondes vive una furiosa catarsis adictiva que se contrapone con sus letras y melodías resignadas y melancólicas.

Les acompañarán Calare, banda formada por cuatro jóvenes cartageneros cuya propuesta sonora se nutre del emo y el pop punk estadounidense de la década de 2010, géneros poco explorados en lengua castellana. En enero de 2025 lanzaron su segundo EP, 'Euforia', un paso firme en su madurez artística.

Viernes 27. Sala Musik. Murcia. 21:30 horas. 8 euros.

Laabulenses Dünedain presenta su sexto álbum, 'Érase', en GBC / L.O.

Dünedain, nueva generación del heavy metal

La banda abulense de heavy metal y rock melódico Dünedain, liderada por Tony Delgado, presenta su sexto álbum, 'Érase', su obra más ambiciosa y brillante, en la que han cuidado todos los detalles para alcanzar máximas cotas de calidad sónica, madurando sin perder su esencia de metal melódico. Sufrieron cambios al comenzar, pero ya estabilizados, este disco es la conclusión de todos esos años de adaptación y de giras.

'Érase' son como nueve cuentos que de forma natural van contando historias, siempre desde una mirada positiva sobre las experiencias de la vida, optimismo que intentan trasladar al público. Tras un fantástico inicio de gira en México en noviembre, siguieron por España, con la banda, en el mejor momento de su carrera, desatando toda su energía en directo, presentando sus nuevos temas y repasando clásicos imprescindibles de su discografía.

Dünedain son una de las bandas de la nueva generación del heavy metal estatal más queridas por el público y que más han peleado por conseguir un lugar destacado en la escena. Esta gira supondrá un punto de inflexión en su carrera.

Sábado 28 . Garaje Beat Club. Murcia. 20h. 20 euros.

Javi Golo (JG Outsider) y Gerd van Geel son Bella Eterna / L.O.

Bella Eterna, dos artistas que han marcado generaciones de clubbers

Bella Eterna es el dúo formado por Javi Golo (JG Outsider), productor afincado en Murcia, y Gerd van Geel, vocalista de la banda belga THe Arch. Han publicado un álbum en 2024 en el sello francés Unknown Pleasures, y un EP en el sello americano Strict Tempo. Su estilo 'dark synth pop', exhibe sonidos electrónicos con frescura, sentimiento y belleza 'dark wave'.

Javi Golo es uno de los artistas que literalmente cambiaron la electrónica levantina. Sin sus producciones y manera de ver la música de baile, la escena sería hoy muy distinta. En su anterior etapa como Javi Golo fue uno de los miembros de Pink Records; dejó una huella duradera. Actualmente, sus producciones en Pink están buscadas y cotizadas . Los míticos 'Televissión', 'Tambourines', 'DjPeke', 'Vatios' 'Dc10', 'Power' y otras referencias están en la memoria de toda una generación. Con el proyecto 2 Rare People publicó varios maxis que fueron pinchados por DJs internacionales como Carl Cox, Jack de Marseille, Paco Osuna... Empezó a realizar 'lives', lo que le llevó a la sala Rex de París, al festival de Ribadesella, a la sala Razzmatazz...

Ahora, como 'J G Outsider', Javi Golo canaliza su creatividad en un estilo más industrial ( EBM) y con proyectos como Bella Eterna, además de colaborar en otros proyectos como artista o como 'remixer'. Su live set como JG. Outsider es una combinación explosiva de dos referentes de la escena alicantina para elevar la fiesta a otro nivel. Dos trayectorias impecables, dos mentes inquietas, dos artistas que han marcado generaciones de clubbers y que juntos prometen una noche inolvidable.

Sábado 28 . La Yesería. Murcia. 21.00 horas. 10 euros.