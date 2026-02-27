David Bisbal, Ana Torroja, Barry B y Carlos Sadness entre los nombres de Las Noches del Camino 2026

El escenario Reina albergará el grueso del cartel el día 20. Como cabezas de cartel actuarán David Bisbal y Ana Torroja, dos de las voces más reconocibles de la música española de las últimas décadas.

El almeriense Bisbal saltó a la fama en la primera edición de Operación Triunfo en 2001 y desde entonces ha construido una carrera de alcance internacional avalada por más de cinco millones de discos vendidos, tres Grammy Latino y actuaciones en escenarios como el Royal Albert Hall de Londres o el Carnegie Hall de Nueva York.

Por su parte, Ana Torroja es la voz inconfundible de Mecano, el grupo español con más discos vendidos en la historia, con más de 25 millones de copias en todo el mundo. Tras la disolución del grupo en 1992, la cantante madrileña desarrolló una sólida carrera en solitario que fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy en 2023.

Barry B, Carlos Sadness y Rata completan el cartel del 20

Completarán el cartel del escenario Reina ese mismo día Barry B, Carlos Sadness, Rata y un artista aún por confirmar.

Barry B es el proyecto de Gabriel Barriuso, un joven de Aranda de Duero que en 2024 lanzó su debut discográfico Chato y que Spotify ha incluido en su programa Radar España 2025, que identifica los talentos emergentes más prometedores del país. Su música transita entre el britpop, el rock de garaje y lo urbano, con una energía en directo que le ha valido colaboraciones con grupos como Carolina Durante.

Carlos Sadness, barcelonés nacido en 1984, es uno de los nombres consolidados del indie pop español, conocido por un estilo singular que fusiona sonidos tropicales, folk y pop con letras de marcado carácter literario; su álbum Diferentes Tipos de Luz (2018) llegó al número 2 en ventas en España y su arte de portada ganó un Grammy Latino.

Entre ellos destaca también Rata, ganador del premio Yepes de la Música a Mejor Artista Emergente, que se consolida como una de las voces jóvenes más llamativas del panorama murciano. Su ascenso, sostenido por una creciente presencia en directo y una identidad cada vez más definida, lo sitúa ya entre los nombres a seguir de la nueva generación.

Karlan y Aldhara animarán el escenario Calles con actividades por desvelar

El escenario Calles, también el día 20, contará con Karlan y Aldhara, dos propuestas de la escena alternativa acompañadas de actividades que la organización aún no ha desvelado pero que apuntan a dinamizar el espacio urbano del festival con una propuesta más participativa e íntima.

Noticias relacionadas

Depedro y A Mares inauguran el festival el 19

La primera jornada, el 19 de junio, tendrá como protagonistas en el escenario Santuario a Depedro y A Mares. Depedro es el proyecto del músico Jairo Zavala, iniciado en 2008 con un primer disco grabado junto a la banda estadounidense Calexico en Tucson, Arizona, y que desde entonces ha explorado las raíces musicales de Latinoamérica, el Mediterrán