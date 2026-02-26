La comedia policiaca 75 puñaladas llega al Auditorio Municipal de Calasparra

El Auditorio Municipal de Calasparra acogerá el próximo viernes 13 de marzo de 2026 a las 20:00 horas la representación de 75 puñaladas (El caso de un sospechoso suicidio), una comedia de misterio dirigida por Pedro Segura e interpretada por Pedro Segura y Manuel R. Llamas.

Género policiaco

La obra parte de una de las premisas más reconocibles del género policiaco: el “misterio del cuarto cerrado”, con un cadáver, varios sospechosos y ninguna pista aparente sobre cómo se ha cometido el crimen. A partir de ahí, 75 puñaladas construye una disparatada investigación en torno a la muerte de Mr. Stagertton, que el extravagante detective de Scotland Yard John Kenneth Winslow III intentará resolver con métodos tan particulares como poco ortodoxos, ayudado por un mayordomo imprescindible. El resultado es una comedia que mezcla referencias a clásicos como Asesinato en el Orient Express o Diez negritos con el humor físico, el absurdo y guiños a autores como Ionesco.

La propuesta corre a cargo de Bonjour Mon Amour, productora nacida en 2015. En 2025 la compañía celebra su décimo aniversario, y lo hace recuperando la obra que marcó sus inicios y su consolidación, 75 puñaladas, un espectáculo que ha cosechado un amplio éxito de público y crítica, con largas temporadas en teatros como el Teatro Alfil de Madrid y giras por numerosos escenarios del país.

Entradas

El concejal de cultura, Pablo Casinello, presentando la obra / La Opinión

Las entradas para 75 puñaladas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse de manera anticipada en el Punto de Información General del Ayuntamiento de Calasparra y online a través del portal “compralaentrada”. También estarán disponibles en la taquilla del Auditorio Municipal el mismo día del espectáculo.

Venta online: https://www.compralaentrada.com/event/75-punaladas-calasparra-2026