La moda murciana debate su futuro en el Auditorio Víctor Villegas con referentes nacionales como Oteyza e Isabelita Virtual

El Auditorio Regional Víctor Villegas acogerá el próximo viernes 27 de febrero una jornada de moda que va mucho más allá del sector: conferencias, debate y una intervención artística en vivo que mezcla pasarela, producción audiovisual y danza en directo.

Meet Fashion Focus, organizado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, es de acceso libre y gratuito y está dirigido tanto a profesionales y estudiantes del sector como a cualquier persona interesada en la moda como industria cultural.

Luis Sala, el analista de moda más joven de España

El programa arranca con Luis Sala, uno de los analistas de moda más prolíficos del panorama español. Nacido en Mutxamel, Alicante, en 2002, se especializó en arte moderno y diseño en el MoMA de Nueva York y en la Parsons School of Design, y con apenas veinte años publicó Vestir es soñar (Turner, 2022), la primera retrospectiva de la moda española del último siglo.

Le siguió Supermodelos (Plaza y Janés, 2025), las memorias de las grandes modelos españolas de los noventa. En Murcia presentará la conferencia Convertir lo ordinario en extraordinario: intimismo y moda, una aproximación a la moda desde la mirada cultural y narrativa.

Oteyza, la firma española que revolucionó los desfiles

A continuación tomará el relevo Oteyza, la firma española de sastrería masculina fundada en Madrid en 2011 por Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda. Economista él, traductora ella, los dos llegaron a la moda sin formación en diseño pero con una obsesión clara: recuperar los códigos de la sastrería española clásica y llevarlos al siglo XXI.

El resultado es una marca que ha ganado el Premio Nacional de Moda, ha desfilado en la Paris Fashion Week por invitación de la Federación Francesa de Alta Costura, ha vestido al equipo del Pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka 2025 y protagonizó uno de los desfiles más virales de la historia de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Su ponencia, Se acabaron los desfiles… empieza el show, explorará la transformación de los formatos tradicionales hacia experiencias escénicas y conceptuales. La teoría se convertirá en práctica de inmediato: la propia firma protagonizará 'Oteyza show – Línea X Materia', una intervención artística con producción audiovisual y un bailarín en directo.

Isabelita Virtual, de la NASA al Times Square

Tras una pausa, cerrará el bloque de ponencias Isabelita Virtual, el alias profesional de Isabel Martínez, directora creativa que trabaja en la frontera entre arte, tecnología y comunicación. Formada en agencias como SCPF y DDB, y posteriormente en Meta, su trayectoria incluye colaboraciones con Hermès, Apple, Dior, Tiffany y la NASA, premios en Cannes Lions y D&AD, y un Webby Award por mejor contenido en arte y cultura junto al Museo Metropolitano de Nueva York.

En 2019 se convirtió en la primera española en proyectar su obra en el Times Square Midnight Moment. Su charla llevará el título Dios está en los detalles y abordará el detalle como elemento estratégico en la construcción de marca y de relato creativo.

Un coloquio final abierto al público

La jornada culminará con el coloquio La moda en movimiento: valor invisible y nuevos lenguajes, en el que participarán los tres ponentes moderados por Beatriz Salazar, para debatir sobre los nuevos códigos del sector, la hibridación entre disciplinas y el papel de la moda como industria cultural.

"Contaremos con referentes nacionales que proporcionarán claves para que nuestros creadores adquieran herramientas para el desarrollo de su carrera", señaló la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, quien encuadró el encuentro dentro de la plataforma Meet Fashion Región de Murcia, con la que el Gobierno regional apoya el desarrollo profesional de diseñadores y marcas.

Noticias relacionadas

La jornada es gratuita y de acceso libre. La información completa está disponible en la web de la plataforma Meet Fashion Región de Murcia.