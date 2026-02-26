Carminho lleva el fado del siglo XXI a La Mar de Músicas de Cartagena

La voz más renovadora del fado contemporáneo recalará este verano en Cartagena. Carminho, referente de una nueva generación de la música portuguesa, ha sido confirmada en la programación del festival La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena. La artista subirá al escenario del Auditorio Paco Martín del Parque Torres el martes 21 de julio para presentar su último trabajo, Eu vou morrer de amor ou resistir, un disco que sigue transitando por las fronteras del fado sin renunciar a explorar territorios desconocidos.

Una voz nacida para romper moldes

Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade —Carminho para el mundo— nació en Lisboa en 1984 y se convirtió, casi desde el principio, en una anomalía dentro del género: a los 21 años rechazó los caminos más cómodos, publicó su primer disco y se lanzó a recorrer el mundo. Esa inquietud sigue siendo hoy su motor. La misma que la llevó a aparecer en Pobres criaturas, cantando y tocando la guitarra portuguesa en una de las escenas de la película mientras Emma Stone, como Bella Baxter, la escucha desde la calle, o a experimentar con instrumentos poco habituales para renovar el sonido del fado desde dentro.

De Pablo Alborán a Rosalía

Su proyección internacional no ha dejado de crecer. Fue la primera artista portuguesa en alcanzar el número uno de las listas españolas, gracias a su colaboración con Pablo Alborán. En 2025 dio un paso más: fue ella quien se acercó a Rosalía con la canción Memória, originalmente suya, y la catalana decidió incluirla en su álbum LUX como una colaboración conjunta en la que ambas cantan en portugués —un guiño al vínculo de Rosalía con el fado, género del que era devota versionando canciones de Carminho antes de saltar a la fama internacional—.

Entre la saudade y los grandes del mundo

La lista de colaboraciones de Carminho habla por sí sola. Ha compartido proyectos y giras con Caetano Veloso, y ha unido su voz a la de Milton Nascimento, Chico Buarque, Marisa Monte y Carlinhos Brown. En 2024 sumó otro nombre legendario: grabó con el productor Steve Albini —responsable de discos icónicos de Nirvana, Pixies o PJ Harvey— el EP Carminho at Electrical Audio, registrado en sus estudios de Chicago y publicado en octubre de 2024, meses después de la muerte de Albini en mayo de ese mismo año.

A sus 41 años, Carminho es ya mucho más que una intérprete de fado. Es la voz de un Portugal que se aferra a la saudade y, al mismo tiempo, mira hacia adelante.

Entradas y programación de La Mar de Músicas 2026

Las entradas para su concierto saldrán a la venta a finales de marzo, cuando el festival presente su programación completa y ponga a disposición del público abonos y entradas individuales. La Mar de Músicas celebra en 2026 su edición Especial Ecuador —la número 31— y ya ha confirmado también la presencia de Lila Downs, Silvana Estrada y Rodrigo Cuevas.