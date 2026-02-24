El Museo Arqueológico de Murcia expone en sus salas el talento de los estudiantes

El Museo Arqueológico de Murcia inauguró el pasado viernes la exposición colectiva ‘Museo Arteológico II: Naturaleza dominada’, un proyecto desarrollado por el alumnado de Bachillerato de Artes Plásticas del IES Floridablanca en colaboración con el Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La muestra, que da continuidad a la primera edición celebrada en 2025, es el resultado de un trabajo interdisciplinar en el que también participan enseñanzas artísticas y científicas de distintos grupos de ESO. El proyecto propone una reflexión visual y plástica sobre la relación del ser humano con su entorno natural a lo largo del tiempo.

Durante la inauguración, el director general de Patrimonio Cultural subrayó que "los museos de la Comunidad no son solo espacios para conservar el pasado, sino lugares donde el presente dialoga con la historia. Abrir las salas del Museo Arqueológico al talento joven es una forma de demostrar que el patrimonio está vivo y que inspira nuevas miradas y nuevas preguntas. Este tipo de iniciativas refuerzan la colaboración entre centros educativos y la red de museos regional, fomentan el pensamiento crítico y consolidan el papel del museo como espacio de aprendizaje, creación y participación”.

Los estudiantes reinterpretan el vínculo ancestral entre humanidad, arte y naturaleza a través de distintos procedimientos, técnicas y niveles de iconicidad. Las culturas antiguas representadas en las salas del Museo Arqueológico y la arquitectura y el entorno del Museo de Santa Clara han servido como punto de partida para la creación de las obras. La tierra, el agua, los animales y las plantas -símbolos de vida, poder o fertilidad en las culturas antiguas- aparecen en la exposición transformados, explotados o incluso digitalizados, reflejando cómo la naturaleza ha sido reinterpretada a lo largo de la historia. La muestra plantea una pregunta que traspasa todo el proyecto: ¿cuándo dejó el ser humano de sentirse parte de la naturaleza para intentar dominarla?

Noticias relacionadas

La muestra puede visitarse en la sala de exposiciones temporales de la primera planta del Museo Arqueológico de Murcia hasta el 22 de marzo.