‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: del Año Nuevo Chino al mayor festival de hamburguesas de Europa

La Región se prepara para un fin de semana sin excusas para quedarse en casa. Tradición y vanguardia se dan la mano en cinco propuestas que invitan a viajar de China a Moratalla, del medievo a la cultura pop japonesa y de las migas de Bullas a las hamburguesas gourmet convertidas en espectáculo.

Una semana más, la creadora de contenido Anabel Hernández (@Miraqueplan) reúne en su selección una agenda diversa y vibrante para todos los gustos, con planes que combinan cultura, gastronomía y ocio al aire libre.

Murcia celebra el Año del Caballo de Fuego

Murcia celebra este fin de semana por primera vez el Año Nuevo Chino con un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y profesionales que se desarrollará en el conjunto de los Molinos del Río. La iniciativa nace con el objetivo de estrechar lazos entre la comunidad china y la sociedad murciana, reforzando el diálogo intercultural y la convivencia.

La programación se estructura en torno a tres grandes ejes: arte y cultura, gastronomía y relaciones comerciales. Durante dos jornadas se ofrecerán actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía, salvo la cena especial del viernes, que será el único evento de pago.

El viernes arrancará con la mesa redonda ‘Empresarios chinos en Murcia’ (18:15 horas) centrada en el papel de la comunidad empresarial china en el desarrollo económico regional. La jornada continuará con una visita guiada a la exposición ‘From Inside China’, dirigida por Pilar Morales, y la ponencia ‘Gazpacho agridulce: Año Nuevo, nuevas identidades’ (19:30 horas), que analizará los vínculos culturales y sociales entre ambas comunidades. El día concluirá con una cena especial de Año Nuevo Chino (21:00 horas) en la terraza de los Molinos del Río.

El sábado la atención se dirigirá al intercambio comercial y cultural con propuestas como la ponencia ‘Comercio entre Murcia y China’ (11 horas) y la conferencia ‘El país de los cítricos’ (11:30 horas), que abordará los lazos entre ambos territorios desde la tradición agrícola.

La gastronomía tendrá un papel destacado con un showcooking de dumplings a cargo de Jie Lin (12 horas), del restaurante Madre Tigre y ganador de CreaMurcia 2024 en la categoría de gastronomía. El programa incluirá además mesas redondas (17:30 horas) como ‘Identidad china de segunda generación’ y ‘La inspiración China’, centradas en la experiencia cultural y la influencia artística, así como nuevas visitas guiadas a la exposición.

La celebración incorporará también propuestas festivas en la terraza de los Molinos del Río, con un baile tradicional chino y una sesión musical del DJ M. Lacroix (18:30 horas), concebidas como espacio de encuentro abierto a todos los públicos.

El Año Nuevo Chino, conocido también como Fiesta de la Primavera, marca el inicio de un nuevo ciclo y este año está dedicado al Caballo de Fuego, símbolo de energía, esfuerzo y superación.

Vista del casco antiguo de Moratalla / CARM

Caminado por la Moratalla medieval

Moratalla propone una nueva forma de descubrir su patrimonio con la iniciativa ‘Moratalla Experience: Medieval y Natural’, una ruta guiada que combina historia, paisaje y tradición en un recorrido a pie por algunos de los enclaves más representativos del municipio.

La experiencia ofrece una inmersión en la esencia natural y cultural de la localidad a través de un itinerario de tres kilómetros y dificultad baja, con un desnivel positivo de 180 metros. Durante aproximadamente dos horas, los participantes recorrerán el centro histórico, ascenderán al cerro de San Jorge y alcanzarán el mirador del Patio de los Yébenes, desde donde podrán disfrutar de vistas panorámicas del entorno montañoso. El trayecto incluye también la visita exterior a los principales monumentos de Moratalla, permitiendo contextualizar su legado medieval en pleno contacto con el paisaje.

La actividad partirá a las 10.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. El precio es de 5 euros, mientras que los menores de seis años podrán participar de forma gratuita. Las plazas son limitadas.

Las personas interesadas pueden obtener más información o formalizar su inscripción a través del correo electrónico turismo@ayuntamientomoratalla.net o en el teléfono 968 730 208.

