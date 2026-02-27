Murcia, primera parada en España de la gira de Bryan Adams: fecha, entradas y precios

Murcia volverá a recibir a una de las grandes leyendas del rock internacional. El cantante canadiense Bryan Adams actuará el próximo 6 de noviembre en el Palacio de Deportes de la capital murciana, dentro de su gira ‘Roll With The Punches 2026’, que recorrerá siete ciudades españolas durante el mes de noviembre.

La cita murciana, que forma parte de la programación de Las Noches del Malecón, será una de las primeras paradas de la etapa nacional del tour y refuerza la estrecha relación del artista con el público de la Región. Adams regresará al mismo recinto en el que ya colgó el cartel de "entradas agotadas" en sus anteriores visitas, en 2019 y 2024, consolidando así el vínculo con sus seguidores murcianos.

Tras su paso por Murcia, el músico actuará el 7 de noviembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y el día 8 en el Roig Arena de Valencia. La gira continuará el 10 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, el 13 en el Bizkaia Arena-BEC! de Bilbao, el 14 en el Palau Sant Jordi de Barcelona y concluirá en España el 16 de noviembre en el Coliseum de A Coruña.

La etapa española forma parte de un tour europeo que arrancará el 27 de septiembre en Riga (Letonia).

Entradas a la venta el 6 de marzo

Las entradas para el concierto de Murcia se pondrán a la venta el viernes 6 de marzo a las 10.00 horas a través de Compralaentrada.com. Para el resto de ciudades españolas, los tickets estarán disponibles desde ese mismo día y hora en doctormusic.com y entradas.com. Los precios partirán desde 43 euros en grada y 62 euros en pista, dependiendo de la ciudad.

La gira presenta en directo los temas de su último trabajo, ‘Roll With The Punches’, nominado a los premios JUNO 2026 en la categoría de Álbum de Rock del Año. El disco combina himnos rockeros y riffs de guitarra contundentes con composiciones más reflexivas, en la línea que ha definido la trayectoria del artista durante décadas.

Las nuevas canciones ya forman parte del repertorio en directo junto a clásicos imprescindibles como ‘Summer of ’69’, ‘Heaven’, ‘Run to You’ y ‘(Everything I Do) I Do It For You’, que previsiblemente volverán a sonar en Murcia en una noche que se espera multitudinaria.