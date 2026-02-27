Agenda teatral en la Región este fin de semana: Del adiós de Alquibla al circo flamenco

La agenda teatral del fin de semana en la Región se mueve entre la despedida, la rebeldía y el mestizaje escénico. De la última función de Alquibla Teatro tras 42 años de trayectoria a un alegato contra la tiranía de la normalidad, pasando por un vibrante cruce entre circo y flamenco y una comedia íntima sobre los vínculos familiares, los escenarios de Murcia y Lorca proponen un recorrido emocional que invita tanto a la reflexión como al disfrute. Teatro para mirar hacia atrás, cuestionar el presente y celebrar, pese a todo, la fuerza de lo compartido.

Alquibla se despide con Lo más hermoso todavía

Lo más hermoso todavía, de Alquibla Teatro, es una obra que se instala en ese territorio incómodo y fértil donde conviven la despedida y la celebración. Isabel, reportera gráfica, muere a los ochenta años, pero lejos de desaparecer, activa un último gesto de resistencia: deja escritas unas libretas destinadas a quienes han tejido su vida —su marido, sus hijos, su nieta, su cuidador— para que, tras su muerte, emprendan con ella un viaje íntimo por la memoria.

No es un testamento al uso; es un diálogo diferido, un intento de ganarle tiempo al olvido, de ordenar las cuentas pendientes y de decir lo que aún ardía por dentro. La estructura fragmentaria —retazos crudos, a veces dolorosos, a veces luminosos— compone el retrato de una mujer compleja que quiso conciliar vocación y familia sin renunciar del todo a ninguna, pagando el precio de esa tensión constante.

La obra trasciende lo íntimo y se abre a lo colectivo mediante el archivo fotográfico de Isabel: sesenta años de historia reciente atraviesan la escena como fogonazos —los estertores del franquismo, los atentados de ETA, la caída de Pinochet, la Guerra de los Balcanes, el 15M— y convierten la memoria personal en memoria política.

En este cierre de la Trilogía del camino —junto a Mi cuerpo será camino (2022) y No me falte el aire (2023)—, Alquibla Teatro articula una poética de la liminalidad: pasado y presente se superponen, lo real se funde con lo ficcional, y la escena se transforma en una suerte de rito de tránsito.

Hay humor, hay dolor, hay ternura, pero sobre todo hay una pregunta insistente sobre qué significa perdurar. La obra no ofrece respuestas concluyentes; propone, más bien, una gran fiesta final donde aprender a despedirse también es una forma de cuidado. Y en esa celebración, vibrante y frágil, resuena la certeza de que la vida —incluso al borde del adiós— todavía guarda algo por revelar.

Esta obra será la última representación de la compañía Alqubla Teatro, que tras 42 años haciendo representaciones por toda España, regresan a su tierra para poner punto y final grandioso en la Historia de la veterana compañía murciana.

Sábado 28. 20.00 horas. Teatro Romea Murcia. 12 euros.

La representación teatral de ‘Norma’, de Antonio Ruz. / L.O.

Norma, un alegato escénico

Norma es una pieza escénica que cuestiona críticamente el concepto de normalidad a través del cuerpo como territorio de identidad y conflicto. En un contexto dominado por la imagen, la apariencia y la lógica del mercado, la obra señala cómo los sistemas sociales imponen modelos que generan comparación, estigma y exclusión. Frente a ello, plantea una pregunta esencial: ¿qué significa ser ‘normal’ en un mundo de individuos únicos e irrepetibles?

Con cinco intérpretes en escena, la propuesta combina coreografía, voz, paisaje sonoro híbrido y una estética entre lo onírico y lo distópico para crear un ritual visual de resistencia. Norma se erige así como un alegato a favor de la diferencia y la individualidad: una celebración de lo extraño, lo excéntrico y lo que desborda cualquier molde impuesto.

Viernes 27. 20.00 horas.Teatro Circo, Murcia. Desde 12 euros.

Empaque’, de Chicharrón Circo Flamenco, se interpretará dentro la Cumbre Flamenca en el ciclo A pie de calle / L.O.

Empaque: Circo y flamenco

Empaque, de Chicharrón Circo Flamenco, llega a la Cumbre Flamenca Murcia en el ciclo A Pie de Calle como una propuesta híbrida donde el circo y el flamenco se entrelazan con naturalidad, humor y riesgo. A través de malabares, cante, ritmo y palabra, el espectáculo construye una poética escénica que juega con la identidad y formula, sin solemnidad pero con profundidad, una pregunta central: ¿quién soy? No busca respuestas cerradas, sino activar la imaginación del público para que complete el sentido de la pieza.

Con elegancia y un sutil tono irónico convierte la mezcla de disciplinas en un lenguaje propio, donde la bata de cola convive con los guantes de boxeo y la destreza física dialoga con la emoción flamenca. Una celebración del mestizaje artístico que transforma la plaza en un espacio de reflexión y disfrute compartido.

Viernes 27. 19.00 horas. Plaza de la Torrecilla, Murcia. Gratuito.

Una imagen durante la representación de ‘Hay que deshacer la casa’. / L.O.

Hay que deshacer la casa Recuerdos, risas y nostalgias familiares

Hay que deshacer la casa es una obra que explora, con ternura y humor, el reencuentro de Ana y Laura tras la muerte de su madre. Al reunirse para repartir recuerdos y nostalgias en la casa familiar, las hermanas se enfrentan a los fantasmas de la memoria, las heridas por cerrar y los afectos que persisten. La pieza transita entre la emoción y la risa, haciendo del duelo y la nostalgia un ejercicio humano y cercano, donde lo cotidiano se convierte en un espejo para reflexionar sobre nuestra propia historia y los pequeños momentos que nos conmueven cuando nadie nos ve.

Noticias relacionadas

Viernes 27. 21.00 horas. Auditorio Margarita Lozano, Lorca. Desde 8 euros.