Gente de Zona actuará en Murcia este verano dentro de su Tour España 2026
La gira, con once paradas confirmadas hasta el 15 de agosto, combinará conciertos propios y presencia en festivales
EFE
La gira de Gente de Zona pasará por Murcia con una cita ya marcada en el calendario: el 3 de julio en la Plaza de Toros de Murcia. Será una de las paradas del Tour España 2026, la primera gira por el país del popular dúo cubano.
El tour arrancará el 25 de junio en Madrid, con un concierto en el Movistar Arena, y por ahora tiene previstas actuaciones en once ciudades hasta el 15 de agosto, aunque la agencia de comunicación del grupo ha avanzado en un comunicado que se anunciarán nuevas fechas próximamente. La gira combinará conciertos propios con presencia en festivales y, de momento, el último show confirmado será en el Doñana Music Experience de Matalascañas (Huelva).
El dúo de éxitos como ‘Bailando’ y ‘La Gozadera’ inicia en Madrid su primera gira española y anunciará nuevas fechas
Entre medias, Alexander Delgado y Randy Malcom, autores de éxitos como ‘Bailando’, ‘La Gozadera’ o ‘Traidora’, llevarán su “sabor cubano” a escenarios de Granada, Úbeda, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera, Marbella y la propia Murcia, donde actuarán el 3 de julio.
Gente de Zona cuenta con seis premios Latin Grammy y doce Latin Billboard Awards, entre otros reconocimientos, y ha colaborado con artistas como Marc Anthony, Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera o Deorro.
