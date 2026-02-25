David Uclés visita la Región de Murcia para presentar 'La ciudad de las luces muertas', Premio Nadal 2026

Posiblemente, David Uclés, sea el escritor del momento y no es una estrategia de marketing, es una concatenación de hechos. La península de las casas vacías lleva dos años en las listas de los más vendidos, ha superado los 300.000 ejemplares, se traduce a más de quince idiomas, será adaptada al cine y ha recibido los elogios de Ian Gibson, Leonardo Padura o Irene Vallejo.

Una veintena de premios —Cálamo, Dulce Chacón, Andalucía de la Crítica, San Clemente— y la mejor novela española de 2024 según el jurado de Babelia. Candidata al Premio de Literatura de la Unión Europea y finalista de la Bienal Vargas Llosa. David Uclés (Úbeda, 1990) es escritor, músico, dibujante y traductor que ha pasado por Alemania, Francia, Suiza e Inglaterra antes de recalar en Madrid.

Y ahora llega a la Región con una novela nueva: La ciudad de las luces muertas, Premio Nadal 2026. Una historia que arranca en la Barcelona de posguerra cuando una joven provoca accidentalmente un fenómeno que sume a la ciudad en una oscuridad total, y en ese escenario sin luz —donde todas las épocas de la ciudad convergen— regresan a la vida Carmen Laforet, Picasso, Bolaño, García Márquez, Gaudí. Una carta de amor a Barcelona que le ha valido el premio más veterano de la narrativa española en su 82ª edición.

Veinte años de Escritores en su tinta en Molina de Segura

La primera parada es Molina de Segura. Este jueves 26, a las 20.00 horas, en la Biblioteca Salvador García Aguilar acoge su visita dentro del ciclo Escritores en su tinta, que este año cumple veinte ediciones. Dos décadas en las que han pasado por Molina nombres como Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina, Eduardo Mendoza o Almudena Grandes. La cita la presenta la escritora y comunicadora Lola Gracia, coordinadora del ciclo. Entrada libre.

Firma de ejemplares en El Faro de Lola, Murcia

Antes de cruzar el Puerto de la Cadena rumbo a Cartagena, Uclés firma en la librería El Faro de Lola, en la calle San Antonio 21 del barrio de Santa Eulalia, en la capital murciana. Una de esas ocasiones en las que el libro y el autor se encuentran en el mismo sitio y a la misma hora, en concreto el viernes de la 13.00 a las 14.00 horas. Entrada libre, pero conviene llegar con tiempo y firmará un máximo de dos libros por persona.

La Pluma de Plata y la UPCT reciben a Uclés en Cartagena

La jornada cierra en la sede CIM de la Universidad Politécnica de Cartagena también el viernes, en la calle Real, con una tarde que tiene dos capas. A las 17.30 horas, la escritora Ana Ballabriga —directora del taller de escritura de la universidad— abre una charla pública titulada Pasado en disputa: novelas, memoria y poder, abierta a cualquiera que quiera acercarse.

A las 19.00 horas, presentación de La ciudad de las luces muertas en la sala Isaac Peral, en conversación con la profesora Flori Celdrán. Y junto a la presentación, un reconocimiento que tiene su propio peso: la Pluma de Plata de La Montaña Mágica, el premio con el que los lectores de la librería eligen a su escritor favorito. Este año el galardón coincide con el décimo aniversario del establecimiento librero, y lo entregan quienes más saben de esto: los que leen. El Ayuntamiento de Cartagena y la UPTC colabora en el acto.