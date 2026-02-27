‘Mamma Mia! El Musical’ llega a Murcia tras batir récords en su gira nacional

Mamma Mia! El Musical’ aterriza esta semana en Murcia después de una gira nacional que no ha dejado de sumar récords. La Sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas acogerá diez representaciones entre el jueves 26 de febrero y el domingo 8 de marzo, con funciones de tarde y noche durante los fines de semana.La producción de ATG Entertainment —responsable también de títulos como Billy Elliot, West Side Story o Matilda— es uno de los fenómenos más llamativos del teatro musical español de los últimos años.

Tras más de un millar de funciones en la Gran Vía madrileña, donde superó los 800.000 espectadores y se consolidó como una de las temporadas más largas de la historia reciente del musical en Madrid, el espectáculo emprendió una gira de dos años por los principales escenarios del país. Antes de recalar en Murcia estuvo casi cinco semanas en Alicante, donde se convirtió en el musical más visto de la historia del Teatro Principal con más de 26.000 entradas vendidas, una cifra que obligó a ampliar la programación inicial de tres a cinco semanas.

En todo el mundo, más de 65 millones de personas han visto el espectáculo desde su estreno.

Una historia de bodas y secretos

La trama se desarrolla en un pequeño hotel de una isla griega. Donna es una madre soltera que ha criado sola a su hija Sophie, a punto de casarse. Sin que nadie lo sepa, la joven ha leído el diario de su madre y ha descubierto a tres posibles padres, a los que decide invitar a la boda con la esperanza de averiguar su origen. Lo que sigue es una comedia de enredos que transita entre las risas del primer acto y un segundo tramo más íntimo y emocional.

Verónica Ronda, que interpreta a Donna, explicó al presentar la gira que el espectáculo "comienza como una comedia que podríamos definir romántica y un poco agridulce", mientras que en el segundo acto "toma poso la función y va a un viaje un poco más emocional y a un homenaje a todos los tipos de amor, a la amistad y a la juventud". Gina Gonfaus, que da vida a Sophie, coincide en esa lectura: "Es una oda al amor en todas sus versiones, entre amigas, entre parejas, y especialmente al amor maternofilial, con el que casi todo el mundo conecta. La gente se ríe mucho, pero también llora, canta y baila".

El hilo conductor son los 23 grandes éxitos de ABBA —Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!, Chiquitita, The Winner Takes It All—, canciones que, según Ronda, «han sido capaces de trascender las generaciones y, cincuenta años después, las seguimos escuchando».

El reparto recibe en cada función a espectadores «desde los 5 hasta los 90 años», algo que da buena cuenta del alcance generacional de la música del grupo sueco. No en vano, Mamma Mia! tiene el mérito de haber sido el primer musical en el mundo creado íntegramente a partir de las canciones de una banda ya existente. «La música ha conseguido trascender medio siglo y ves en el espectáculo a niños de cinco años tarareando a ABBA», apunta Ronda. "Lo que experimentamos es mágico".

Una superproducción con 26 artistas

La producción, dirigida por Juan Carlos Fisher, ha renovado vestuario, escenografía y coreografías respecto a versiones anteriores, galardonadas con el Premio Teatro Musical a la Mejor Coreografía. La escenografía parte del recurso del diario de Donna: el escenario se va abriendo por páginas para trasladar al espectador de la habitación de Donna a la playa, el puerto y otros rincones de la isla. "Subes el telón y el público ya se siente dentro de una isla griega, rodeado de paredes blancas y ventanas azules", describe Gonfaus. «Hay espacios más íntimos y otros más abiertos donde la iluminación genera una energía completamente distinta. Todo eso envuelve mucho al espectador y le hace sentirse dentro de la isla».

La magnitud logística del espectáculo da una idea de su envergadura: 26 artistas suben cada noche al escenario y seis tráilers transportan por toda España el material necesario para montar la producción, incluido un vestuario que solo para el personaje de Donna contempla hasta siete cambios de ropa a lo largo de la función. Ronda incidió en que esta versión apuesta por «algo más fresco y contemporáneo, con más colores platas en la escena final», y destacó las coreografías como «muy enérgicas y complicadas», un «nuevo lenguaje para el teatro musical». «Si en esas dos horas y cuarenta minutos se olvidan del mundanal ruido», concluye la actriz, «ya está cubierto el objetivo del teatro».