Migas con tropezones, uno de los platos estrella de la gastronomía murciana / car

Las migas, protagonistas de El Zacatín

El mercadillo El Zacatín de Bullas celebra este domingo, 1 de marzo, una nueva edición con sabor tradicional. De 9.00 a 14.00 horas, las plazas Vieja y del Castillo, junto a las calles aledañas, volverán a convertirse en el epicentro de la actividad artesanal, comercial y gastronómica del municipio.

En esta ocasión, la cita estará dedicada a las Jornadas Gastronómicas y tendrá como gran protagonista a uno de los platos más emblemáticos de la cocina local: las migas con tropezones. Los asistentes podrán disfrutar de su elaboración y degustación en un ambiente que combina compras, ocio y tradición.

Desde su creación en 1994, El Zacatín no ha dejado de crecer, consolidándose como uno de los mercados artesanales de referencia en la comarca y como punto de encuentro habitual para vecinos y visitantes.

Una de las propuestas a las que se le podrá hincar el diente en The Champions Burger / L.O.

El 'gran juego' de las burgers en Murcia

Murcia ha sido la ciudad elegida para inaugurar la gira nacional 2026 de The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa. Hasta el 8 de marzo, el Jardín Chino se convierte en un gran recinto gastronómico al aire libre con una puesta en escena inspirada en la liga profesional de fútbol americano, bajo el concepto 'The Big Game'.

Durante once días, 16 de los restaurantes más destacados del país compiten desde sus food trucks por alzarse con el título a la 'Mejor hamburguesa de España' en esta primera fase del campeonato. El público asistente es el encargado de probar, valorar y votar las propuestas, convirtiéndose en jurado directo de la competición.

La carne es la gran protagonista de esta edición. Entre las elaboraciones que pueden degustarse en Murcia destacan combinaciones con secreto ibérico cocinado durante 48 horas, costilla ibérica a baja temperatura y panes artesanales que van desde brioche tipo pretzel hasta opciones trufadas o bañadas en salsa cheddar y rebozadas. A ello se suman ingredientes llamativos como mermeladas ibéricas, mini torreznos laqueados, crujientes de maíz tostado, salsas de yema trufada o incluso croquetas de macarrones con queso integradas en la propia burger. Cada receta ha sido diseñada específicamente para el campeonato.

Entre los participantes figuran también propuestas locales como Gula, Tokio y Circo, que juegan en casa en esta parada inaugural. Todos ellos buscan sumar puntos en una clasificación que recorrerá distintas ciudades del país.

El festival permanecerá abierto hasta el 8 de marzo. El horario es de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas.

Los concursos de disfraces vuelven a ser uno de los principales atractivos del Winter Freak de Ifepa / ISRAEL SANCHEZ

Los ‘otakus’ invaden Ifepa

El Salón Winter Freak regresa este fin de semana a Ifepa, en Torre Pacheco, con una nueva edición que refuerza su posición como el gran evento de cultura pop, manga y anime de la Región. Organizado junto a Universo Freak, el salón superó los 14.000 visitantes en su última convocatoria y vuelve con una programación que supera las 200 actividades.

El cosplay vuelve a ser uno de los ejes centrales del evento. El tradicional concurso por parejas no solo reunirá a decenas de participantes caracterizados como personajes de anime, videojuegos o cine, sino que además es clasificatorio oficial para representar a España en el prestigioso campeonato internacional GICOF, que se celebra en Corea del Sur.

El programa incluirá también exhibiciones, concursos temáticos, trivials y karaoke abiertos al público, así como una amplia zona de videojuegos con espacios de juego libre y torneos en distintas plataformas. A ello se suman más de 1.000 metros cuadrados dedicados a juegos de mesa y rol, con partidas abiertas, demostraciones e iniciaciones organizadas junto a asociaciones especializadas.

Entre los invitados destacan reconocidas voces del doblaje español, como Javier Balas, voz de Naruto, y Eduardo Bosch, conocido por doblar a Jon Nieve en Juego de Tronos, además de otras actrices de voz vinculadas a producciones de éxito. El evento contará igualmente con presencia de creadores de contenido digital.

La cultura asiática y el fenómeno K-Pop tendrán su propio espacio con exhibiciones y actividades relacionadas con el baile y la música, mientras que los visitantes podrán recorrer zonas expositivas temáticas dedicadas a universos como Harry Potter y a la tradición japonesa.

Noticias relacionadas

El salón se completará con talleres formativos, una extensa área comercial especializada en manga, anime y merchandising, y el Artist Alley, donde ilustradores y artesanos ofrecerán creaciones originales.