Javier Ruiz Guillén, escritor: "El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí"

Se ha inspirado usted en Las Vegas y en el mundo de los casinos para escribir esta ficción. ¿Qué le llama la atención de ese universo?

La mayor parte de la novela está localizada en la ciudad de Nueva York. La parte de Las Vegas, y de la partida de póker, se desarrolla en el casino de un hotel ficticio, rodeado de otros hoteles reales situados en la zona del Strip (Bellagio, Caesar Palace, París…). La inspiración me viene del año 2010, en mi viaje de novios, en el que pude disfrutar de ambas ciudades.

La curiosidad de Las Vegas y todo lo que rodea al mundo del juego me llamó mucho la atención. Allí todo el mundo juega (siempre que seas mayor de edad, independientemente del sexo, creencias, clase social…). La gente va a pasárselo bien, sin importar perder dinero (ahorran para este viaje sin intenciones de llevarse nada de vuelta), de hecho, si consiguen ganar una buena cantidad, la vuelven a apostar en cualquier casino, o la gastan en las boutiques de lujo que hay en cada hotel. Nosotros probamos suerte en la ruleta (ganando unos pocos dólares). Mi consejo, hacerlo por la mañana, sin alcohol en el cuerpo, ya que cuando te sientas en una mesa de juego la bebida suele ser gratuita (interesa que bebas para apostar más).

Otra cosa que me llamó la atención es la ciudad en sí, ubicada en el desierto de Nevada, surgida de la nada. Por el día, te tienes que refugiar en las piscinas de los hoteles, o ir de compras a los outlets, ya que las temperaturas son altas. Por la noche la ciudad cobra vida (es una fuente de estímulos constante, que te incita a consumir).

Portada de la primera novela del autor, editada por Círculo Rojo. / L. O.

Ambienta su libro en el año antes de que estallase la pandemia de coronavirus. ¿Cambiarían muchas cosas si se hubiese hecho después?

Desde luego que lo habría tenido en cuenta. No deja de ser ficción, pero los escenarios son reales, y más o menos intento reflejar los hechos que acaecen en esa actualidad, relacionados con la historia que llevo a cabo.

El mundo se ha acostumbrado a vivir con el coronavirus, tras el caos inicial que supuso su descubrimiento. El haber escrito el libro en 2009, aunque luego lo cambiase casi por completo, llevando la acción a 2019, me hizo no tener en cuenta la pandemia.

A usted, como vecino de Murcia, ¿qué tipo de novela le inspiraría esta ciudad? ¿Esconde muchos más misterios de los que nos podemos imaginar?

Me gusta la novela policiaca. Y no descarto escribir algo de este tipo ambientada en Murcia. A la hora de investigar antes de escribir, o una vez en pleno proceso, describir los lugares y escenarios sería más sencillo. El simple hecho de poder pasear por la zona en cualquier momento me facilitaría el proceso.

Murcia es una ciudad con mucha historia. Y qué voy a decir de Cartagena, o de otras ciudades y pueblos de la Región, como Caravaca de la Cruz, o mi querida Archena. Cualquier rincón merece la pena, y escritores murcianos ya han hablado en sus novelas sobre diferentes localizaciones. Miguel Ángel Hernández en El dolor de los demás, o Rafa Luján en Ana que fue pop, son dos ejemplos de ello.

¿Opina usted, como Einstein, que, a la hora de escribir, "la imaginación es más importante que el conocimiento"?

Supongo que dependerá también sobre qué escribas. Una persona imaginativa y creativa puede tener mayor predisposición a la hora de escribir una novela fantástica. El síndrome de la 'página en blanco' le afectará en menor medida. Pero también es cierto que, el conocimiento ayuda a simplificar el proceso. Es por ello que, quizás, una mezcla de ambos (imaginación y conocimiento), puede marcar las características del 'escritor ideal', si es que existe.

A la hora de escribir me gusta buscar cualquier momento libre y abstraerme de las fuentes de distracción que me rodean Javier Ruiz Guillén — Escritor

¿Cómo es su rutina de trabajo de escritor? ¿Cree más en la inspiración repentina de las musas o en el trabajo constante?

