Caravaca acoge el estreno nacional de la obra sinfónico-coral ‘Luz y redención: La Pasión según San Juan’

La iglesia parroquial de El Salvador de Caravaca de la Cruz será el escenario el próximo sábado, 28 de febrero, a las 20:30 horas, del estreno nacional de ‘Luz y redención: La Pasión según San Juan’, obra del compositor Juan Miguel Murani; un concierto sinfónico-coral organizado por la Asociación Cultural San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca de la Cruz (Místicos) con la colaboración la Fundación Cajamurcia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia estará acompañada por las sopranos Alexandra Zamfira y Èlia Farreras-Cabero, los tenores Alfonso Pérez y José Manuel Delicado

El concierto extraordinario se ha presentado en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia, en un acto en el que han intervenido el presidente de dicha asociación, fray Pascual Gil; el compositor de la obra, Juan Miguel Murani, y el alcalde de Caravaca, José Francisco García.

Juan Miguel Murani ha señalado que en su composición ha buscado “reflejar la vivacidad y el ritmo del ‘Evangelio según san Juan’, con un dramatismo que va creciendo a lo largo de la obra, pero con un final consolador”, en este sentido ha destacado que “ha tratado de darle una pátina diferente respecto a las ‘Pasiones’ que se han compuesto hasta ahora”, Murani ha subrayado que la composición tiene “un lenguaje más actual, pero con música muy elaborada y en ocasiones contrapuntística, al estilo de la antigua escuela y con cierta manera barroca de orquestar”.

Participan el Coro Vox Musicalis y el Coro Diatessaron

Por su parte, Pascual Gil ocd ha destacado que el hecho de que una obra sinfónico-coral de esta calidad se estrene en la Región “es algo excepcional” que no sucede todos los días y ha coincidido con el compositor al afirmar que “esta es una obra para reflexionar sobre la llegada del Mesías y la figura de Jesús a través de la profundidad del evangelio de San Juan, cuya palabra clave es el amor”.

450 aniversario de la Fundación de Santa Teresa

Presentación del concierto / Enrique Soler

Por su parte, José Francisco García ha subrayado que “este estreno nacional se celebra en un momento en el que confluyen en nuestro municipio varias efemérides especiales”, poniendo el foco en “el tercer centenario de la canonización de san Juan de la Cruz, el Año Jubilar en honor a su figura y el 450 aniversario de la fundación del convento de San José de Caravaca, a lo que se suma que estamos en tiempo de Cuaresma”, poniendo de manifiesto que supone “una fecha ideal para que todos los caravaqueños y murcianos asistan al concierto”.

Compromiso con el desarrollo cultural y espiritual

Concierto OSRM Místicos 2026 / La Opinión

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), bajo la dirección del maestro Tomeu Quetgles Roca, interpretará la nueva obra junto a las sopranos Alexandra Zamfira y Èlia Farreras-Cabero y los tenores Alfonso Pérez y José Manuel Delicado, además de la participación del Coro Vox Musicalis y el Coro Diatessaron.

La recaudación íntegra se destinará a actividades de interés general orientadas a la protección, promoción y fomento de la cultura

Por tercer año consecutivo, la OSRM colabora con la Asociación Místicos con este concierto, cuya recaudación íntegra se destinará a actividades de interés general orientadas a la protección, promoción y fomento de la cultura, en coherencia con los fines fundacionales de dicha asociación y su compromiso con el desarrollo cultural y espiritual del territorio.

Esta iniciativa se enmarca en las actividades que en 2026 se realizan en Caravaca con motivo del Año Jubilar Sanjuanista, que se celebra por el tercer centenario de la canonización de san Juan de la Cruz y el centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia.

Las entradas, con un precio de 10 euros, pueden adquirirse de forma presencial en la Casa Museo de San Juan de la Cruz, en la Hospedería del Convento Nuestra Señora del Carmen y en Nueva Joyería Caravaca, así como online a través de compralaentrada.com.