Pilar Morales invita a mirar China “desde dentro” en Los Molinos del Río

La fotógrafa murciana Pilar Morales inaugura este miércoles su exposición From Inside China. Un viaje por sus códigos: el equilibrio invisible en el Museo Hidráulico Los Molinos del Río, una propuesta que trasciende lo estrictamente fotográfico para convertirse en una invitación a comprender los símbolos culturales que, según la autora, "siguen articulando la China contemporánea". La muestra plantea un periplo a través de “códigos visuales”, símbolos ancestrales que han sobrevivido a la transformación más acelerada de la historia moderna y que operan como un “ADN cultural activo”.

Más que una exposición al uso, Morales propone “un viaje sensorial e intelectual” por paisajes, costumbres y realidades del país asiático, pero, sobre todo, “un encuentro con la sociedad que da vida a estos códigos, con sus gentes”.

De la fascinación al viaje

El origen del proyecto no es coyuntural. “Siempre me he sentido muy atraída por la cultura asiática y en concreto la china, porque es una de las civilizaciones más antiguas y de la que maman muchos de los países que están alrededor”, afirma Morales. A esa fascinación se sumó una pregunta que actuó como detonante: “¿Qué sabemos sobre China? Casi todas las noticias que se ven son negativas. Cuando preguntas a la gente, la mayoría no sabe nada de la cultura china”.

Una fotografía de la exposición 'From Inside China' / Pilar Morales

Ese amor por la cultura asiática, en concreto la de China, la llevo a estudiar chino en la Escuela Oficial de Idiomas hace casi una década, lo que le permitió profundizar en textos y fuentes culturales. Paralelamente, siguió de cerca la actividad del Centro Cultural de China en Madrid y entró en contacto con la diáspora china en España, entre ellos Xirou Xiao, Liu Lian o Chen Paloma. “Empecé a oír esa voz de la diáspora que hablaba de identidad con muchos artistas de origen chino, de lo que significa estar entre dos mundos”, señala. Después de haber estado varios años, tanto en España, como en París donde visitaba sus barrios asiáticos, o los de Londres, así que, decidió sumergirse de lleno en sus raíces.

La exposición reunirá 140 fotografías de su viaje por el país asiático

El viaje a China, para adentrarse en profundidad en su cultura, se retrasó por la pandemia, un periodo en el que, según recuerda, “incrementó mucho el racismo hacia China por el origen del coronavirus”. Cuando el país reabrió sus fronteras, decidió marcharse hacia allí. Tras un primer viaje de un mes, regresó para una estancia de casi cinco meses. “No es un viaje turístico, ni es fotografía documental sin más. Es otra cosa”, resume.

Los “códigos visuales” como ADN cultural

La muestra forma parte de un proyecto mayor y se articula en torno a lo que la autora denomina “códigos visuales”: símbolos identitarios que atraviesan siglos de historia y siguen presentes en la vida cotidiana. “No tiene sentido hacer una exposición sobre China cuando no conoces su cultura y sus costumbres. Si ves la foto dirás: qué bonita, pero no vas a saber interpretar lo que estás viendo”, explica Morales. Por eso cada bloque incluye textos explicativos que contextualizan las imágenes.

China tiene 56 grupos étnicos. No podemos decir ‘los chinos son así’, es superdiversa

Uno de los ejemplos más evidentes es el color rojo. “Muchas veces la gente asocia el color rojo con el país porque son comunistas y no. El rojo se ha utilizado durante miles de años”, aclara. En templos, viviendas o durante el Año Nuevo, el rojo “espanta y aleja al mal”, simboliza “prosperidad y fortuna” y, en la ópera tradicional Yue o Sichuan, las máscaras rojas puede representar nobleza y heroísmo. “Son muchísimas connotaciones que no tienen por qué coincidir con las nuestras”, añade.

La exposición también incide en la diversidad del país: “China tiene 56 grupos étnicos. No podemos decir ‘los chinos son así’ o ‘China es así’, porque es súper diversa”. Esa complejidad es, precisamente, la que sostiene el subtítulo de la muestra.

El equilibrio invisible

“El equilibrio no es solo entre lo ancestral y lo moderno; es el equilibrio en todo”, matiza. Morales habla de un “caos ordenado” que se percibe tanto en el contraste entre paisajes rurales y mеgaciudades como en gestos cotidianos: personas mayores practicando tai chi en un parque, la convivencia entre rascacielos y símbolos tradicionales o la presencia de principios como el yin y el yang y el feng shui en la arquitectura y en la vida diaria.

Frente a la imagen occidental centrada en el auge tecnológico, la fotógrafa sostiene que tradición y modernidad “conviven”. Algunos signos, como el carácter fu que se coloca en las puertas para atraer la buena fortuna, aparecen tanto en zonas rurales como en edificios urbanos. Otros códigos son más sutiles: “Tienes que darte cuenta de que están ahí, y para eso hay que conocer la cultura y a las personas”.

'From Inside China' / Pilar Morales

En cuanto al acceso, desmiente la idea de hermetismo: “Nunca he tenido ningún problema, todo lo contrario, la gente que no te conoce de nada es hiperamable, hipergenerosa, tienen mucho humor”. Para ella, la clave está en la actitud: “Intentar no mirar todo desde nuestro punto de vista, sino hacer el esfuerzo de entender que existen otras maneras”.

Una experiencia expandida

La exposición reúne cerca de 140 fotografías —“unas 138”, precisa— y se completa con visitas guiadas a lo largo de los dos meses de exposición, talleres y charlas impartidas por la propia autora. A finales de marzo, la Sala Caballerizas acogerá un apéndice con objetos culturales expuestos en vitrinas y vídeos breves sin editar: “Para que se pueda viajar a China y ver que realmente es así, que no está manipulado ni se plantea como un pasaje cinematográfico”.

Más allá del impacto visual, Morales tiene claro qué le gustaría que ocurriera dentro del visitante: “Que no rechace lo que no entiende o lo que le parece extraño, sino que intente mirar al otro con respeto y apertura de mente”. En el fondo, concluye, “es una cuestión humana de convivencia. Podría aplicarse a cualquier cultura”.