Ojalá las musas siempre estuvieran ahí. Lo suyo es tener a mano papel y boli, por si acaso, aunque hoy día, con el teléfono móvil es fácil dejar cualquier cosa registrada con una simple nota de voz. Pero yo soy más de trabajo constante. A la hora de escribir me gusta buscar cualquier momento libre y abstraerme de las fuentes de distracción que me rodean (redes sociales, televisión…). Es fundamental aprovechar el tiempo, sea el que sea. Por suerte, soy capaz de concentrarme en casi cualquier lugar para llevar a cabo lo que tengo entre manos.

En mi próxima novela, también localizada en Nueva York, un detective de homicidios se enfrentará a un caso que le dará más de un quebradero de cabeza Javier Ruiz Guillén — Escritor

Se llama su novela casi igual que la de David Uclés que ganó el Premio Nadal. ¿Qué la parece la casualidad?

El día que le otorgaron el premio a David Uclés, varias personas me lo dijeron. De hecho, alguien que lo había escuchado en la radio me mandó un mensaje dándome la enhorabuena (pero para ganar un premio antes hay que participar en este, y yo no lo he hecho, además, que ni por asomo estaría a la altura de la novela de David Uclés).

La verdad es que es pura casualidad. El título de mi novela coincide con el de una canción de U2 (City of blinding lights), grupo que me encanta desde que era joven, y lo vi apropiado. El que lea esta novela verá las continuas referencias a canciones y grupos musicales del estilo (al final, este libro es parte de mí, y para bien o para mal se refleja en muchas cosas).

Uclés, que precisamente está de actualidad. ¿Cree usted que los autores han de significarse políticamente o mantenerse al margen?

Cada cual es libre de hacer lo que quiera, y, por tanto, Uclés está en su derecho de significarse (como cualquier otro). Tras esta respuesta 'políticamente correcta', apuntillo: cuando una persona alcanza cierta fama, tiene la oportunidad de utilizar esta para manifestarse, intentando llegar al mayor número de personas. Quizás, lo más importante en este caso sea la convicción con la que actúes y poder justificar tus acciones. No obstante, siempre habrá detractores (no le puedes gustar a todo el mundo).

Personalmente, soy bastante prudente y no suelo meterme en temas que desconozco. Además, aunque no lo pretendas, siempre vas a encontrar a alguien que no opine como tú. El respeto y el sentido común en estos casos es fundamental.

¿Está ya trabajando en algún nuevo proyecto, tiene algo en mente?

La verdad es que sí. Esta novela acompaña a otras tres que tengo escritas (a falta de corrección y otros procesos de edición), además del proyecto de una quinta, que quizás cierre el círculo, porque están relacionadas. La ciudad de las luces cegadoras es mi primera novela, con la que me estreno como escritor y a la que le tengo mucho cariño, porque nunca pensé en llegar a publicarla, aunque al final ha sido un proceso muy bonito y satisfactorio. Se creó como algo muy pequeño, en plan familiar (una edición de 300 ejemplares), pero la buena acogida que ha tenido me hace pensar que seguramente haya una segunda edición próximamente.

De hecho, voy a presentarla en mi pueblo, cosa que no tenía inicialmente previsto, el próximo viernes 6 de marzo a las 20 horas, en el Museo de Archena.

Lo bueno, una vez que conozco el proceso, es que lo repetiría sin dudarlo. Es por ello por lo que tengo la intención de seguir escribiendo. En mi próxima novela, también localizada en Nueva York, un detective de homicidios se enfrentará a un caso que le dará más de un quebradero de cabeza (es un pequeño adelanto).

Si tengo la suerte de llegar a muchos lectores gracias a las redes sociales, al boca a boca, o a la publicidad que pueda conseguir, como por ejemplo gracias a esta entrevista, intentaré aprovecharlo, porque si le soy sincero, escribir es algo que me encanta y que quiero compartir.