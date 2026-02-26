Regresan Las Noches del Malecón: Romeo Santos, Suede, Nicky Jam y Rufus Wainwright entre los grandes nombres de la VIII edición

Desde que en 2019 Las Noches del Malecón se asomara por primera vez al verano murciano con la idea de ofrecer algo distinto, el ciclo ha ido creciendo en tamaño y en calidad. Los números de 2025 lo avalan: 39 conciertos y cerca de 130.000 asistentes. Con ese impulso, la VIII edición llega con un cartel de mayor envergadura que los anteriores, desplegado entre abril y noviembre en varios escenarios de la ciudad —Espacio Norte, Mamba Garden, Sala Mamba, Sala REM y el Auditorio Víctor Villegas— y con algunas incorporaciones todavía por desvelar en las próximas semanas.

El mundo viene a Murcia

Que Romeo Santos y Prince Royce compartan escenario en Espacio Norte el jueves 23 de julio ya sería razón suficiente para marcar el calendario. Los dos grandes del género, referentes indiscutibles de la bachata contemporánea, protagonizarán uno de los conciertos del año en la ciudad. Pero el apartado internacional de esta edición no se agota ahí. Nicky Jam, icono del reggaetón de toda una generación, actuará el viernes 10 de julio en el mismo espacio.

Rufus Wainwright, esa voz inclasificable que lleva décadas construyendo un universo propio, pasará por Mamba Garden el martes 7 de julio. Los británicos Suede, que siguen siendo uno de los grupos más vigentes del britpop, presentarán su aclamado Antidepressants el domingo 12 de julio, también en Mamba Garden. Y el sueco-argentino José González, uno de los intérpretes en directo más hipnóticos de la música actual, cerrará el ciclo con su nuevo trabajo Against The Dying Of The Light el viernes 30 de octubre en Sala Mamba.

El cartel se completa con Él Mató a un Policía Motorizado (martes 28 de julio, Mamba Garden), Wolfmother (miércoles 22 de julio, Sala Mamba), Teenage Fanclub (miércoles 7 de octubre, Sala Mamba) y The Pains of Being Pure At Heart (viernes 3 de julio, Sala REM).

Lo nuestro también tiene mucho que decir

El apartado nacional no le va a la zaga. Dani Fernández, uno de los artistas más convocantes del momento, traerá su La Insurrección Tour el sábado 6 de junio a Espacio Norte. Loquillo repasará sus himnos de siempre con la gira Corazones Legendarios el viernes 19 de junio, en el mismo escenario. Los Delinqüentes celebrarán el 25 aniversario de El sentimiento garrapatero que nos traen las flores el viernes 12 de junio en Espacio Norte, con un concierto que será también homenaje a Er Migue. M-Clan llega con sus 30 años de trayectoria el sábado 27 de junio a Mamba Garden.

Valeria Castro, una de las voces más singulares que ha dado la música española en los últimos años, actuará el domingo 31 de mayo en Mamba Garden. El Kanka vuelve a encontrarse con su público el viernes 10 de julio, también en Mamba Garden. Siempre Así, con más de tres décadas y 1.500 conciertos encima, abrirá el mes de mayo el viernes 8 en Mamba Garden. Rufus T. Firefly propone algo diferente el viernes 5 de junio: un concierto a través de auriculares que convierte la experiencia en algo muy particular. Y el arranque del ciclo llegará los días 18 y 19 de abril con 091 en Sala REM.

Punk, rock y mucho Iberia Festival

El Iberia Festival se integra un año más dentro de Las Noches del Malecón con dos noches de rock y punk en Mamba Garden. El viernes 29 de mayo tocan El Drogas, The Lizards y Pedriñanes 77. El sábado 30, Evaristo, Kante Pinréliko y The Nadies.

Uno de los gestos más bonitos del ciclo es el que lleva la música al centro de la ciudad sin cobrar entrada. Cinco conciertos en la Plaza Cristo de la Salud, junto a la Catedral de Murcia, con bandas emergentes: Caries (sábado 23 de mayo), Querido Diablo (sábado 30 de mayo), Los Deltonos (sábado 6 de junio), Morgan & The Deep Tones (sábado 13 de junio) y Palomo Palomo (sábado 20 de junio).

Para reír, para los peques y para brindar

Berto Romero llevará su espectáculo Lo nunca visto al Auditorio Víctor Villegas durante tres noches: viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La programación familiar incluye Retórico e Hipotenuso (sábado 23 de mayo, Mamba Garden), un espectáculo musical y divulgativo para todas las edades; Comedy Quest (sábado 13 de junio, Mamba Garden), una aventura interactiva en la que el público es el protagonista; y el musical Tributo Las Guerreras K-Pop (domingo 28 de junio, Mamba Garden). La DOP Vinos de Jumilla sumará sus noches de cata maridadas con música en directo.

Noticias relacionadas

La preventa arranca el martes 3 de marzo a las 12:00 horas. La venta general, el jueves 5 de marzo a la misma hora. Todas las entradas en www.lasnochesdelmalecon.com.